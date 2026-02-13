Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cái

Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận trẻ N. P. A. Kh. 15 tuổi, nam, ngụ ở xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh bị hội chứng tiêu cơ vân do vận động gắng sức.

Khai thác bệnh sử, ghi nhận trẻ thụt dầu 300 cái, sau đó trẻ than đau 2 chân nhiều, không đi khám. Ngày hôm sau, trẻ chơi đá bóng, đau nhiều, không đi lại được, mẹ đưa em khám bệnh viện địa phương, sơ cứu rồi chuyển bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Ảnh minh họa.

Tại đây, ghi nhận trẻ lừ đừ, thở 28 lần phút, mạch 120 lần/phút, huyết áp 100/70mmHg, chân cử động co duỗi kém, ấn đau các cơ ở đùi, cẳng chân, tiểu có màu nâu hoặc đỏ sẫm. Trẻ được chẩn đoán đau cơ, theo dõi hội chứng hủy cơ vân do vận động gắng sức

Trẻ được làm các xét nghiệm máu, siêu âm tim, bụng, cơ, Xquang phồi kiểm tra, ghi nhận trẻ có tổn thương gan men gan tăng > 2000 đv/L, toan chuyển hóa, lactate máu tăng, tăng kali, phosphate máu. Đặc biệt, xét nghiệm men cơ CPK (Creatine Phosphokinase/Creatine Kinase – CK) tăng cao 215 240 đv/L (bình thường 30 – 200 đv/L) myoglobin máu tăng cao 10 221 ng/ml (bình thường 36.4 – 110 ng/ml) và xuất hiện myoglobin trong nước tiểu rất cao > 12 000 ng/ml (bình thường < 2.03 ng/ml)

Trẻ được truyền dịch gấp rưỡi nhu cầu, điều chỉnh điện giải, đường huyết, truyền bicarbonate để kiềm hóa nước tiểu, truyền N Acetyl Cystein để giải độc gan.

Kết quả sau 7 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện, tỉnh táo men gan, men cơ có cải thiện dần, được xuất viện tái khám.

Qua trường hợp này, bác sĩ lưu ý đến quý phụ huynh nên giáo dục hướng dẫn con em mình tập thể dục, vận động phù hợp với sức khỏe, tránh chơi vận động mạnh, gắng sức nhiều trong thời gian dài (tối đa không quá 30 – 45 phút), để tránh xảy ra hội chứng hủy cơ vân gây ra các biến chứng tổn thương các cơ quan như gan, thận,…