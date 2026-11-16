Người đàn ông 68 tuổi ung thư tuyến tiền liệt tái phát: Dấu hiệu nam giới trên 50 tuổi cần cảnh giác

Ung thư tuyến tiền liệt tái phát sớm sau phẫu thuật

Ông Hùng, 68 tuổi, tình cờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 3B và được phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u thuộc nhóm 4, có ổ Gleason 5 và đã xâm lấn túi tinh.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau phẫu thuật, khi tái khám, chỉ số PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) của người bệnh đột ngột tăng lên 27,3 ng/ml. Đây là dấu hiệu khiến các bác sĩ lo ngại tình trạng ung thư tái phát sớm.

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhận định người bệnh tái phát sớm nhưng chưa ghi nhận di căn. Các tế bào ác tính nằm rải rác tại nền tuyến tiền liệt và hệ thống hạch chậu đã phẫu thuật, khiến người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật tiếp.

Theo bác sĩ Hiển, điều trị nội tiết có thể giúp ức chế tế bào ung thư trên toàn thân, nhưng không thể tiêu diệt triệt để các tế bào ác tính còn tồn tại tại chỗ. Vì vậy, người bệnh cần được xạ trị với mục tiêu triệt căn.

Ảnh minh họa.

Xạ trị liều cao nhằm kiểm soát tế bào ung thư còn sót

Sau hội chẩn, các bác sĩ xây dựng kế hoạch xạ trị với mức liều được tính toán cho từng khu vực. Trong đó, liều 2,7 Gy được tập trung vào nền tuyến tiền liệt cũ và các hạch đại thể – những vị trí có nguy cơ chứa mật độ tế bào ung thư cao. Mức liều 2,0 Gy được phân bố ở các hạch vi thể lân cận nhằm kiểm soát nguy cơ lan rộng.

Bác sĩ sử dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT), cho phép điều chỉnh cường độ chùm tia để tối ưu phân bố liều xạ. Tại những khu vực có bàng quang và trực tràng, liều xạ được giảm trong giới hạn an toàn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các cơ quan lành.

Nhờ kế hoạch xạ trị được tính toán, ông Hùng vẫn ăn ngủ, đi vệ sinh bình thường trong suốt quá trình điều trị.

Hiện người bệnh đã hoàn thành phác đồ xạ trị. Kết quả tái khám sau 3 tháng cho thấy chỉ số PSA ở mức ổn định. Tuy nhiên, ông vẫn cần tiếp tục theo dõi lâu dài theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không chủ quan với ung thư tuyến tiền liệt sau phẫu thuật

Bác sĩ Hiển cho biết phần lớn ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm. Vì vậy, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng sau phẫu thuật triệt căn là đã khỏi bệnh nên không duy trì tái khám định kỳ.

Tuy nhiên, một số thể ung thư tuyến tiền liệt có mức độ ác tính cao, phát triển nhanh và nguy cơ tái phát lớn. Trường hợp của ông Hùng có ổ Gleason 5, là đặc điểm giải phẫu bệnh đáng lưu ý. Nếu không được theo dõi và can thiệp phù hợp, tế bào ác tính có thể tiếp tục phát triển, di căn đến hạch bạch huyết, xương và cột sống.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nam giới, đặc biệt ở người trên 50 tuổi. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm do khối u phát triển ở vị trí xa niệu đạo (ống dẫn nước tiểu), ít gây chèn ép đường tiểu trong giai đoạn đầu. Vì vậy, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Nam giới trên 50 tuổi nên chú ý tầm soát và tái khám

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nên trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, trong đó có xét nghiệm máu định lượng PSA để phát hiện những bất thường cần đánh giá thêm.

Đối với người đã được chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt, việc tái khám định kỳ có ý nghĩa quan trọng, kể cả khi đã phẫu thuật. Người bệnh cần tuân thủ lịch theo dõi và đi khám sớm hơn nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như tiểu khó, tiểu tiện thay đổi hoặc các biểu hiện khác khiến cơ thể khó chịu.

Phát hiện sớm dấu hiệu tái phát giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh và lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển hoặc di căn.