Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn
GĐXH - Phụ nữ hiện đại phải cố gắng cân bằng rất nhiều thứ. Từ công việc, gia đình cho đến nhu cầu bản thân. Vì thế, mỗi phút đều đáng quý và vẫn muốn bản thân luôn đẹp dù ở bất cứ đâu. Hãy đọc bài viết sau để có bí quyết làm đẹp tiết kiệm thời gian.
Dùng các sản phẩm đa chức năng
Bạn đang trong tình trạng vô cùng bận rộn và không thể thực hiện hoàn hảo 5 bước trang điểm đúng như hướng dẫn. Thay vì bỏ qua một vài bước, suy nghĩ lại về kế hoạch sắp tới hay thậm chí là để mặt mộc ra đường; hãy tìm đến các sản phẩm đa chức năng để sử dụng.
Dễ thấy nhất là những lọ kem nền hay dưỡng ẩm có kèm chỉ số chống nắng; hoặc thậm chí, nó có thể kiêm luôn cả chức năng primer. Bên cạnh đó, cũng có không ít sản phẩm chống nắng được kết hợp luôn chức năng dưỡng da.
Dùng dầu gội khô
Dầu gội khô có lẽ là mẹo làm đẹp tiết kiệm thời gian được nhiều phụ nữ hoan nghênh nhất. Dù có cố gắng thế nào, việc gội đầu, sấy tóc và tạo kiểu vào mỗi ngày vẫn không thể nhanh gọn. Trong những lúc đó, dầu gội khô là biện pháp hữu hiệu.
Hãy xịt dầu gội khô từ khoảng cách 15 - 20 cm, sau đó dùng ngón tay hay lược chải nhẹ nhàng. Điều cần lưu ý là đừng dùng quá nhiều dầu gội khô, nếu không muốn chúng để lại những vệt trắng trên tóc.
Làm xoăn tóc tự nhiên
Việc dùng lô cuốn hay máy ép tóc tốn khá nhiều thời gian, mà không phải ai cũng đủ khả năng thực hiện vào mỗi sáng. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn vẫn có thể sở hữu mái tóc xoăn gợn sóng. Hãy gội sơ tóc vào buổi tối, và thắt bím khi chúng vẫn còn ẩm. Tuỳ độ dợn mong muốn mà bạn tết tóc thành ít hay nhiều bím. Giữ nguyên như thế ngay cả khi đi ngủ. Và tất cả những gì bạn cần làm vào sáng hôm sau chỉ là gỡ tóc ra; đồng thời xịt thêm chút keo để giữ nếp.
"Trang điểm một nửa"
Đây có lẽ là mẹo làm đẹp tiết kiệm thời gian hữu hiệu nhất. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực chất đây chỉ là cách bỏ đi một vài bước trang điểm để thay bằng bước khác.
Một trong những cách "trang điểm một nửa" thông dụng nhất chính là dùng mi giả. Bằng cách này, bạn không cần phải chuốt mascara hay kẻ mắt cầu kỳ, mà đã có thể sở hữu đôi mắt sâu đầy ấn tượng.
Một cách đơn giản khác chính là cạo lông mày. Thay vì tỉ mỉ tỉa tót và chăm chút từng đường kẻ; bạn hãy dùng đồ chuyên dụng cạo sơ xung quanh. Vậy là bạn đã sở hữu nét ngài sắc nét mà không tốn quá nhiều thời gian.
Dùng mỹ phẩm thay thế
Mắc kẹt trong lịch trình làm việc dày đặc, bạn không thể thực hiện toàn bộ bước trang điểm. Dẫu biết rằng hiện tại có rất nhiều mỹ phẩm hấp dẫn, nhưng hãy để dành chúng cho cuối tuần hay các dịp quan trọng. Còn trong cuộc sống thường ngày, thay vì dùng nhiều sản phẩm để tô điểm cho nhiều phần khuôn mặt; hãy tìm đến sản phẩm có thể được sử dụng cho tất cả.
Hiện nay, có rất nhiều đồ trang điểm dạng thỏi mà bạn có thể sử dụng thay phấn má, son môi và phấn mắt. Đặc tính trong trẻo, tự nhiên và bền màu của những sản phẩm dạng này cũng đảm bảo bạn không sở hữu lớp trang điểm quá dày hay loè loẹt.
