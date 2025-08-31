Mới nhất
Tâm sự

Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi

Chủ nhật, 08:17 31/08/2025 | Tâm sự
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.

Tôi lấy chồng được 5 năm, ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Người ta thường bảo “mẹ chồng nàng dâu” mới khó, nhưng với tôi, mối quan hệ với bố chồng lại để lại nhiều day dứt. 

Ông vốn là bộ đội về hưu, tính tình nghiêm nghị, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng. Những bữa cơm chung hiếm khi ông trò chuyện với tôi, chủ yếu chỉ gắp đồ ăn cho chồng và cháu nội.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ ông không thích mình. Tôi là con dâu tỉnh lẻ, gia đình bình thường, trong khi nhà chồng có truyền thống nề nếp. Tôi sống khép mình, chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp, cố gắng để không bị chê trách. Nhưng càng im lặng, khoảng cách giữa tôi và ông càng lớn.

Thú thật, nhiều lần trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ: “Mình có lẽ chẳng bao giờ được ông coi như con gái trong nhà”.

Cho đến một buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mẹ chồng đi công tác chưa về, chỉ có vợ chồng tôi, bố chồng và đứa con nhỏ. Tôi đang gắp cá cho con thì bố chồng bất ngờ hỏi, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Con này, ở với bố mẹ từng ấy năm, con có thấy tủi thân không?".

Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa. Tôi chưa từng nghĩ ông để ý đến cảm giác của tôi. Cổ họng nghẹn lại, miếng cơm vừa bỏ vào không sao nuốt nổi.

Tôi nhìn ông, thấy ánh mắt già nua nhưng ấm áp khác hẳn vẻ lạnh lùng hằng ngày. Tôi ấp úng: "Con… cũng có lúc thấy chạnh lòng ạ, nhưng con biết bố thương con mà".

Ông gật đầu, chậm rãi nói tiếp: "Bố ít nói, lại nghiêm khắc, nhưng không phải không để tâm. Bố mới nghe chuyện nhà cô giúp việc chắc con cũng đã biết, cũng không phải tự nhiên bố hỏi thế. Bố chỉ mong con coi nhà này là nhà của mình, đừng nghĩ mình là người ngoài, có bất cứ chuyện gì khó khăn phải nói với bố mẹ, đừng để bản thân chịu uất ức.

Nghe đến đây, tôi rưng rưng. Hóa ra bao năm nay, tôi tự xây một bức tường giữa mình với ông, rồi nghĩ ông không quan tâm. Nhưng thật ra, tình thương đâu phải lúc nào cũng bộc lộ bằng lời nói ngọt ngào. Có những người chỉ biết lặng lẽ quan sát, để ý từng điều nhỏ.

Đêm hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại biết bao lần ông âm thầm giúp đỡ: cái bóng ông lặng lẽ trông cháu làm trò với cháu để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, những lần ông đi chợ về, mua thêm con cá trắm vì biết tôi thích. Tôi vô tâm quá, chỉ chăm chăm nhìn vào sự nghiêm khắc mà quên để ý đến tình thương giản dị.

Kể từ hôm ấy, tôi thấy mình thay đổi. Tôi bớt ngại ngùng, chủ động ngồi trò chuyện cùng ông nhiều hơn, chia sẻ với ông chuyện học hành của cháu, chuyện bếp núc trong nhà. Ông vẫn ít nói, nhưng tôi nhận ra, chỉ một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng ông thôi cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại câu hỏi “Con có thấy tủi thân không?” ấy, lòng tôi vẫn nghẹn ngào. Bởi nó nhắc tôi rằng: Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, mà là sự thấu hiểu, quan tâm từ những người tưởng như lạnh lùng nhất.

Mẹ chồng nổi giận khi biết tôi hay gửi tiền về ngoại nhưng phản ứng của bố chồng mới gây chú ý

GĐXH - Trong khi tôi đang chưa biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn nóng giận của mẹ chồng thì bố chồng xuất hiện. Và phản ứng của ông khiến tôi thực sự bất ngờ.

Tin liên quan

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặt

Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặt

Tâm sự - 3 giờ trước

Theo các bạn, 18 triệu cho một gia đình 4 người ở thành phố thì có phải là quá nhiều?

Về quê vợ dịp nghỉ lễ, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ xấu hổ với họ hàng

Về quê vợ dịp nghỉ lễ, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ xấu hổ với họ hàng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Thấy con rể như vậy, bố mẹ tôi cũng ngượng chín mặt với họ hàng. Bố tôi chuyển chủ đề sang chuyện khác nhưng không khí đã không được rôm rã như trước.

Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook

Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường.

Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.

Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương

Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.

Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn

Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước.

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.

Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chề

Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chề

Tâm sự - 3 ngày trước

Bạn trai muốn tôi có bầu trước khi cưới nhưng mẹ anh lại phản đối. Cuối cùng, cái thai trở thành lý do khiến tôi phải chịu cảnh ê chề, nhục nhã.

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Sau câu nói của mẹ chồng, tôi và em dâu chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều tự hiểu và cùng mang một nỗi buồn khó tả.

Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quê

Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quê

Tâm sự - 4 ngày trước

Từ ngày về nhà chồng, tôi quen dần với việc bị so sánh với chị dâu cả – người khéo léo, hào phóng và có điều kiện hơn tôi.

Suy sụp khi biết kế hoạch nghỉ lễ 2/9 sắp tới của chồng sẽ đi cùng ai

Suy sụp khi biết kế hoạch nghỉ lễ 2/9 sắp tới của chồng sẽ đi cùng ai

Tâm sự

GĐXH – Đọc những dòng tin nhắn của chồng, tim tôi đập liên hồi, đầu óc choáng váng. Tôi kéo lên phía trên và càng run rẩy khi sự thật được phơi bày.

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Tâm sự
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi

Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi

Tâm sự
Con dâu sinh đôi, nhờ mẹ chồng lên chăm ở cữ mà bà nói thẳng một câu khiến tôi ngẩn cả người

Con dâu sinh đôi, nhờ mẹ chồng lên chăm ở cữ mà bà nói thẳng một câu khiến tôi ngẩn cả người

Tâm sự
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Tâm sự

