Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa
Còn chưa hết mệt sau đám cưới, tôi lại thêm bực khi mẹ chồng nói muốn nhận lại toàn bộ phong bì tiền mừng từ làng xóm, họ hàng và cả nhẫn, vòng vàng đã trao tặng con dâu, tổng khoảng 100 triệu.
Tôi và chồng kết hôn tháng trước. Hôm đám cưới, gia đình chồng tôi tuy ở quê nhưng cũng làm cỗ 60 mâm, dựng rạp to, trang trí hoành tráng, ai cũng khen.
Thậm chí, mọi người còn bảo tôi “số hưởng”, nhìn rạp cưới nhà chồng là biết con dâu được chào đón thế nào. Thế nhưng, cưới xong, tôi mới ngã ngửa khi biết sự thật về hôn lễ hoành tráng mà gia đình chồng tổ chức.
Ngay tối hôm đó, mẹ chồng tôi nói muốn nhận lại phong bì tiền mừng từ họ hàng bên chồng và hàng xóm. Thậm chí, 5 chỉ vàng mà mẹ chồng và chị chồng trao tặng trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bà cũng ngỏ ý lấy lại với lý do "có việc gấp cần dùng".
Còn chưa hết mệt sau đám cưới, lại nghe những lời “sét đánh” từ mẹ chồng, tôi khá bực và ngỡ ngàng.
Dĩ nhiên tiền mừng cưới của hàng xóm, họ hàng nhà chồng thì nhà chồng giữ, để bố mẹ còn đi “trả nợ”, mừng đám hiếu đám hỷ sau này. Nhưng tôi rất bất ngờ khi vàng cưới cho con dâu mới về nhà chồng mà mẹ cũng đòi lại.
Dường như nhận ra biểu cảm không thoải mái và khó hiểu của tôi, mẹ chồng vội giải thích: “Mẹ cũng hơi ngại khi nói vậy. Nhưng mẹ nghĩ hai con chưa cần tiêu xài gì nên mẹ lấy lại để trả nợ tiền làm đám cưới cho xong đã".
Tôi thắc mắc vì sao làm đám cưới lại nợ, mẹ chồng giải thích rằng hôn lễ được tổ chức khá gấp. Vì hai đứa đã lớn tuổi, sau khi hai bên gặp mặt, mọi người quyết định cưới luôn cho kịp ngày đẹp.
Lúc đó, bố mẹ chồng không có nhiều tiền dự phòng nên phải vay mượn khoảng 100 triệu đồng để lo cỗ bàn, trang trí và thuê dịch vụ dựng rạp đám cưới.
Bố mẹ có 3 người con, nhưng chồng tôi là con trai duy nhất. Anh làm trong cơ quan nhà nước, nên ông bà muốn tổ chức đám cưới thật hoành tráng để “mát mặt” với họ hàng, làng xóm.
“Biết là tốn kém, nhưng bố mẹ vẫn phải làm. Nếu tổ chức đơn giản quá, sợ người ta chê cười”, mẹ chồng tôi chia sẻ.
Tôi nghe mẹ nói mà sững sờ, không ngờ mẹ lại vay cả trăm triệu chỉ để tổ chức một đám cưới “đẹp mặt”, dù điều đó vượt quá khả năng của gia đình. Làm vậy chẳng khác nào tự tạo gánh nặng cho chính mình và người khác.
Sau đó, tôi gửi lại toàn bộ phong bì và vàng cho mẹ, không một lời trách móc, nhưng trong lòng thấy buồn. Một đám cưới như thế đâu còn là “ngày vui”?
Với tôi, nếu kinh tế còn eo hẹp thì tổ chức đám cưới đơn giản cũng được. Việc mời khách nên giới hạn trong phạm vi người thân, họ hàng gần, hàng xóm và bạn bè thật sự thân thiết. Còn những mối quan hệ xã giao thì nên tiết chế, thậm chí có thể bỏ qua.
Không biết có phải do tôi còn trẻ nên suy nghĩ đơn giản quá không?
Độc giả giấu tên
Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đờiTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.
Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạngTâm sự - 6 giờ trước
Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.
Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sựTâm sự - 13 giờ trước
Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'Tâm sự - 2 ngày trước
Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.
Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâuTâm sự - 3 ngày trước
Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yênTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.
[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềmTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi saiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.
Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độTâm sự - 3 ngày trước
Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.
Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việcTâm sự - 4 ngày trước
Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh", không về ăn cơm chung mỗi tối như xưa. Một ngày, cô giúp việc xin nghỉ việc để về quê. Lí do cô đưa ra khiến chúng tôi giật mình.
Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi saiTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.