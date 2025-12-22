5 món ăn giúp cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh hơn để giảm cân
Những người có quá trình trao đổi chất chậm có thể gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân vì họ đốt cháy ít calo hơn những người có quá trình trao đổi chất nhanh. Vậy có món ăn nào giúp cơ thể đốt cháy calo nhanh hơn không?
1. Thực phẩm nào hỗ trợ cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh và giảm cân hiệu quả?
Việc giảm cân thường được coi là một bài toán về calo: năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn thế. Những người có quá trình trao đổi chất chậm có thể gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân vì họ đốt cháy ít calo hơn những người có quá trình trao đổi chất nhanh, điều đó có nghĩa là nhiều calo tiêu thụ sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo trong cơ thể và họ thường khó giảm cân hơn so với những người có quá trình trao đổi chất nhanh.
Do đó, thay vì chỉ chú trọng vào ăn kiêng, việc lựa chọn đúng loại thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể " đốt cháy calo " hiệu quả hơn ngay cả khi đang nghỉ ngơi.
Theo TS.BS. Trần Thị Bích Nga, nguyên giảng viên chuyên khoa Dinh dưỡng, Đại học Y Hà Nội, mỗi nhóm thực phẩm có tác động khác nhau đến tốc độ trao đổi chất dựa trên thành phần dinh dưỡng. Trong đó, các loại thực phẩm giàu protein thường có hiệu ứng nhiệt cao hơn so với carbohydrate và chất béo.
Sự tăng cường trao đổi chất từ protein được gọi là sinh nhiệt. Quá trình sinh nhiệt này buộc cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa và chuyển hóa đạm. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn để tiêu hóa protein.
Hơn nữa, một sai lầm phổ biến khi giảm cân là cắt giảm calo quá mức dẫn đến mất cơ. Khi cơ bắp mất đi, tốc độ trao đổi chất sẽ sụt giảm nghiêm trọng, khiến việc tăng cân trở lại dễ xảy ra hơn. Protein cung cấp các acid amin cần thiết để sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Một cơ thể nhiều cơ bắp sẽ đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi đang nghỉ ngơi.
2. Một số món ăn giàu protein lành mạnh giúp tăng cường trao đổi chất
Ức gà (không da)
Ức gà là thực phẩm hàng đầu tốt cho người muốn giảm cân. Nó chứa hàm lượng protein rất cao nhưng lại ít chất béo và carbohydrate. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần ức gà nướng (85 g) chứa 126 calo, 25 g protein và 2,9 g chất béo. Do đó ăn ức gà sẽ no lâu, tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.
Trứng
Trứng được mệnh danh là nguồn "protein hoàn hảo". Hàm lượng protein trong một quả trứng tới 6,3 g. Protein trong trứng là protein chất lượng cao do nó chứa tất cả các acid amin thiết yếu có giá trị sinh học cao và dễ tiêu hóa.
Ăn trứng là cách tốt để giảm cân và tăng cơ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Choline trong lòng đỏ trứng cũng hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo ở gan.
Cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá thu...)
Cá béo không chỉ giàu protein mà còn chứa acid béo omega-3 . Omega-3 giúp giảm viêm và có thể làm tăng độ nhạy insulin. Khi insulin hoạt động hiệu quả, cơ thể ít có xu hướng tích mỡ hơn.
Các loại đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng, đậu Hà Lan...)
Món ăn được làm từ các loại đậu là nguồn cung cấp protein thực vật rất tốt cho những người muốn giảm cân. Ngoài protein, các loại đậu còn giàu chất xơ hòa tan. Sự kết hợp giữa protein và chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong đường ruột - yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cân nặng.
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất có hàm lượng protein cao gấp đôi sữa chua thông thường. Trong một cốc sữa chua Hy Lạp chứa từ 17 g - 24 g protein. Do đó nó thích hợp với người muốn giảm cân và duy trì cơ bắp.
Mặc dù tất cả các sản phẩm sữa đều giàu protein nhưng cách làm sữa chua Hy Lạp khiến cho nó có hàm lượng protein đặc biệt cao. Loại sữa chua này được làm bằng cách kết hợp sữa và các vi khuẩn sống, sau đó được lọc để loại bỏ váng sữa lỏng có tự nhiên trong sữa. Quá trình lọc cũng loại bỏ một số đường lactose, muối và nước. Đó là lý do tại sao sữa chua Hy Lạp đặc hơn, giàu protein hơn sữa chua thông thường nhưng có lượng đường và carbohydrate thấp hơn.
Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?Sống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Thay vì chết đi khi đã không còn hữu ích như các tế bào bình thường, tế bào ung thư lại tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quanBệnh thường gặp - 15 giờ trước
Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một bước thiết yếu để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, giảm cân quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.
Loại thực phẩm rẻ tiền ngăn ngừa tế bào ung thư hiệu quả, tiếc là nhiều người Việt ăn chưa đủSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Bổ sung đủ chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần kìm hãm sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ đưa ra cảnh báo về những đồ ăn sáng cần tránhSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Bữa sáng có ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe lâu dài của trẻ, đừng tùy tiện mà cho trẻ ăn cho qua bữa.
Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chânSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Chẳng ai ngờ được, bất thường ở ngón chân và bàn chân của nam kỹ sư trẻ cơ bắp này lại là dấu hiệu suy thận nặng.
Người phụ nữ 35 tuổi tử vong vì uống nước theo cách 'lạ đời'Sống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ 35 tuổi tử vong do uống quá nhiều nước trong một khoảng thời gian ngắn. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ "ngộ độc nước", biết để tránh "rước bệnh vào thân".
Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư dạ dày? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh lười đến mấy cũng phải nhớ làm 5 việcSống khỏe - 1 ngày trước
Đừng vì lười biếng nhất thời mà đánh đổi sức khỏe, "trả giá đắt" bằng ung thư dạ dày!
7 "tín hiệu SOS" khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp!Sống khỏe - 1 ngày trước
Thiếu hụt collagen không chỉ khiến nhan sắc chị em "xuống cấp" mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Lá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
3 người trong nhà cùng phát hiện u tuyến giáp: 2 sai lầm của người mẹ khiến ai cũng giật mìnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Triệu thừa nhận sai lầm vì tin rằng muối i-ốt và tương đậu nành có khả năng phòng ngừa ung thư nên bà đã cho cả gia đình sử dụng trong thời gian dài.
Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻSống khỏe
GĐXH - Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng không phải ai cũng ăn đúng cách và đúng thời điểm. Vậy bữa sáng nên ăn gì để cung cấp đủ năng lượng, hỗ trợ chuyển hóa và bảo vệ sức khỏe? Ăn sáng lúc nào là tốt nhất cho cơ thể? Video trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên tắc ăn sáng khoa học theo khuyến cáo của chuyên gia.