Món ngon ngày Tết được ví như 'thuốc bổ tự nhiên', nhưng 4 nhóm người ăn vào dễ rước họa

Ăn canh măng khô có thực sự tốt không?

Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong canh măng móng giò, miến măng gà hay các món hầm ngày Tết. Không chỉ tạo hương vị đặc trưng, măng còn được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhờ giàu chất xơ và khoáng chất.

Ttheo các tài liệu dinh dưỡng, trong 100g măng có thể chứa: 4,1g protid (protid chứa trong măng có tới 16 loại acid amin), 0,1g lipid, 5,7g glucid, 22mg Ca, 56mg Photpho, 0,1g Fe, 0,08mg caroten, 0,08 mg vitamin B1, 0,08mg vitamin B2, 0,6mg vitamin B3, 1,0mg vitamin C.

Dù qua chế biến, măng khô vẫn giữ được lượng chất xơ và một phần vi chất có lợi cho sức khỏe.

Công dụng tuyệt vời của măng khô với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân

Măng rất giàu chất xơ nhưng ít calo và đường. Nhờ đó giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều trong những ngày Tết nhiều thịt mỡ.

Kiểm soát cholesterol

Lượng chất béo thấp cùng chất xơ dồi dào giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu, góp phần bảo vệ thành mạch.

Tốt cho tim mạch

Măng chứa các khoáng chất như kali, selen và chất xơ, có lợi cho hoạt động tim mạch và hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tăng cường miễn dịch

Các vitamin và chất chống oxy hóa trong măng góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện nhu động ruột, phòng táo bón – tình trạng dễ gặp trong dịp Tết do thay đổi chế độ ăn.

4 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn măng khô

Người bệnh gout

Đối với người bệnh gout, chế độ ăn uống cần cẩn trọng vì nếu làm tăng axit uric trong máu sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Hết sức chú ý vì các loại măng đều làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể, vì thế bệnh nhân gout cần tránh ăn các loại thực phẩm này.

Người bệnh thận

Bệnh thận thường do vi khuẩn Streptocoques gây ra hoặc do mắc các bệnh như cao huyết áp, đái tháo đường, khiến các mạch máu làm tổn hại đến thận. Trong khi đó các loại măng tây, măng tre đều giàu canxi, không tốt cho người mắc bệnh thận mãn tính và suy thận.

Người đau dạ dày

Trong măng chứa lượng lớn các chất xơ, chất thô rất khó tiêu hóa. Ngoài ra còn có lượng axit cyanhydric cao là chất độc hại cho dạ dày, làm tăng khả năng viêm loét dạ dày. Vì vậy, với những người bị mắc bệnh dạ dày hoặc đường ruột thì nên hạn chế ăn măng, hoặc nếu ăn thì nhai kỹ để tránh tạo gánh nặng cho dạ dày và hệ tiêu hóa.

Phụ nữ mang thai

Trong măng có glucozit, có khả năng sinh ra axit xyanhydric gây buồn nôn. Phụ nữ có thai dùng măng có thể gây ra tình trạng ngộ độc ở nhiều mức độ như: nôn, đau bụng, đau đầu.

Trẻ em trong độ tuổi phát triển

Axit oxalic trong măng có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi cũng như sự hấp thu và sử dụng kẽm của cơ thể. Trong khi cơ thể của trẻ ở độ tuổi phát triển lại rất cần canxi. Nếu như cho trẻ ăn măng quá nhiều có thể dễ dẫn đến tình trạng bị thiếu canxi, gây ra còi xương, chậm lớn.

Ăn măng khô ngày Tết cần biết điều này

- Nên ngâm măng ít nhất trong 4-5 tiếng để cho măng nở hết. Điều này giúp bạn nấu măng nhanh mềm hơn.

- Sau khi ngâm xong, để măng ráo nước thì cho vào nồi nước và tiếp tục đun sôi cho đến khi măng mềm hoàn toàn. Trong quá trình đun, nếu thấy nồi măng cạn nước, phải châm thêm nước vào sao cho măng luôn phải ngập trong nước.

- Măng khô thường sẽ có 4 loại là măng nứa, măng lưỡi lợn măng trúc, măng vầu. Cách chọn măng khô ngon là những búp măng màu vàng ngả qua màu nâu một chút, mùi hương của măng đặc trưng. Đây là những búp măng mới.

- Măng khô đã luộc nếu không sử dụng hết, bạn có thể cho chúng vào túi có khóa kéo vào bảo quản trong tủ lạnh. Thời hạn sử dụng măng khô trong trường hợp này là một tuần nếu để ở ngăn mát và khoảng hơn một tháng nếu cho vào ngăn đá.