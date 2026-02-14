Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏ
GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
"Nuôi lớn" tế bào ung thư từ thói quen tích trữ thức ăn trong tủ lạnh sai cách
Dịp Tết, nhiều gia đình Việt có thói quen mua và tích trữ lượng lớn thực phẩm trong tủ lạnh ngay cả khi chợ, siêu thị mở cửa trở lại từ mồng 1 Tết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, suy nghĩ coi tủ lạnh là "bảo bối" bảo quản thực phẩm dài ngày là quan niệm sai lầm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Thói quen tích trữ thực phẩm dịp Tết từ giò chả, thịt cá, hải sản, bánh chưng, bánh tét, mứt Tết đến các món kho, rau sống… tất cả đều được "nhét đầy" tủ lạnh với tâm lý chuẩn bị cho những ngày nghỉ dài, tiếp đãi người thân, bạn bè.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc bảo quản thực phẩm sai cách, để quá lâu trong tủ lạnh không chỉ làm mất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
Tủ lạnh không hề "sạch" như nhiều người nghĩ
Nhiều người cho rằng tủ lạnh là nơi an toàn và sạch sẽ nhất trong nhà bếp, nhưng thực tế khoa học lại cho thấy điều ngược lại.
Một nghiên cứu của Tổ chức An toàn và Sức khỏe cộng đồng NSF cho thấy, các ngăn đựng rau và thịt trong tủ lạnh là những khu vực bẩn hàng đầu trong bếp, chứa lượng vi sinh vật gây bệnh rất cao. Trung bình có tới 11,4 triệu vi khuẩn/cm², thậm chí còn cao hơn cả một số khu vực trong nhà vệ sinh.
Các vi khuẩn thường gặp bao gồm Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus – chủ yếu đến từ thực phẩm sống như thịt, cá, rau củ. Nếu bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể lây nhiễm chéo sang thực phẩm chín.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn thường xuyên ăn đồ ăn tích trữ trong tủ lạnh?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tích trữ và sử dụng thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng:
Ngộ độc thực phẩm: Thực phẩm lưu trữ lâu ngày hoặc không đảm bảo nhiệt độ thích hợp dễ nhiễm vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao.
Tích tụ chất độc hại: Thực phẩm hư hỏng hoặc bảo quản sai cách có thể sinh ra nitrit và nitrosamine – những hợp chất được chứng minh làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, thông qua cơ chế tổn thương DNA và thúc đẩy sự phát triển bất thường của tế bào ung thư.
Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Thức ăn thừa hâm đi hâm lại nhiều lần dễ gây viêm nhiễm đường tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng.
Tăng gánh nặng cho gan và thận: Việc tiêu thụ thực phẩm tích trữ lâu ngày khiến gan và thận phải hoạt động nhiều hơn để giải độc, lâu dài có thể dẫn đến tổn thương chức năng và bệnh lý mạn tính.
Chuyên gia khuyến cáo cách bảo quản thực phẩm an toàn dịp Tết
Để bảo vệ sức khỏe gia đình và hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư, các bác sĩ khuyến cáo:
- Hạn chế tích trữ thực phẩm số lượng lớn, ưu tiên mua vừa đủ dùng, đặc biệt với thực phẩm tươi sống.
- Phân loại rõ thực phẩm sống – chín, bảo quản trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn chéo.
- Thực phẩm đã nấu chín chỉ nên bảo quản tối đa 48 giờ ở nhiệt độ dưới 4°C.
- Chỉ hâm nóng thức ăn một lần, ở nhiệt độ trên 75°C và ăn ngay sau khi hâm.
- Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm có mùi lạ, mốc, đổi màu, kể cả khi đã loại bỏ phần hỏng.
