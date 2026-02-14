Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có
GĐXH - Chủ động dự phòng một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình sẽ giúp bạn xử trí kịp thời các tình huống thường gặp, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Những ngày Tết, thói quen sinh hoạt và ăn uống thường bị đảo lộn: ăn nhiều bữa, nhiều dầu mỡ, bánh ngọt, rượu bia, cà phê, thuốc lá… khiến nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe gia tăng.
Trong khi đó, việc đi mua thuốc hoặc tái khám không phải lúc nào cũng thuận tiện. Vì vậy, chủ động chuẩn bị một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình là điều cần thiết để xử trí kịp thời các tình huống thường gặp.
Vì sao nên chuẩn bị thuốc sẵn trong dịp Tết?
Theo các bác sĩ, dịp Tết là thời điểm dễ phát sinh các bệnh cấp tính như cảm cúm, sốt, rối loạn tiêu hóa, cũng như làm nặng thêm các bệnh mạn tính do quên thuốc hoặc dùng thuốc không đều. Đặc biệt, người mắc các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, hen suyễn… tuyệt đối không được bỏ thuốc vì có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Top 5 nhóm thuốc gia đình nên có trong dịp Tết
Thuốc cảm cúm, cảm lạnh
Các bệnh lý đường hô hấp có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gặp hơn vào dịp lễ Tết do thời tiết thay đổi, thức khuya, mệt mỏi. Những triệu chứng như sổ mũi, ho, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, nhức mỏi cơ thể khiến người bệnh rất khó chịu.
Một số thuốc thường dùng gồm paracetamol, các thuốc cảm cúm phối hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng paracetamol cần tránh uống rượu bia để hạn chế nguy cơ ngộ độc gan.
Thuốc hạ sốt – giảm đau
Đây là nhóm thuốc không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình, đặc biệt với những nhà có trẻ nhỏ. Nên ưu tiên các thuốc hạ sốt, giảm đau an toàn, dùng đúng liều theo độ tuổi và cân nặng. Không tự ý phối hợp nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất để tránh quá liều.
Thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa
Tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, táo bón hoặc tiêu chảy rất hay gặp trong ngày Tết do ăn nhiều đạm, dầu mỡ và thay đổi sinh hoạt.
Men tiêu hóa phù hợp khi đầy hơi, khó tiêu do ăn uống quá mức.
Men vi sinh nên dùng khi có dấu hiệu loạn khuẩn đường ruột như đi phân sống, chướng bụng kéo dài.
Oresol giúp bù nước và điện giải, phòng ngừa mất nước khi tiêu chảy hoặc sốt.
Thuốc điều trị bệnh mạn tính
Người mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, gout, hen suyễn… cần chuẩn bị đầy đủ thuốc theo đơn bác sĩ trước kỳ nghỉ Tết. Việc quên thuốc hoặc dùng không đều có thể làm bệnh nặng lên, gây biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh trong ngày Tết.
Những lưu ý quan trọng khi dự phòng và sử dụng thuốc
- Khi mua thuốc, nên nhờ dược sĩ hoặc bác sĩ tư vấn kỹ cách sử dụng, liều dùng và mục đích điều trị.
- Ghi rõ thông tin trên từng hộp thuốc để tránh nhầm lẫn, đặc biệt với người cao tuổi.
- Thuốc cho trẻ em và người lớn cần để riêng, thuốc điều trị bệnh mạn tính theo đơn bác sĩ cũng nên sắp xếp riêng biệt.
- Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
- Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C và để xa tầm tay trẻ em.
- Không mua thuốc với số lượng quá nhiều. Thuốc quá hạn sử dụng cần bỏ đúng cách, tuyệt đối không tiếp tục dùng vì có thể gây hại cho sức khỏe.
- Nếu dùng thuốc vài ngày không cải thiện hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để thăm khám.
Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
5 lợi ích sức khỏe khi uống nước hạt chia trước khi đi ngủSống khỏe - 1 giờ trước
Hạt chia là thực phẩm giàu chất xơ, omega-3 và khoáng chất, được chứng minh có lợi cho tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa. Vậy việc uống nước hạt chia vào buổi tối, đặc biệt sau 10 giờ, mang lại tác động gì cho sức khỏe?
Người đàn ông 32 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở tiệc tất niênSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo phản vệ có thể xảy ra với cả người không tiền sử dị ứng, đặc biệt khi thử hải sản lạ trong các bữa tiệc tất niên, liên hoan dịp Tết.
Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mấtBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.
Ăn hành muối kèm bánh chưng có lợi ích sức khỏe gì?Sống khỏe - 7 giờ trước
Sự kết hợp giữa bánh chưng và hành muối từ lâu đã được xem là một nghệ thuật cân bằng trong ẩm thực truyền thống, mang lại những tác động tích cực cho cơ thể thông qua các cơ chế tự nhiên.
Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cáiSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Nam thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau cơ dữ dội, nước tiểu sẫm màu và men cơ tăng gấp nhiều lần so với bình thường.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ timY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Vui xuân, giữ an toàn cho người bệnh thận: 'Cẩm nang vàng' giúp hạn chế biến chứng ngày TếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với thực đơn giàu muối, đạm và chất béo có thể là 'thử thách' cho người bệnh thận. Chuyên gia hướng dẫn chế độ ăn, sinh hoạt và lưu ý để đón Tết an toàn, giảm nguy cơ biến chứng.
Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng đi vệ sinh nhiều lần là "hệ tiêu hóa tốt" hay "cơ thể đang thải độc". Thế nhưng, với người đàn ông 48 tuổi trong câu chuyện dưới đây, đó lại là tín hiệu cầu cứu cuối cùng của cơ thể trước căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác.
Món ngon ngày Tết được ví như 'thuốc bổ tự nhiên', nhưng 4 nhóm người ăn vào dễ rước họaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món canh ngày Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này.
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.