5 lợi ích sức khỏe khi uống nước hạt chia trước khi đi ngủ
Hạt chia là thực phẩm giàu chất xơ, omega-3 và khoáng chất, được chứng minh có lợi cho tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa. Vậy việc uống nước hạt chia vào buổi tối, đặc biệt sau 10 giờ, mang lại tác động gì cho sức khỏe?
Hạt chia - những hạt nhỏ bé từ cây Salvia hispanica L. - hiện được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dưỡng chất cao như chất xơ , omega-3 , protein, vitamin và khoáng chất. Khi ngâm vào nước, hạt chia hút nước và tạo thành một lớp gel tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu dễ hơn và giảm nguy cơ tác dụng phụ so với ăn hạt khô.
1. Lợi ích khi uống nước hạt chia ngâm sau 10 giờ tối
1.1. Cải thiện giấc ngủ nhờ magnesium và chất xơ khi uống nước hạt chia
Một trong những chức năng quan trọng của hạt chia là cung cấp khoáng chất, bao gồm magie, vốn là chất đóng vai trò trong việc thư giãn cơ và điều chỉnh tín hiệu thần kinh để hỗ trợ giấc ngủ. Một số nghiên cứu trong dinh dưỡng gợi ý rằng magie có liên quan đến việc cải thiện chất lượng và thời gian ngủ, đặc biệt khi tiêu thụ đủ magie hàng ngày.
Ngoài ra, lượng chất xơ trong hạt chia (gần 10g chất xơ/28g hạt chia) giúp tiêu hóa ổn định, giảm tình trạng khó chịu dạ dày trước lúc ngủ - yếu tố gián tiếp làm giấc ngủ sâu hơn.
Lưu ý: Việc uống nước hạt chia sau bữa tối nên được kết hợp với một chế độ sinh hoạt lành mạnh (đi ngủ đúng giờ, tránh caffeine về đêm) để tối ưu hóa giấc ngủ.
Uống nước hạt chia vào buổi tối giúp cải thiện giấc ngủ.
1.2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Hạt chia chứa một lượng đáng kể axit béo omega-3 dạng ALA (alpha-linolenic acid), một loại chất béo thiết yếu có lợi cho sức khỏe tim mạch. Omega-3 đã được chứng minh giúp giảm viêm, điều hòa cholesterol và hỗ trợ huyết áp ổn định, từ đó giảm yếu tố nguy cơ tim mạch.
Chất xơ hòa tan trong hạt chia còn có thể giúp giảm LDL ("cholesterol xấu") bằng cách gắn kết cholesterol trong đường ruột và đào thải ra ngoài. Một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy chia có thể giúp giảm huyết áp và các chất chỉ điểm viêm — những yếu tố nguy cơ tim mạch — dù ảnh hưởng trực tiếp đến cholesterol hay đường huyết vẫn cần thêm nghiên cứu trong tương lai.
1.3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Một trong những lý do nhiều người chọn uống nước hạt chia vào buổi tối là giảm cảm giác đói, từ đó giúp hạn chế ăn vặt đêm. Khi ngâm nước, hạt chia nở thành gel, chiếm không gian trong dạ dày và tạo cảm giác no lâu hơn. Đây là cơ chế y học đã được chứng minh của thực phẩm giàu chất xơ.
Một số bằng chứng lâm sàng cũng gợi ý rằng hạt chia có thể giúp giảm vòng eo và hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi sử dụng đều đặn và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.
1.4. Duy trì độ ẩm và hỗ trợ tiêu hóa
Hạt chia có khả năng hấp thu nước gấp nhiều lần trọng lượng của chúng, giúp cơ thể duy trì đủ nước và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi hòa gel trong nước, hạt chia không chỉ bổ sung nước mà còn tăng cảm giác dễ chịu trong đường ruột nhờ lượng chất xơ lớn.
Đặc biệt, chất xơ insoluble và soluble trong chia giúp tăng cường nhu động ruột, thúc đẩy tiêu hóa đều đặn và giảm táo bón.
1.5. Cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe tổng thể
Ngoài omega-3 và chất xơ, hạt chia còn là nguồn giàu protein thực vật, chất chống oxy hóa và khoáng chất như canxi, magnesium, phốt pho và kẽm. Những dưỡng chất này đóng vai trò trong nhiều chức năng sinh học quan trọng:
- Chống oxy hóa: Các hợp chất như quercetin, axit chlorogenic giúp trung hòa gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.
