Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

GĐXH - Nhiều người dành không ít thời gian để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính hay các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, khi chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không ít người lại bất ngờ trước những thay đổi về tâm lý, nhịp sống và các mối quan hệ. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng, bình yên và ý nghĩa hơn.