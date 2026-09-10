5 món trữ lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố, hại nội tạng

Điều quan trọng cần nhớ là làm lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không ngăn chặn hoàn toàn. Một số vi khuẩn gây bệnh vẫn có thể phát triển ở nhiệt độ tủ lạnh. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến cáo các món ăn thừa nên được sử dụng trong vòng khoảng 3-4 ngày nếu được bảo quản ở nhiệt độ 4,4°C hoặc thấp hơn. VnExpress dẫn nguồn từ The Paper cho biết.

1. Rau lá xanh đã nấu chín để quá lâu

Rau xanh như cải bó xôi, cải xanh, bắp cải... vốn chứa nitrate tự nhiên. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ nấu chín rồi để trong tủ lạnh là rau sẽ nhanh chóng biến thành “thực phẩm gây ung thư”.

Điều đáng quan tâm hơn là thực phẩm đã nấu chín nếu bảo quản quá lâu hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ có thể bị vi sinh vật làm hư hỏng và trở nên không an toàn. Tủ lạnh không phải môi trường vô khuẩn và càng để lâu, nguy cơ này càng tăng.

Vì vậy, với các món rau đã chế biến, tốt nhất chỉ nên nấu lượng vừa đủ cho gia đình. Nếu còn thừa, cần cho vào hộp sạch, làm lạnh sớm và sử dụng trong thời gian phù hợp thay vì để nhiều ngày rồi tiếp tục hâm đi hâm lại.

2. Thịt rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần

Cần phân biệt giữa cấp đông lại đúng cách và việc để thịt ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài rồi đưa trở lại ngăn đá.

Theo USDA, thịt hoặc gia cầm được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh vẫn có thể được cấp đông lại một cách an toàn, dù chất lượng có thể giảm do mất nước và thay đổi cấu trúc. Nếu thực phẩm được rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, cần xử lý theo hướng dẫn an toàn trước khi cấp đông lại.

Ngoài ra nên để ý việc rã đông sai cách, chẳng hạn để thịt ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Sau khi rã đông trong tủ lạnh, thịt xay, gia cầm và cá nên được sử dụng hoặc cấp đông lại trong khoảng 1-2 ngày; các loại thịt bò, lợn, cừu hoặc bê dạng miếng có thể giữ khoảng 3-5 ngày.

Một cách đơn giản để hạn chế rủi ro là chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ngay từ đầu rồi cấp đông riêng.

3. Cơm, canh và các món giàu đạm để nhiều ngày

Thịt kho, cá kho, canh xương, món hầm, thức ăn từ trứng, đậu nành hay các món giàu đạm thường được các gia đình nấu với số lượng lớn. Nhưng việc cho vào tủ lạnh không đồng nghĩa với việc có thể ăn kéo dài cả tuần.

VTC News dẫn nguồn tin từ USDA khuyến cáo thức ăn thừa đã nấu chín nói chung nên được sử dụng trong vòng 3-4 ngày khi bảo quản lạnh đúng cách.

Đặc biệt, món ăn cần được làm lạnh sớm sau khi nấu. Cũng trên VTC News, FDA khuyến cáo thực phẩm dễ hỏng nên được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ; tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn.

Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ lượng thức ăn dự định sử dụng, thay vì lấy cả hộp ra hâm đi hâm lại nhiều lần. Phần còn lại nên tiếp tục được giữ lạnh.

Điều cần tránh là quan niệm “đã để tủ lạnh thì bao lâu cũng được”. Thực phẩm có thể vẫn nhìn khá bình thường nhưng không còn bảo đảm an toàn.

4. Sữa và chế phẩm từ sữa sau khi mở nắp

Sữa tươi, sữa chua uống, kem sữa, một số loại phô mai mềm... đều là những thực phẩm dễ bị ảnh hưởng sau khi mở bao bì.

Tuy nhiên, không có một con số chung kiểu “tất cả sữa đều phải bỏ sau 3-7 ngày”. Thời gian sử dụng sau khi mở phụ thuộc vào từng sản phẩm, cách đóng gói, nhiệt độ bảo quản và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vì thế, người dùng nên ưu tiên thông tin “sử dụng trong bao lâu sau khi mở” được ghi trên nhãn. Chai hoặc hộp đã mở cần được đậy kín, giữ lạnh liên tục và hạn chế để ở ngoài môi trường quá lâu.

Không nên uống sữa chỉ vì “vẫn còn hạn” nếu sản phẩm đã có dấu hiệu bất thường như phồng bao bì, tách lớp bất thường, mùi chua lạ hoặc thay đổi rõ rệt về màu sắc, kết cấu.

5. Thực phẩm muối chua, hun khói, chế biến sẵn

Dưa muối, cá muối, thịt hun khói và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có thể chứa lượng muối cao. Một số thực phẩm chế biến thịt cũng có thể chứa nitrate hoặc nitrite được sử dụng trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không phải cứ để các món này trong tủ lạnh lâu là nitrit sẽ tăng lên và gây ung thư.

Vì mối quan tâm lớn hơn nằm ở bản thân chế độ ăn nhiều muối và việc tiêu thụ thường xuyên một số loại thịt chế biến. NCI cho biết lượng muối cao có liên quan với nguy cơ ung thư dạ dày, trong khi bằng chứng về chế độ ăn và ung thư cần được nhìn nhận trong tổng thể chứ không thể quy kết cho một món ăn riêng lẻ.

Với thực phẩm muối chua hoặc đồ chế biến sẵn, nên ăn ở mức vừa phải, tuân thủ hướng dẫn bảo quản và thời hạn sử dụng. Nếu sản phẩm đã mở bao bì, thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng cần được rút ngắn theo hướng dẫn phù hợp. Chẳng hạn, một số thực phẩm đóng hộp có tính acid cao sau khi mở có thể được giữ lạnh khoảng 5-7 ngày, trong khi nhiều thực phẩm ít acid chỉ nên giữ 3-4 ngày.

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