- Hỗ trợ xương: Canxi, magnesium, phốt pho là thành phần cấu tạo xương.
- Dinh dưỡng não bộ: Omega-3 đóng vai trò trong sự phát triển và chức năng não.
Việc uống nước hạt chia mỗi tối là một cách đơn giản để bổ sung những vi chất này, nhưng không thay thế chế độ ăn đa dạng và cân đối.
2. Biện pháp an toàn khi uống nước hạt chia buổi tối
Mặc dù hạt chia an toàn đối với hầu hết người lớn, cần lưu ý một số điểm:
- Ngâm kỹ trước khi uống: Hạt chia hấp thu nước rất mạnh, nếu ăn khô có thể gây cản trở thực quản hoặc khó tiêu.
- Uống đủ nước trong ngày: Để tránh đầy hơi hoặc khó tiêu do lượng chất xơ cao.
- Liều dùng hợp lý: Khoảng 1–2 muỗng canh (15–30 gram) mỗi ngày là mức an toàn cho người trưởng thành.
- Tư vấn bác sĩ: Nếu bạn đang có bệnh lý nền (huyết áp thấp, bệnh tiêu hóa nặng, vấn đề nuốt) hoặc đang dùng thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm hạt chia vào chế độ ăn.
Việc lựa chọn thời điểm và cách sử dụng thực phẩm có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Với hạt chia, điều quan trọng không chỉ nằm ở giá trị dinh dưỡng, mà còn ở cách tiếp cận khoa học, sử dụng điều độ và đặt trong tổng thể lối sống lành mạnh, phù hợp với thể trạng mỗi người.
Người đàn ông 32 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở tiệc tất niênSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo phản vệ có thể xảy ra với cả người không tiền sử dị ứng, đặc biệt khi thử hải sản lạ trong các bữa tiệc tất niên, liên hoan dịp Tết.
Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mấtBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.
Ăn hành muối kèm bánh chưng có lợi ích sức khỏe gì?Sống khỏe - 6 giờ trước
Sự kết hợp giữa bánh chưng và hành muối từ lâu đã được xem là một nghệ thuật cân bằng trong ẩm thực truyền thống, mang lại những tác động tích cực cho cơ thể thông qua các cơ chế tự nhiên.
Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cáiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Nam thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau cơ dữ dội, nước tiểu sẫm màu và men cơ tăng gấp nhiều lần so với bình thường.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ timY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Vui xuân, giữ an toàn cho người bệnh thận: 'Cẩm nang vàng' giúp hạn chế biến chứng ngày TếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với thực đơn giàu muối, đạm và chất béo có thể là 'thử thách' cho người bệnh thận. Chuyên gia hướng dẫn chế độ ăn, sinh hoạt và lưu ý để đón Tết an toàn, giảm nguy cơ biến chứng.
Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng đi vệ sinh nhiều lần là "hệ tiêu hóa tốt" hay "cơ thể đang thải độc". Thế nhưng, với người đàn ông 48 tuổi trong câu chuyện dưới đây, đó lại là tín hiệu cầu cứu cuối cùng của cơ thể trước căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác.
Món ngon ngày Tết được ví như 'thuốc bổ tự nhiên', nhưng 4 nhóm người ăn vào dễ rước họaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món canh ngày Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này.
Top 10 thực phẩm đáp ứng đủ canxi mà không cần uống thuốc bổ sungSống khỏe - 1 ngày trước
Bổ sung canxi qua ăn uống là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất. Do đó, khi thiếu canxi hãy ưu tiên chọn các thực phẩm giàu canxi tự nhiên. Dưới đây là 10 loại thực phẩm nên ăn thay vì uống bổ sung canxi.
Chim bồ câu – 'đạm vàng' được ví như thực phẩm bồi bổ cao cấp cho cơ thểBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không phổ biến như thịt gà hay thịt lợn, nhưng chim bồ câu từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm bồi bổ cao cấp nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với lượng protein cao, ít chất béo, giàu vi chất và các hợp chất có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể, thịt bồ câu được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe.
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.