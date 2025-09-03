5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn
Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.
Ham muốn tình dục ở phụ nữ là một khía cạnh phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ tâm lý, cảm xúc đến thể chất. Trong đó, chế độ ăn uống và việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng.
Khi cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất quan trọng, sự cân bằng nội tiết tố có thể bị phá vỡ, tâm trạng thay đổi và mức năng lượng suy giảm, tất cả đều liên quan trực tiếp đến việc duy trì ham muốn.
Việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ các vi chất chính là một trong những cách hiệu quả để hỗ trợ và tăng cường sức khỏe sinh lý của phái đẹp. Dưới đây là 5 chất dinh dưỡng quan trọng mà chị em nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để duy trì và cải thiện sức khỏe sinh sản.
1. Kẽm góp phần duy trì ham muốn ở cả nam và nữ
Kẽm rất cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone testosterone. Mặc dù testosterone thường được xem là hormone sinh dục nam, nó cũng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ham muốn tình dục ở nữ giới. Kẽm tham gia vào các phản ứng enzyme chịu trách nhiệm sản xuất hormone này. Thiếu hụt kẽm có thể làm giảm nồng độ testosterone, dẫn đến suy giảm ham muốn.
Nguồn thực phẩm giàu kẽm
- Hàu và các loại hải sản khác.
- Các loại hạt như hạt bí, hạt điều và hạnh nhân.
- Các loại đậu và đậu lăng.
- Thịt đỏ, thịt gia cầm và sản phẩm từ sữa.
2. Acid béo omega-3 tăng hưng phấn
Acid béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ham muốn tình dục thông qua nhiều cơ chế khoa học phức tạp, bao gồm cả việc tăng cường sức khỏe tim mạch và điều chỉnh hormone.
Acid béo omega-3 giúp làm giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, từ đó giúp máu lưu thông trơn tru hơn. Lưu lượng máu tốt rất cần thiết cho sự hưng phấn tình dục ở cả nam và nữ, vì nó giúp tăng cường độ nhạy cảm và phản ứng của các cơ quan sinh dục.
Nguồn thực phẩm giàu omega-3
- Các loại cá béo như cá hồi, cá trích và cá mòi.
- Các loại hạt như hạt lanh, hạt chia và quả óc chó.
- Dầu thực vật lành mạnh như dầu ô liu và dầu dừa.
3. Vitamin D điều hòa hormone sinh dục
Vitamin D hoạt động như một loại hormone trong cơ thể và có thụ thể ở nhiều cơ quan, bao gồm cả các tuyến sản xuất hormone. Vitamin D có khả năng điều hòa việc sản xuất estrogen và testosterone, hai hormone then chốt chi phối ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Nồng độ vitamin D thấp có thể làm suy giảm nồng độ các hormone này, dẫn đến giảm ham muốn và năng lượng.
Nguồn cung cấp vitamin D
Cách hiệu quả nhất để bổ sung vitamin D là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy vitamin D trong một số loại thực phẩm như:
- Các loại cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích).
- Lòng đỏ trứng.
- Nấm.
- Sữa và ngũ cốc được tăng cường vitamin D.
4. Vitamin B12 tăng cường năng lượng
Vitamin B12 hỗ trợ chức năng hormone, giúp điều hòa tâm trạng và giảm mức độ căng thẳng. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến mệt mỏi, suy giảm năng lượng và thậm chí là các vấn đề về thần kinh, làm giảm ham muốn tình dục .
Vitamin B12 rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Nó giúp biến thức ăn thành năng lượng để các tế bào hoạt động. Một cơ thể tràn đầy năng lượng sẽ có sức sống hơn và ham muốn tình dục cũng được duy trì.
Nguồn bổ sung vitamin B12
- Thịt, cá, thịt gia cầm.
- Trứng và sữa.
- Một số loại ngũ cốc được tăng cường.
5. Magie tăng cảm giác thỏa mãn
Magie là một khoáng chất thiết yếu giúp làm tăng mức độ dopamine và nồng độ testosterone trong cơ thể. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác hưng phấn và thỏa mãn. Nó giúp điều chỉnh các enzyme liên quan đến quá trình tổng hợp testosterone và cũng ngăn chặn testosterone tự do bị gắn kết với protein, giúp hormone này hoạt động hiệu quả hơn. Nồng độ magie thấp có thể làm giảm nồng độ testosterone, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn ở cả hai giới.
Nguồn bổ sung magie
- Hạt lanh, hạt bí, hạt điều và hạnh nhân.
- Các loại đậu đã nấu chín.
- Rau xanh đậm như rau bina.
- Cá béo.
- Bơ và chuối.
Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cung cấp đầy đủ các dưỡng chất kể trên không chỉ giúp cải thiện ham muốn mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể và tinh thần của chị em. Kết hợp chế độ ăn uống cân bằng với vận động khoa học và nghỉ ngơi hợp lý chính là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Khi nghi ngờ các bệnh lý mạn tính như trầm cảm, đái tháo đường type 2, hoặc bệnh tim có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, nên đi gặp bác sĩ để khám càng sớm càng tốt sẽ giúp chị em nhận được các liệu pháp hỗ trợ nhằm cải thiện ham muốn tình dục.
Trong chuyện "chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện 'yếu'. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.
Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?
Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?
Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.
Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.
Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.
Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.
Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy áp lực phải tăng tần suất quan hệ tình dục để đạt được một mối quan hệ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc.
SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.
