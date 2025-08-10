Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Chủ nhật, 18:22 10/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - B1 hay còn được gọi là thiamine, là loại vitamin quan trọng cho chức năng thần kinh, cơ và tim. Không những cần thiết cho sức khỏe, loại vitamin này còn được biết đến là có nhiều tác dụng thần kỳ đối với tóc.

Ủ tóc bằng B1 có tác dụng gì?

Bảo vệ nang tóc

Vitamin B1 ủ tóc đã được phát hiện có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Điều này cho phép nó bảo vệ các nang tóc và các mô khác trong cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Từ đó giữ cho mái tóc trông trẻ và khỏe mạnh bất kể tuổi tác.

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ nàyMuốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.

Giảm rụng tóc

Vitamin B1 đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra đúng lúc, da đầu và tóc nhận được đủ chất dinh dưỡng. Đó là lý do vì sao thiếu vitamin B1 có thể gây ra rụng tóc.

Giảm căng thẳng, ngăn ngừa tóc gãy rụng

Căng thẳng là một trong những yếu tố gây ra các vấn đề như tóc khô, dễ gãy và thậm chí rụng tóc. Thiamine làm giảm các rối loạn sức khỏe tâm thần như lo lắng, căng thẳng. Bổ sung B1 thường xuyên giúp bạn bình tĩnh và cân bằng, từ đó ngăn ngừa được các vấn đề về tóc.

Da đầu khỏe mạnh

Các mạch máu bị đóng hoặc hẹp hạn chế dòng chảy, khiến da đầu bị khô, làm cho tóc bị gàu, mất độ ẩm nên tóc sẽ trở nên khô và dễ gãy. Thiamine giúp ngăn chặn các mạch máu co lại, cải thiện lưu lượng máu, do đó oxy và chất dinh dưỡng đến tóc hiệu quả hơn. Từ đó, hỗ trợ cho sự phát triển của tóc và mang lại da đầu khỏe mạnh.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh- Ảnh 2.

Bổ sung B1 thường xuyên giúp bạn bình tĩnh và cân bằng, từ đó ngăn ngừa được các vấn đề về tóc.

Tăng cường độ bóng

Thực hiện đúng cách ủ tóc bằng vitamin B1 sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể cho tóc. Bạn sẽ sớm sở hữu được mái tóc bóng mượt như mong muốn.

Cách ủ tóc bằng vitamin B1

tóc bằng B1 và dầu dừa

Sự kết hợp giữa B1 và dầu dừa không chỉ ngăn ngừa gãy rụng mà còn cung cấp độ ẩm, mang lại mái tóc mềm mượt.

Bạn cần 5 thìa cà phê dầu dừa, 10 viên thuốc B1. Sau khi có đủ nguyên vật liệu, bạn nghiền nát thuốc B1, dầu dừa đun cách thủy cho ấm lên. Trộn dầu dừa và B1 lại với nhau để được hỗn hợp đồng nhất.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa B1 và dầu dừa không chỉ ngăn ngừa gãy rụng mà còn cung cấp độ ẩm, mang lại mái tóc mềm mượt.

Sau đó, làm ẩm tóc hoặc nếu đầu bẩn, bạn gội qua rồi thoa mặt nạ tóc B1 dầu dừa lên thành lớp mỏng từ chân tới ngọn. Massage nhẹ nhàng và trùm đầu lại trong 20 phút. Cuối cùng xả lại thật sạch.

tóc bằng B1 và trứng gà

Nếu muốn tóc dài nhanh cấp tốc với B1 thì bạn nên sử dụng cùng trứng gà. Các axit béo, protein, lưu huỳnh trong trứng gà nuôi dưỡng da đầu, kích thích mọc tóc. Ngoài ra, hỗn hợp B1 và trứng gà cũng mang lại vô vàn tác dụng khác như dưỡng ẩm, cân bằng dầu thừa…

Nguyên liệu cần có là 2 lòng đỏ trứng gà, 10 viên thuốc B1 và 1 thìa dầu o liu.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh- Ảnh 4.

Nếu muốn tóc dài nhanh cấp tốc với B1 thì bạn nên sử dụng cùng trứng gà.

Lòng đỏ bạn cho vào bát sạch và đánh bông lên. Thuốc B1 nghiền nát. Trộn lòng đỏ, B1 lại với nhau, sau đó thêm dầu oliu vào trộn lại cho đều.

Thoa hỗn hợp này lên tóc khô. Ủ tóc bằng mũ trùm chuyên dụng trong 20 – 30 phút. Cuối cùng massage từ chân tóc tới ngọn và gội lại bằng dầu gội dịu nhẹ cho sạch.

tóc bằng B1 và B5

Trong các loại vitamin B thì B5 cũng có vai trò quan trọng đối với tóc. Nó có khả năng cải thiện kết cấu tóc do uốn nhuộm hoặc tạo kiểu thường xuyên. Bên cạnh đó, khi kết hợp với B1 hai loại vitamin này cũng tăng độ dày, óng mượt cho tóc. Bạn cũng cần chuẩn bị 10 viên thuốc B1, 10 viên thuốc B5 và nước ấm.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh- Ảnh 5.

Khi kết hợp với B1 hai loại vitamin này cũng tăng độ dày, óng mượt cho tóc.

Cách thực hiện: Nghiền 2 loại thuốc này cho thật nhuyễn rồi trộn lại với nhau. Thêm từ từ nước ấm vào để được hỗn hợp nhuyễn mịn. Sử dụng hỗn hợp này làm mặt nạ tóc. Ủ trong 30 phút để tóc ngấm dưỡng chất. Gội đầu và xả tóc như thông thường để kết thúc quá trình ủ tóc.

tóc bằng B1 và mật ong

Với mái tóc khô xơ, bạn nên sử dụng mật ong và B1. Mặt nạ tóc này sẽ cấp ẩm đồng thời dưỡng và làm đẹp tóc hiệu quả.

Chuẩn bị: 10 viên thuốc B1, 3 thìa súp mật ong.

Cách thực hiện: Bạn cần nán nhuyễn B1 và trộn với mật ong để được dung dịch sền sệt. Gội đầu sạch, lau khô bớt và thoa hỗn hợp này lên tóc từ chân tới ngọn. Sau đó tiến hanh ủ tóc trong 30 phút, cuối cùng massage nhẹ nhàng. Xả sạch mặt nạ tóc và để khô tự nhiên.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Công dụng không ngờ tới từ cách trị mụn cám bằng trứng gà

Công dụng không ngờ tới từ cách trị mụn cám bằng trứng gà

Cùng chuyên mục

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Đẹp - 6 giờ trước

GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Chăm sóc da - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quang

Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quang

Đẹp - 14 giờ trước

Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hiện đại và cá tính.

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.

Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025

Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025

Đẹp - 1 ngày trước

Người đẹp Jung Yeon Woo đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2025. Tuy không được quyền thi quốc tế nhưng danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc được xem là uy tín, danh giá với lịch sử 69 năm.

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thời trang
Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Chăm sóc da
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top