Về già mới nhận ra: Những cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau thường khó tránh khỏi 3 cái kết này
GĐXH - Không ít người cho rằng cãi vã là chuyện bình thường trong hôn nhân. Nhưng theo thời gian, những cuộc tranh cãi kéo dài nếu không được hóa giải có thể âm thầm làm hao mòn tình cảm. Khi bước vào tuổi già, nhiều cặp vợ chồng thường rơi vào ba kết cục đáng suy ngẫm.
Điều đáng sợ nhất sau nhiều năm hôn nhân không phải là những lần cãi vã
Sống với nhau cả một chặng đường hôn nhân, hầu như cặp vợ chồng nào cũng từng có lúc bất đồng. Có người tranh cãi vì chuyện tiền bạc, con cái, cha mẹ hai bên hay những điều rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày.
Điều đáng nói là, khi còn trẻ, nhiều người tin rằng chỉ cần thời gian trôi qua thì mọi mâu thuẫn rồi cũng sẽ tự biến mất.
Nhưng thực tế, nếu những khúc mắc cứ liên tục bị bỏ ngỏ, chúng có thể âm thầm tích tụ, để rồi khi tuổi già đến, mối quan hệ cũng đổi thay theo cách không ai mong muốn.
Quan sát nhiều gia đình sẽ thấy, những cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã trong nhiều năm thường khó tránh khỏi ba kết cục dưới đây.
3 kết cục của những cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã
Cái kết thứ nhất: Sống cùng một mái nhà nhưng ngày càng ít nói với nhau
Điều đáng sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là đến một lúc, cả hai đều không còn muốn nói.
Ngày trước vợ chồng còn hay tranh luận, còn giải thích, còn trách móc. Sau này, mọi câu chuyện chỉ còn gói gọn trong vài từ: "Tuỳ anh", "tuỳ em", "sao cũng được"...
Bữa cơm trở nên lặng lẽ. Chiếc tivi mở thật to để lấp khoảng trống của sự im lặng.
Nhiều người gọi đó là sự trưởng thành nhưng thực chất, đó có thể là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn hơn.
Điều làm tổn thương hôn nhân chưa bao giờ chỉ là những cuộc cãi vã, mà là sự lạnh nhạt sau mỗi lần xung đột.
Cái kết thứ hai: Vẫn là vợ chồng nhưng không còn là chỗ dựa của nhau
Có những cặp vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn cùng đi chợ, cùng chăm cháu, cùng xuất hiện trong những dịp gia đình nhưng trong lòng, mỗi người đã có một thế giới riêng.
Khi buồn, họ tìm bạn bè để tâm sự. Khi gặp khó khăn, họ nhờ con cái giúp đỡ thay vì chia sẻ với bạn đời. Hình ảnh thường xuyên thấy trong gia đình là người này im lặng, người kia né tránh.
Cuộc sống tuổi trung niên vốn đã chất đầy áp lực: công việc, cha mẹ già, con cái trưởng thành, gánh nặng tài chính... Nếu hai người không còn đồng hành, những áp lực ấy càng khiến khoảng cách lớn hơn.
Sống trong bối cảnh như vậy thực ra nhiều cặp vợ chồng không phải hết yêu. Họ chỉ dần quên mất cách quan tâm và lắng nghe nhau.
Cái kết thứ ba: Biết buông cái tôi để giữ hạnh phúc
Đây là kết thúc đẹp nhất, dù không nhiều nhưng hoàn toàn các cặp vợ chồng hay cãi vã có thể đạt được.
Đó là khi sau nhiều năm chung sống, họ nhận ra rằng thắng trong một cuộc cãi vã không đồng nghĩa với việc giữ được hạnh phúc.
Thay vì cố chứng minh ai đúng, họ bắt đầu học cách gìn giữ cảm xúc của nhau. Họ không nhắc lại chuyện cũ mỗi khi bất đồng. Không vội kết luận khi người kia vừa lên tiếng.
Mỗi người chỉ cần biết nói thêm một câu: "Anh (em) vất vả rồi" hay đơn giản là hỏi: "Em nghĩ thế nào?", "Anh muốn gì?"...
Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách giao tiếp cũng đủ khiến không khí gia đình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Những cặp vợ chồng hạnh phúc khi về già không phải chưa từng cãi nhau. Thực tế là họ đã học được cách để mỗi cuộc tranh luận không biến thành vết nứt trong hôn nhân.
Muốn hôn nhân bền lâu, hãy bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ
Nếu hai vợ chồng vẫn thường xuyên bất đồng, chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi.
Bạn có thể bắt đầu từ 3 việc đơn giản.
Thứ nhất, thay lời trách móc bằng cách nói về cảm xúc của mình.
Thay vì nói "Anh lúc nào cũng vậy", bạn hãy thử nói: "Hôm nay em thấy rất áp lực."
Thứ hai, thống nhất một "khoảng dừng".
Khi cảm xúc lên quá cao, hãy tạm dừng cuộc tranh luận, đợi cả hai bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói chuyện.
Điều này giúp tránh những lời nói làm tổn thương nhau.
Thứ ba, duy trì những cử chỉ yêu thương mỗi ngày.
Một ly nước, một lời cảm ơn, một câu hỏi thăm, một cái nắm tay...
Những điều nhỏ bé ấy khi được duy trì đều đặn sẽ trở thành nền tảng cho hạnh phúc lâu dài.
Hạnh phúc tuổi già được quyết định từ cách hai người đối xử với nhau hôm nay
Không có cuộc hôn nhân nào hoàn toàn tránh khỏi mâu thuẫn. Điều tạo nên khác biệt không phải là số lần cãi nhau, mà là cách hai người bước ra khỏi những cuộc cãi vã ấy.
Tuổi già bình yên không đến từ may mắn. Nó được vun đắp bằng sự bao dung, tôn trọng và lựa chọn ở lại với nhau mỗi ngày.
Đến một lúc nào đó nhìn lại, điều khiến người ta thấy ấm lòng không phải vì chưa từng tranh cãi, mà vì sau tất cả, hai người vẫn muốn ngồi dưới cùng một mái nhà, cùng nhau ăn bữa cơm và tiếp tục đồng hành trong quãng đời còn lại.
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