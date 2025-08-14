Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Ủ tóc bằng nha đam có tác dụng gì?

Dưỡng ẩm: Nha đam có đặc tính dưỡng ẩm ở dạng mucopolysaccharid. Hợp chất này có thể giữ ẩm cho tóc.

Bảo vệ tóc: Nha đam chứa nhiều vitamin như A, C, E cùng chất chống oxy hóa, giúp tóc chắc khỏe và chống lại tác hại của tia UV.

Cân bằng lượng dầu thừa trên tóc và da đầu: Nha đam có đặc tính kháng khuẩn và tác dụng khử trùng. Vậy nên, sử dụng nha đam làm mặt nạ ủ tóc sẽ giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên tóc.

Kích thích mọc tóc: Nhiều người có mái tóc mỏng sau khi ủ tóc với nha đam đều đặn nhận thấy rằng tóc của họ mọc lên đáng kể. Từ lâu, nhiều người đã dùng nha đam để trị hói đầu hoặc tóc thưa và thấy hiệu quả.

Nha đam có vitamin C, E, B12, axit folic và hàm lượng choline có thể giúp nuôi dưỡng và làm chắc tóc khỏe.

Trị gàu: Nha đam giàu kẽm cung cấp độ ẩm cho da đầu, rất hiệu quả với người gặp tình trạng da đầu khô và gàu. Ngoài ra, đặc tính chống nấm tự nhiên của lô hội có thể giúp chống lại sự phát triển quá mức của nấm gây ra tình trạng gàu và ngứa.

Cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe

Cách ủ tóc bằng nha đam tươi

Dưỡng tóc bằng nha đam là cách đơn giản và dễ thực hiện. Bản thân nha đam chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tóc, vì thế bạn hãy kiên trì sử dụng.

Chuẩn bị: 2 nhánh nha đam tươi, một ít nước.

Cách thực hiện: Bỏ vỏ nha đam, rửa sạch, cắt nhỏ và xay nhuyễn. Trộn gel nha đam với một ít nước để thu được hỗn hợp sệt mịn. Thoa hỗn hợp lên tóc thành lớp mỏng từ gốc tới ngọn. Massage nhẹ nhàng trong 3 – 5 phút rồi dùng khăn tắm hoặc mũ nilon trùm kín đầu. Ủ tóc với nha đam tươi trong 20 – 30 phút rồi xả sạch và gội đầu như thông thường.

Cách ủ tóc bằng nha đam và muối

Muối có khả năng làm sạch và hạn chế tình trạng nấm ngứa da đầu. Sự kết hợp của hai thành phần này không chỉ dưỡng tóc hiệu quả mà còn như một loại thuốc trị các bệnh viêm nhiễm như nấm, vảy nến…

Chuẩn bị: 2 nhánh nha đam. 1 thìa cà phê muối trắng.

Cách thực hiện: Rửa sạch nha đam, gọt vỏ để lấy phần thịt trắng bên trong. Rửa lại một lần nữa và trộn phần thịt này với muối.

Xay nhuyễn 2 nguyên liệu để được dung dịch làm mặt nạ tóc. Thoa hỗn hợp lên tóc thành lớp mỏng, massage nhẹ nhàng trong vài phút. Trùm đầu lại ủ trong 15 phút. Cuối cùng xả sạch với nước ấm rồi gội đầu.

Cách ủ tóc bằng nha đam và dầu oliu

Dầu oliu chứa hàm lượng vitamin E dồi dào nên có khả năng làm mềm mượt tóc. Hỗn hợp nha đam và dầu oliu có tác dụng dưỡng tóc siêu hiệu quả, khắc phục được tình trạng tóc khô, xơ rối hoặc hư tổn nặng.

Chuẩn bị: 2 thìa súp gel nha đam, 1 thìa cà phê dầu oliu.

Cách thực hiện: Trộn gel nha đam và dầu oliu lại với nhau trong bát sạch. Thoa hỗn hợp này lên tóc thành lớp mỏng từ chân tới ngọn. Massage nhẹ nhàng trong 5 – 7 phút để dưỡng chất thấm sâu. Trùm đầu lại ủ tóc 30 phút rồi gội đầu sạch.