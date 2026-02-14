Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có

Những ngày Tết, thói quen sinh hoạt và ăn uống thường bị đảo lộn: ăn nhiều bữa, nhiều dầu mỡ, bánh ngọt, rượu bia, cà phê, thuốc lá… khiến nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe gia tăng.

Trong khi đó, việc đi mua thuốc hoặc tái khám không phải lúc nào cũng thuận tiện. Vì vậy, chủ động chuẩn bị một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình là điều cần thiết để xử trí kịp thời các tình huống thường gặp.

Ảnh minh họa.

Vì sao nên chuẩn bị thuốc sẵn trong dịp Tết?

Theo các bác sĩ, dịp Tết là thời điểm dễ phát sinh các bệnh cấp tính như cảm cúm, sốt, rối loạn tiêu hóa, cũng như làm nặng thêm các bệnh mạn tính do quên thuốc hoặc dùng thuốc không đều. Đặc biệt, người mắc các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, hen suyễn… tuyệt đối không được bỏ thuốc vì có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Top 5 nhóm thuốc gia đình nên có trong dịp Tết

Thuốc cảm cúm, cảm lạnh

Ảnh minh họa.

Các bệnh lý đường hô hấp có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gặp hơn vào dịp lễ Tết do thời tiết thay đổi, thức khuya, mệt mỏi. Những triệu chứng như sổ mũi, ho, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, nhức mỏi cơ thể khiến người bệnh rất khó chịu.

Một số thuốc thường dùng gồm paracetamol, các thuốc cảm cúm phối hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng paracetamol cần tránh uống rượu bia để hạn chế nguy cơ ngộ độc gan.

Thuốc hạ sốt – giảm đau

Ảnh minh họa.

Đây là nhóm thuốc không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình, đặc biệt với những nhà có trẻ nhỏ. Nên ưu tiên các thuốc hạ sốt, giảm đau an toàn, dùng đúng liều theo độ tuổi và cân nặng. Không tự ý phối hợp nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất để tránh quá liều.

Thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa

Ảnh minh họa.

Tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, táo bón hoặc tiêu chảy rất hay gặp trong ngày Tết do ăn nhiều đạm, dầu mỡ và thay đổi sinh hoạt.

Men tiêu hóa phù hợp khi đầy hơi, khó tiêu do ăn uống quá mức.

Men vi sinh nên dùng khi có dấu hiệu loạn khuẩn đường ruột như đi phân sống, chướng bụng kéo dài.

Oresol giúp bù nước và điện giải, phòng ngừa mất nước khi tiêu chảy hoặc sốt.

Thuốc điều trị bệnh mạn tính

Ảnh minh họa.

Người mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, gout, hen suyễn… cần chuẩn bị đầy đủ thuốc theo đơn bác sĩ trước kỳ nghỉ Tết. Việc quên thuốc hoặc dùng không đều có thể làm bệnh nặng lên, gây biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh trong ngày Tết.

Những lưu ý quan trọng khi dự phòng và sử dụng thuốc

Ảnh minh họa.

- Khi mua thuốc, nên nhờ dược sĩ hoặc bác sĩ tư vấn kỹ cách sử dụng, liều dùng và mục đích điều trị.

- Ghi rõ thông tin trên từng hộp thuốc để tránh nhầm lẫn, đặc biệt với người cao tuổi.

- Thuốc cho trẻ em và người lớn cần để riêng, thuốc điều trị bệnh mạn tính theo đơn bác sĩ cũng nên sắp xếp riêng biệt.

- Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C và để xa tầm tay trẻ em.

- Không mua thuốc với số lượng quá nhiều. Thuốc quá hạn sử dụng cần bỏ đúng cách, tuyệt đối không tiếp tục dùng vì có thể gây hại cho sức khỏe.

- Nếu dùng thuốc vài ngày không cải thiện hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để thăm khám.