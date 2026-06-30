Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này

Không ít người dành nhiều thời gian chăm lo cho công việc, cho gia đình nhỏ mà vô tình quên mất cảm xúc của cha mẹ già.

Có những bậc cha mẹ đã nghỉ hưu nhưng vẫn tất bật nấu cơm, chăm cháu, lo toan việc nhà để hỗ trợ con cái. Họ ít khi than phiền, nhưng trong lòng vẫn mong nhận được sự quan tâm và trân trọng từ những người thân yêu.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, hiếu thảo không chỉ được đo bằng vật chất mà còn được thể hiện qua thái độ, lời nói và cách ứng xử hằng ngày. Nếu con dâu hoặc con rể thường xuyên có những biểu hiện dưới đây, mối quan hệ giữa các thế hệ rất dễ nảy sinh khoảng cách.

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4 cách ứng xử của con dâu, con rể khiến cha mẹ chạnh lòng

1. Xem sự hy sinh của cha mẹ là điều đương nhiên

Nhiều gia đình trẻ quen với việc ông bà giúp chăm cháu, nấu ăn hay hỗ trợ tài chính.

Sự giúp đỡ ấy xuất phát từ tình yêu thương chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, khi mọi việc dần trở thành điều hiển nhiên, cha mẹ có thể cảm thấy công sức của mình không được ghi nhận.

Chỉ một lời cảm ơn, một câu hỏi han sau ngày dài hay chủ động phụ giúp vài việc nhà cũng đủ để người lớn tuổi cảm nhận được sự trân trọng.

Trong quan hệ gia đình, biết đón nhận sự giúp đỡ bằng lòng biết ơn luôn quan trọng hơn việc coi đó là trách nhiệm của người khác.

2. Thiếu tôn trọng trong lời nói và cách cư xử

Đối với nhiều người lớn tuổi, điều họ coi trọng không phải là quà cáp đắt tiền mà là sự tôn trọng.

Những lời quát mắng, thái độ cáu gắt hoặc vô tình chê bai cha mẹ trước mặt người thân, bạn bè có thể khiến họ tổn thương nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Ngay cả khi có bất đồng quan điểm, việc lựa chọn thời điểm phù hợp để trao đổi, giữ thái độ ôn hòa và tránh làm mất thể diện của người lớn cũng góp phần giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình.

Lời nói nhẹ nhàng không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng luôn là nền tảng để các thành viên lắng nghe nhau nhiều hơn.

3. Quá tính toán khi chăm sóc cha mẹ

Khi cha mẹ bước vào tuổi già, việc phụng dưỡng thường trở thành vấn đề được nhiều gia đình quan tâm.

Đáng tiếc, ở một số trường hợp, việc chăm sóc cha mẹ lại bị đem ra so sánh xem ai đóng góp nhiều hơn, ai bỏ ra ít hơn.

Người này chờ người kia, anh chị em đùn đẩy trách nhiệm hoặc chỉ nhiệt tình khi cha mẹ còn tài sản là những điều dễ làm tổn thương tình cảm gia đình.

Trên thực tế, hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau nên cách báo hiếu cũng không nhất thiết phải giống nhau.

Điều quan trọng là mỗi người đều sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong khả năng của mình thay vì chỉ chăm chăm so đo thiệt hơn.

4. Để mâu thuẫn của người lớn ảnh hưởng đến tình cảm ông bà và cháu

Có những gia đình vì mâu thuẫn giữa người lớn mà vô tình hạn chế việc ông bà gặp gỡ cháu.

Đôi khi, chỉ vì bất đồng giữa con dâu với bố mẹ chồng hoặc giữa con rể với gia đình bên vợ mà trẻ nhỏ cũng mất đi cơ hội gắn bó với ông bà.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nếu không có lý do đặc biệt liên quan đến sự an toàn của trẻ, việc duy trì mối quan hệ giữa các thế hệ sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt cảm xúc cho cả ông bà lẫn cháu nhỏ.

Trẻ em cũng có cơ hội học cách yêu thương, chia sẻ và gìn giữ truyền thống gia đình thông qua những khoảng thời gian gần gũi với ông bà.

Điều cha mẹ mong nhất đôi khi chỉ là sự quan tâm chân thành

Hiếu thảo không phải là điều gì quá lớn lao.

Đó có thể là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm quây quần, vài lời động viên hay sự chủ động san sẻ việc nhà khi về thăm cha mẹ.

Trong bất kỳ gia đình nào, sự gắn kết bền lâu luôn được xây dựng từ hai phía.

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Cha mẹ biết tôn trọng cuộc sống riêng của con cái, còn con cái biết trân trọng những hy sinh của cha mẹ.

Khi mỗi người đều biết đặt mình vào vị trí của người khác, gia đình sẽ có thêm nhiều sự cảm thông và ít đi những tổn thương không đáng có.

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần con cháu đông đủ là tuổi già sẽ an yên. Nhưng trên thực tế, điều khiến không ít gia đình trăn trở lại là khi cha mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn phải lao lực, sống thiếu cảm giác an toàn về tài chính hoặc luôn dè dặt trong chính ngôi nhà của mình. Ba trạng thái dưới đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuổi già chưa thực sự nhẹ nhõm như mong muốn.