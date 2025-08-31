Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổi
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.
Tôi lấy chồng được 5 năm, ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Người ta thường bảo “mẹ chồng nàng dâu” mới khó, nhưng với tôi, mối quan hệ với bố chồng lại để lại nhiều day dứt.
Ông vốn là bộ đội về hưu, tính tình nghiêm nghị, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng. Những bữa cơm chung hiếm khi ông trò chuyện với tôi, chủ yếu chỉ gắp đồ ăn cho chồng và cháu nội.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ ông không thích mình. Tôi là con dâu tỉnh lẻ, gia đình bình thường, trong khi nhà chồng có truyền thống nề nếp. Tôi sống khép mình, chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp, cố gắng để không bị chê trách. Nhưng càng im lặng, khoảng cách giữa tôi và ông càng lớn.
Thú thật, nhiều lần trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ: “Mình có lẽ chẳng bao giờ được ông coi như con gái trong nhà”.
Cho đến một buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mẹ chồng đi công tác chưa về, chỉ có vợ chồng tôi, bố chồng và đứa con nhỏ. Tôi đang gắp cá cho con thì bố chồng bất ngờ hỏi, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Con này, ở với bố mẹ từng ấy năm, con có thấy tủi thân không?".
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa. Tôi chưa từng nghĩ ông để ý đến cảm giác của tôi. Cổ họng nghẹn lại, miếng cơm vừa bỏ vào không sao nuốt nổi.
Tôi nhìn ông, thấy ánh mắt già nua nhưng ấm áp khác hẳn vẻ lạnh lùng hằng ngày. Tôi ấp úng: "Con… cũng có lúc thấy chạnh lòng ạ, nhưng con biết bố thương con mà".
Ông gật đầu, chậm rãi nói tiếp: "Bố ít nói, lại nghiêm khắc, nhưng không phải không để tâm. Bố mới nghe chuyện nhà cô giúp việc chắc con cũng đã biết, cũng không phải tự nhiên bố hỏi thế. Bố chỉ mong con coi nhà này là nhà của mình, đừng nghĩ mình là người ngoài, có bất cứ chuyện gì khó khăn phải nói với bố mẹ, đừng để bản thân chịu uất ức.
Nghe đến đây, tôi rưng rưng. Hóa ra bao năm nay, tôi tự xây một bức tường giữa mình với ông, rồi nghĩ ông không quan tâm. Nhưng thật ra, tình thương đâu phải lúc nào cũng bộc lộ bằng lời nói ngọt ngào. Có những người chỉ biết lặng lẽ quan sát, để ý từng điều nhỏ.
Đêm hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại biết bao lần ông âm thầm giúp đỡ: cái bóng ông lặng lẽ trông cháu làm trò với cháu để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, những lần ông đi chợ về, mua thêm con cá trắm vì biết tôi thích. Tôi vô tâm quá, chỉ chăm chăm nhìn vào sự nghiêm khắc mà quên để ý đến tình thương giản dị.
Kể từ hôm ấy, tôi thấy mình thay đổi. Tôi bớt ngại ngùng, chủ động ngồi trò chuyện cùng ông nhiều hơn, chia sẻ với ông chuyện học hành của cháu, chuyện bếp núc trong nhà. Ông vẫn ít nói, nhưng tôi nhận ra, chỉ một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng ông thôi cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Giờ đây, mỗi lần nhớ lại câu hỏi “Con có thấy tủi thân không?” ấy, lòng tôi vẫn nghẹn ngào. Bởi nó nhắc tôi rằng: Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, mà là sự thấu hiểu, quan tâm từ những người tưởng như lạnh lùng nhất.
Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặtTâm sự - 3 giờ trước
Theo các bạn, 18 triệu cho một gia đình 4 người ở thành phố thì có phải là quá nhiều?
Về quê vợ dịp nghỉ lễ, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ xấu hổ với họ hàngTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH – Thấy con rể như vậy, bố mẹ tôi cũng ngượng chín mặt với họ hàng. Bố tôi chuyển chủ đề sang chuyện khác nhưng không khí đã không được rôm rả như trước.
Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên FacebookTâm sự - 1 ngày trước
Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường.
Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đóTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thươngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượnTâm sự - 1 ngày trước
Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước.
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.
Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chềTâm sự - 3 ngày trước
Bạn trai muốn tôi có bầu trước khi cưới nhưng mẹ anh lại phản đối. Cuối cùng, cái thai trở thành lý do khiến tôi phải chịu cảnh ê chề, nhục nhã.
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm việnTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH – Sau câu nói của mẹ chồng, tôi và em dâu chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều tự hiểu và cùng mang một nỗi buồn khó tả.
Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quêTâm sự - 4 ngày trước
Từ ngày về nhà chồng, tôi quen dần với việc bị so sánh với chị dâu cả – người khéo léo, hào phóng và có điều kiện hơn tôi.
Suy sụp khi biết kế hoạch nghỉ lễ 2/9 sắp tới của chồng sẽ đi cùng aiTâm sự
GĐXH – Đọc những dòng tin nhắn của chồng, tim tôi đập liên hồi, đầu óc choáng váng. Tôi kéo lên phía trên và càng run rẩy khi sự thật được phơi bày.