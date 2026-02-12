Món ngon ngày Tết được ví như 'thuốc bổ tự nhiên', nhưng 4 nhóm người ăn vào dễ rước họa
GĐXH - Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món canh ngày Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này.
Ăn canh măng khô có thực sự tốt không?
Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong canh măng móng giò, miến măng gà hay các món hầm ngày Tết. Không chỉ tạo hương vị đặc trưng, măng còn được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhờ giàu chất xơ và khoáng chất.
Ttheo các tài liệu dinh dưỡng, trong 100g măng có thể chứa: 4,1g protid (protid chứa trong măng có tới 16 loại acid amin), 0,1g lipid, 5,7g glucid, 22mg Ca, 56mg Photpho, 0,1g Fe, 0,08mg caroten, 0,08 mg vitamin B1, 0,08mg vitamin B2, 0,6mg vitamin B3, 1,0mg vitamin C.
Dù qua chế biến, măng khô vẫn giữ được lượng chất xơ và một phần vi chất có lợi cho sức khỏe.
Công dụng tuyệt vời của măng khô với sức khỏe
Hỗ trợ giảm cân
Măng rất giàu chất xơ nhưng ít calo và đường. Nhờ đó giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều trong những ngày Tết nhiều thịt mỡ.
Kiểm soát cholesterol
Lượng chất béo thấp cùng chất xơ dồi dào giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu, góp phần bảo vệ thành mạch.
Tốt cho tim mạch
Măng chứa các khoáng chất như kali, selen và chất xơ, có lợi cho hoạt động tim mạch và hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.
Tăng cường miễn dịch
Các vitamin và chất chống oxy hóa trong măng góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng.
Hỗ trợ tiêu hóa
Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện nhu động ruột, phòng táo bón – tình trạng dễ gặp trong dịp Tết do thay đổi chế độ ăn.
4 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn măng khô
Người bệnh gout
Đối với người bệnh gout, chế độ ăn uống cần cẩn trọng vì nếu làm tăng axit uric trong máu sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Hết sức chú ý vì các loại măng đều làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể, vì thế bệnh nhân gout cần tránh ăn các loại thực phẩm này.
Người bệnh thận
Bệnh thận thường do vi khuẩn Streptocoques gây ra hoặc do mắc các bệnh như cao huyết áp, đái tháo đường, khiến các mạch máu làm tổn hại đến thận. Trong khi đó các loại măng tây, măng tre đều giàu canxi, không tốt cho người mắc bệnh thận mãn tính và suy thận.
Người đau dạ dày
Trong măng chứa lượng lớn các chất xơ, chất thô rất khó tiêu hóa. Ngoài ra còn có lượng axit cyanhydric cao là chất độc hại cho dạ dày, làm tăng khả năng viêm loét dạ dày. Vì vậy, với những người bị mắc bệnh dạ dày hoặc đường ruột thì nên hạn chế ăn măng, hoặc nếu ăn thì nhai kỹ để tránh tạo gánh nặng cho dạ dày và hệ tiêu hóa.
Phụ nữ mang thai
Trong măng có glucozit, có khả năng sinh ra axit xyanhydric gây buồn nôn. Phụ nữ có thai dùng măng có thể gây ra tình trạng ngộ độc ở nhiều mức độ như: nôn, đau bụng, đau đầu.
Trẻ em trong độ tuổi phát triển
Axit oxalic trong măng có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi cũng như sự hấp thu và sử dụng kẽm của cơ thể. Trong khi cơ thể của trẻ ở độ tuổi phát triển lại rất cần canxi. Nếu như cho trẻ ăn măng quá nhiều có thể dễ dẫn đến tình trạng bị thiếu canxi, gây ra còi xương, chậm lớn.
Ăn măng khô ngày Tết cần biết điều này
- Nên ngâm măng ít nhất trong 4-5 tiếng để cho măng nở hết. Điều này giúp bạn nấu măng nhanh mềm hơn.
- Sau khi ngâm xong, để măng ráo nước thì cho vào nồi nước và tiếp tục đun sôi cho đến khi măng mềm hoàn toàn. Trong quá trình đun, nếu thấy nồi măng cạn nước, phải châm thêm nước vào sao cho măng luôn phải ngập trong nước.
- Măng khô thường sẽ có 4 loại là măng nứa, măng lưỡi lợn măng trúc, măng vầu. Cách chọn măng khô ngon là những búp măng màu vàng ngả qua màu nâu một chút, mùi hương của măng đặc trưng. Đây là những búp măng mới.
- Măng khô đã luộc nếu không sử dụng hết, bạn có thể cho chúng vào túi có khóa kéo vào bảo quản trong tủ lạnh. Thời hạn sử dụng măng khô trong trường hợp này là một tuần nếu để ở ngăn mát và khoảng hơn một tháng nếu cho vào ngăn đá.
Top 10 thực phẩm đáp ứng đủ canxi mà không cần uống thuốc bổ sung
Bổ sung canxi qua ăn uống là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất. Do đó, khi thiếu canxi hãy ưu tiên chọn các thực phẩm giàu canxi tự nhiên. Dưới đây là 10 loại thực phẩm nên ăn thay vì uống bổ sung canxi.
Chim bồ câu – 'đạm vàng' được ví như thực phẩm bồi bổ cao cấp cho cơ thể
GĐXH - Không phổ biến như thịt gà hay thịt lợn, nhưng chim bồ câu từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm bồi bổ cao cấp nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với lượng protein cao, ít chất béo, giàu vi chất và các hợp chất có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể, thịt bồ câu được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe.
Viêm tụy cấp sau trận nhậu tất niên: Người đàn ông 48 tuổi nguy kịch vì suy thận cấp, mỡ máu tăng vọt
GĐXH - Viêm tụy cấp có thể xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu ăn uống quá đà trong dịp lễ Tết.
Thời điểm tốt nhất để ăn bữa sáng nếu bạn bị cholesterol cao
Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giúp bạn không bị đói mà còn có thể giúp kiểm soát mức cholesterol.
Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Dù đến khám vì viêm dạ dày – trào ngược thực quản, một người đàn ông 67 tuổi bất ngờ được phát hiện ung thư phổi nhờ chỉ số CEA tăng rất cao.
Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Chỉ từ triệu chứng tê bàn tay râm ran kéo dài, người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ, nguy cơ gây đột quỵ và thuyên tắc huyết khối nếu không phát hiện sớm.
Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?
Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!
GĐXH - Nhiều chị em bước sang tuổi trung niên thường ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thanh mảnh ngày nào bỗng chốc trở nên "đồ sộ", dù chế độ ăn vẫn không hề thay đổi. Tại sao mỡ lại "ưu ái" vùng bụng và lưng đến thế?
Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp
GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.
Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên
Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem khắc nghiệt hay phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Một số loại trái cây quen thuộc, nếu ăn đúng cách, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, được ví như “insulin tự nhiên” cho cơ thể.