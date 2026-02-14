Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Trong mâm cơm gia đình Việt, có những thực phẩm quen đến mức chúng ta ăn gần như theo thói quen, ít khi tự hỏi: liệu chúng đang mang lại lợi ích hay tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe? Một loại củ tưởng chừng rất đỗi bình dân, thường xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày, thời gian gần đây lại được nhắc đến nhiều hơn dưới góc nhìn y khoa. Dưới đây là những lợi ích từ khoai từ được Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) chỉ ra.

Loại củ quen mặt trong bữa cơm Việt nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về giá trị dinh dưỡng

Củ từ có đặc tính chống viêm – nền tảng bảo vệ sức khỏe

Khoai từ giàu các chất chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Viêm mạn tính là yếu tố liên quan mật thiết đến nhiều bệnh lý phổ biến hiện nay như tiểu đường, tim mạch và các rối loạn chuyển hóa.

Không chỉ vậy, các hợp chất trong khoai từ còn hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường ruột như viêm loét dạ dày – tá tràng, hội chứng ruột kích thích và thậm chí là ung thư ruột kết. Việc đưa khoai từ vào chế độ ăn hợp lý có thể giúp cải thiện môi trường đường ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa ổn định.

Canh khoai từ có thể được nấu kèm khoai môn với các loại rau thơm tạo nên món ăn nhiều dinh dưỡng.

Củ từ hỗ trợ phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh

Một trong những lợi ích đáng chú ý của khoai từ là khả năng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ. Trong giai đoạn này, nồng độ hormone estradiol và estrogen – hai hormone đóng vai trò quan trọng trong cơ thể nữ giới – thường suy giảm rõ rệt, gây ra nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần.

Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung khoai từ vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp gia tăng nồng độ hai hormone này, từ đó hỗ trợ cơ thể phụ nữ thích nghi tốt hơn với những biến đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là lý do khoai từ thường được khuyến nghị trong khẩu phần ăn của phụ nữ trung niên.

Củ từ có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ

Khoai từ chứa diosgenin – một hợp chất sinh học đã được chứng minh có tác dụng tích cực đối với tế bào thần kinh. Diosgenin giúp thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh, đồng thời cải thiện chức năng hoạt động của não bộ.

Nhờ đó, việc sử dụng khoai từ trong bữa ăn có thể góp phần tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy. Lợi ích này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người lao động trí óc hoặc những người thường xuyên chịu áp lực tinh thần cao.

Theo chuyên gia, giá trị dinh dưỡng của loại củ này phụ thuộc rất nhiều vào cách chế biến và liều lượng sử dụng.

Củ từ giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát chuyển hóa

Khoai từ được đánh giá cao trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ chứa hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng. Hai thành phần này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau ăn.

Bên cạnh đó, khoai từ còn giúp tăng cảm giác no, cải thiện độ nhạy insulin và góp phần ổn định đường huyết lâu dài. Đây là lợi ích quan trọng đối với những người cần kiểm soát đường máu hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Củ từ có tiềm năng ngăn ngừa ung thư

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, khoai từ có khả năng ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung khoai từ vào chế độ ăn có thể làm giảm sự phát triển của khối u trong ruột kết.

Đáng chú ý, các hợp chất được tiết ra từ vỏ khoai từ còn có khả năng ức chế sự phát triển của khối u gan. Điều này cho thấy khoai từ không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng mà còn mang tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng ngừa ung thư khi được sử dụng đúng cách.

Từ đặc tính chống viêm, hỗ trợ nội tiết nữ, bổ não cho đến ổn định đường huyết và tiềm năng ngăn ngừa ung thư, khoai từ xứng đáng được xem là "kho" dưỡng chất thu nhỏ cho sức khỏe. Việc bổ sung khoai từ vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp đa dạng thực đơn mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên và bền vững.