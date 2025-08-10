Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh
GĐXH - B1 hay còn được gọi là thiamine, là loại vitamin quan trọng cho chức năng thần kinh, cơ và tim. Không những cần thiết cho sức khỏe, loại vitamin này còn được biết đến là có nhiều tác dụng thần kỳ đối với tóc.
Ủ tóc bằng B1 có tác dụng gì?
Bảo vệ nang tóc
Vitamin B1 ủ tóc đã được phát hiện có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Điều này cho phép nó bảo vệ các nang tóc và các mô khác trong cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Từ đó giữ cho mái tóc trông trẻ và khỏe mạnh bất kể tuổi tác.
Giảm rụng tóc
Vitamin B1 đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra đúng lúc, da đầu và tóc nhận được đủ chất dinh dưỡng. Đó là lý do vì sao thiếu vitamin B1 có thể gây ra rụng tóc.
Giảm căng thẳng, ngăn ngừa tóc gãy rụng
Căng thẳng là một trong những yếu tố gây ra các vấn đề như tóc khô, dễ gãy và thậm chí rụng tóc. Thiamine làm giảm các rối loạn sức khỏe tâm thần như lo lắng, căng thẳng. Bổ sung B1 thường xuyên giúp bạn bình tĩnh và cân bằng, từ đó ngăn ngừa được các vấn đề về tóc.
Da đầu khỏe mạnh
Các mạch máu bị đóng hoặc hẹp hạn chế dòng chảy, khiến da đầu bị khô, làm cho tóc bị gàu, mất độ ẩm nên tóc sẽ trở nên khô và dễ gãy. Thiamine giúp ngăn chặn các mạch máu co lại, cải thiện lưu lượng máu, do đó oxy và chất dinh dưỡng đến tóc hiệu quả hơn. Từ đó, hỗ trợ cho sự phát triển của tóc và mang lại da đầu khỏe mạnh.
Tăng cường độ bóng
Thực hiện đúng cách ủ tóc bằng vitamin B1 sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể cho tóc. Bạn sẽ sớm sở hữu được mái tóc bóng mượt như mong muốn.
Cách ủ tóc bằng vitamin B1
Ủ tóc bằng B1 và dầu dừa
Sự kết hợp giữa B1 và dầu dừa không chỉ ngăn ngừa gãy rụng mà còn cung cấp độ ẩm, mang lại mái tóc mềm mượt.
Bạn cần 5 thìa cà phê dầu dừa, 10 viên thuốc B1. Sau khi có đủ nguyên vật liệu, bạn nghiền nát thuốc B1, dầu dừa đun cách thủy cho ấm lên. Trộn dầu dừa và B1 lại với nhau để được hỗn hợp đồng nhất.
Sau đó, làm ẩm tóc hoặc nếu đầu bẩn, bạn gội qua rồi thoa mặt nạ tóc B1 dầu dừa lên thành lớp mỏng từ chân tới ngọn. Massage nhẹ nhàng và trùm đầu lại trong 20 phút. Cuối cùng xả lại thật sạch.
Ủ tóc bằng B1 và trứng gà
Nếu muốn tóc dài nhanh cấp tốc với B1 thì bạn nên sử dụng cùng trứng gà. Các axit béo, protein, lưu huỳnh trong trứng gà nuôi dưỡng da đầu, kích thích mọc tóc. Ngoài ra, hỗn hợp B1 và trứng gà cũng mang lại vô vàn tác dụng khác như dưỡng ẩm, cân bằng dầu thừa…
Nguyên liệu cần có là 2 lòng đỏ trứng gà, 10 viên thuốc B1 và 1 thìa dầu o liu.
Lòng đỏ bạn cho vào bát sạch và đánh bông lên. Thuốc B1 nghiền nát. Trộn lòng đỏ, B1 lại với nhau, sau đó thêm dầu oliu vào trộn lại cho đều.
Thoa hỗn hợp này lên tóc khô. Ủ tóc bằng mũ trùm chuyên dụng trong 20 – 30 phút. Cuối cùng massage từ chân tóc tới ngọn và gội lại bằng dầu gội dịu nhẹ cho sạch.
Ủ tóc bằng B1 và B5
Trong các loại vitamin B thì B5 cũng có vai trò quan trọng đối với tóc. Nó có khả năng cải thiện kết cấu tóc do uốn nhuộm hoặc tạo kiểu thường xuyên. Bên cạnh đó, khi kết hợp với B1 hai loại vitamin này cũng tăng độ dày, óng mượt cho tóc. Bạn cũng cần chuẩn bị 10 viên thuốc B1, 10 viên thuốc B5 và nước ấm.
Cách thực hiện: Nghiền 2 loại thuốc này cho thật nhuyễn rồi trộn lại với nhau. Thêm từ từ nước ấm vào để được hỗn hợp nhuyễn mịn. Sử dụng hỗn hợp này làm mặt nạ tóc. Ủ trong 30 phút để tóc ngấm dưỡng chất. Gội đầu và xả tóc như thông thường để kết thúc quá trình ủ tóc.
Ủ tóc bằng B1 và mật ong
Với mái tóc khô xơ, bạn nên sử dụng mật ong và B1. Mặt nạ tóc này sẽ cấp ẩm đồng thời dưỡng và làm đẹp tóc hiệu quả.
Chuẩn bị: 10 viên thuốc B1, 3 thìa súp mật ong.
Cách thực hiện: Bạn cần nán nhuyễn B1 và trộn với mật ong để được dung dịch sền sệt. Gội đầu sạch, lau khô bớt và thoa hỗn hợp này lên tóc từ chân tới ngọn. Sau đó tiến hanh ủ tóc trong 30 phút, cuối cùng massage nhẹ nhàng. Xả sạch mặt nạ tóc và để khô tự nhiên.
