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Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

Thứ ba, 18:15 30/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên - Ảnh 1.5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị

GĐXH - Nhiều người dành không ít thời gian để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính hay các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, khi chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không ít người lại bất ngờ trước những thay đổi về tâm lý, nhịp sống và các mối quan hệ. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng, bình yên và ý nghĩa hơn.

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên - Ảnh 2.Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

GĐXH - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, podcast đặc biệt này không kể về những điều lớn lao, mà là những câu chuyện rất đỗi đời thường: Một bữa cơm đủ đầy, tiếng bố ho ngoài hiên hay lời gọi "vào ăn cơm thôi" đã trở thành ký ức. Để rồi mỗi chúng ta chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ngôi nhà mình đang sống, mà là những người từng ngồi bên nhau dưới mái nhà ấy.

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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