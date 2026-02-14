Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mất
GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.
Tại sao nên uống nước sau khi ngủ dậy?
Uống nước khi thức dậy là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong dịp Tết khi chế độ ăn uống và sinh hoạt dễ bị xáo trộn. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ, vì vậy việc bổ sung nước ngay buổi sáng giúp cơ thể nhanh chóng cân bằng lại.
Thói quen này giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ ngày Tết. Đồng thời, uống đủ nước còn cải thiện tuần hoàn máu, giúp cơ thể tỉnh táo hơn và hạn chế cảm giác mệt mỏi khi lịch trình đầu năm dày đặc.
Ngoài ra, việc duy trì uống nước buổi sáng còn góp phần giữ làn da khỏe mạnh và hỗ trợ các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Chỉ với một ly nước sau khi thức dậy, bạn đã giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng và bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong những ngày vui xuân.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
GĐXH - Dịp Tết với thực đơn giàu muối, đạm và chất béo có thể là 'thử thách' cho người bệnh thận. Chuyên gia hướng dẫn chế độ ăn, sinh hoạt và lưu ý để đón Tết an toàn, giảm nguy cơ biến chứng.
GĐXH - Không phổ biến như thịt gà hay thịt lợn, nhưng chim bồ câu từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm bồi bổ cao cấp nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với lượng protein cao, ít chất béo, giàu vi chất và các hợp chất có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể, thịt bồ câu được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe.
GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.
GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
GĐXH - Canxi không chỉ có trong sữa hay thuốc bổ. Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày hoàn toàn có thể giúp cơ thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe mà không cần lạm dụng viên uống bổ sung.
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng và dưỡng chất bậc nhất của cơ thể. Trong đó, axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung các loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn có thể giúp não bộ hoạt động bền bỉ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác.
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
GĐXH - Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh phồng tôm lại phủ sóng khắp mâm cỗ, bàn tiệc từ thành thị đến nông thôn. Giòn rụm, béo thơm, ăn hoài không chán, nhưng ít ai ngờ món ăn vặt tưởng chừng "nhẹ tênh" này lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, béo phì nếu dùng quá đà. Vậy bánh phồng tôm chứa những gì và vì sao bác sĩ khuyên nên ăn chừng mực trong ngày Tết?
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
