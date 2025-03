5 loại serum dưỡng da đắt đỏ chị em tin dùng, nhãn hàng Dior vẫn thua một loại

Điểm danh 5 loại son dưỡng môi chiết xuất từ thiên nhiên, có son từ một loại quả bán đầy ngoài chợ GĐXH - Son dưỡng môi chiết xuất từ thiên nhiên hiện tại đang được các chị em ưu tiên hàng đầu. Trong số đó có những loại chiết xuất từ các loại quả rẻ tiền.

1. Serum dưỡng da Estee Lauder Advanced Night Repair

Serum dưỡng da Estee Lauder Advanced Night Repair có giá 1,7 triệu đồng.

Serum của Estee Lauder được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhờ chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm - yếu tố quan trọng giúp da tái tạo, phục hồi. Da được duy trì độ ẩm cần thiết sẽ giúp hạn chế hình thành nếp nhăn mới, củng cố độ đàn hồi cho da.

2. Serum dưỡng da Dior Capture Youth Lift Sculptor

Serum dưỡng da Dior Capture Youth Lift Sculptor có giá 2,2 triệu đồng.

Dù Dior không chuyên về các sản phẩm skincare, song khi hãng ra mắt dòng serum Capture Youth đã nhanh chóng được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng. Serum Lift Sculptor có thành phần là polyphenol tự nhiên từ trà xanh, tràm trà, hoa diên vĩ... giúp nâng cơ, cải thiện độ đàn hồi cho da, góp phần làm mờ rãnh nhăn.

3. Serum dưỡng da Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum

Serum dưỡng da Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum 30ml giá 1,7 triệu đồng.

Sản phẩm chứa hydroquinone 2% của thương hiệu Murad có tác dụng làm mờ vết thâm nám, cải thiện tình trạng da sạm màu do tác hại từ tia UV. bên cạnh đó, loại serum này cũng có công dụng cải thiện độ săn chắc kết cấu da và làm chậm quá trình lão hóa.

4. Serum dưỡng SkinCeuticals C E Ferulic

Serum dưỡng SkinCeuticals C E Ferulic 30ml có giá 3,9 triệu đồng.

Đúng như tên gọi, SkinCeuticals C E Ferulic chứa 3 thành phần chính là vitamin C, E và Furelic, đều là những chất chống oxy hóa mạnh giúp phục hồi da và thúc đẩy sản sinh collagen. Sản phẩm cũng chứa thành phần dưỡng ẩm giúp da được mịn màng, khỏe mạnh. SkinCeuticals C E Ferulic thích hợp cho cả da thường, da khô, da dễ nổi mụn.

5. Serum dưỡng Cle de Peau

The Serum của Cle de Peau chứa thành phần chủ yếu là các loại tảo biển, có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm sâu vào da.

Serum dưỡng Cle de Peau có giá 4,5 triệu dung lượng 30ml.

Dưỡng chất từ The Serum không chỉ cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da mềm mịn mà còn tham gia vào quá trình tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi.