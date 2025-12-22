5 món ăn giúp cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh hơn để giảm cân

1. Thực phẩm nào hỗ trợ cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh và giảm cân hiệu quả?

Việc giảm cân thường được coi là một bài toán về calo: năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn thế. Những người có quá trình trao đổi chất chậm có thể gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân vì họ đốt cháy ít calo hơn những người có quá trình trao đổi chất nhanh, điều đó có nghĩa là nhiều calo tiêu thụ sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo trong cơ thể và họ thường khó giảm cân hơn so với những người có quá trình trao đổi chất nhanh.

Do đó, thay vì chỉ chú trọng vào ăn kiêng, việc lựa chọn đúng loại thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể " đốt cháy calo " hiệu quả hơn ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

Ăn thực phẩm giàu protein giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Theo TS.BS. Trần Thị Bích Nga, nguyên giảng viên chuyên khoa Dinh dưỡng, Đại học Y Hà Nội, mỗi nhóm thực phẩm có tác động khác nhau đến tốc độ trao đổi chất dựa trên thành phần dinh dưỡng. Trong đó, các loại thực phẩm giàu protein thường có hiệu ứng nhiệt cao hơn so với carbohydrate và chất béo.

Sự tăng cường trao đổi chất từ protein được gọi là sinh nhiệt. Quá trình sinh nhiệt này buộc cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa và chuyển hóa đạm. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn để tiêu hóa protein.

Hơn nữa, một sai lầm phổ biến khi giảm cân là cắt giảm calo quá mức dẫn đến mất cơ. Khi cơ bắp mất đi, tốc độ trao đổi chất sẽ sụt giảm nghiêm trọng, khiến việc tăng cân trở lại dễ xảy ra hơn. Protein cung cấp các acid amin cần thiết để sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Một cơ thể nhiều cơ bắp sẽ đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

2. Một số món ăn giàu protein lành mạnh giúp tăng cường trao đổi chất

Ức gà (không da)

Ức gà là thực phẩm hàng đầu tốt cho người muốn giảm cân. Nó chứa hàm lượng protein rất cao nhưng lại ít chất béo và carbohydrate. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần ức gà nướng (85 g) chứa 126 calo, 25 g protein và 2,9 g chất béo. Do đó ăn ức gà sẽ no lâu, tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Trứng

Trứng được mệnh danh là nguồn "protein hoàn hảo". Hàm lượng protein trong một quả trứng tới 6,3 g. Protein trong trứng là protein chất lượng cao do nó chứa tất cả các acid amin thiết yếu có giá trị sinh học cao và dễ tiêu hóa.

Ăn trứng là cách tốt để giảm cân và tăng cơ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Choline trong lòng đỏ trứng cũng hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo ở gan.

Cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá thu...)

Cá béo không chỉ giàu protein mà còn chứa acid béo omega-3 . Omega-3 giúp giảm viêm và có thể làm tăng độ nhạy insulin. Khi insulin hoạt động hiệu quả, cơ thể ít có xu hướng tích mỡ hơn.

Các loại đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng, đậu Hà Lan...)

Món ăn được làm từ các loại đậu là nguồn cung cấp protein thực vật rất tốt cho những người muốn giảm cân. Ngoài protein, các loại đậu còn giàu chất xơ hòa tan. Sự kết hợp giữa protein và chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong đường ruột - yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cân nặng.

Sữa chua Hy Lạp thích hợp với người muốn giảm cân và duy trì cơ bắp.



Sữa chua Hy Lạp nguyên chất

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất có hàm lượng protein cao gấp đôi sữa chua thông thường. Trong một cốc sữa chua Hy Lạp chứa từ 17 g - 24 g protein. Do đó nó thích hợp với người muốn giảm cân và duy trì cơ bắp.

Mặc dù tất cả các sản phẩm sữa đều giàu protein nhưng cách làm sữa chua Hy Lạp khiến cho nó có hàm lượng protein đặc biệt cao. Loại sữa chua này được làm bằng cách kết hợp sữa và các vi khuẩn sống, sau đó được lọc để loại bỏ váng sữa lỏng có tự nhiên trong sữa. Quá trình lọc cũng loại bỏ một số đường lactose, muối và nước. Đó là lý do tại sao sữa chua Hy Lạp đặc hơn, giàu protein hơn sữa chua thông thường nhưng có lượng đường và carbohydrate thấp hơn.