5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Thứ sáu, 07:12 12/09/2025 | Y tế
Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Chiều 11/9, một lãnh đạo Trường ĐHSP - Đại học Huế cho biết, lãnh đạo đơn vị đang theo dõi diễn biến sức khỏe 5 sinh viên của trường vừa nhập viện cấp cứu sau bữa ăn.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường - Ảnh 1.

Một trong số 5 em sinh viên nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện cấp cứu. Ảnh: HD

Được biết, cả 5 em đều là sinh viên năm thứ hai của Trường ĐHSP Huế. Thời điểm xảy ra sự việc, các em đang học quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (thuộc Đại học Huế) theo hình thức nội trú.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, 5 sinh viên nói trên cùng nhiều học viên khác đến ăn sáng tại nhà ăn của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Đến trưa cùng ngày, những sinh viên này xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Lãnh đạo Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh nhanh chóng đưa các em đến Trung tâm Y tế Hương Thủy cấp cứu.

Đến chiều cùng ngày, 3 sinh viên đã ổn định sức khỏe, chuyển qua khoa khác điều trị. Trong khi đó, 2 em còn lại vẫn đang được cấp cứu, theo dõi.

Theo lãnh đạo Trường ĐHSP Huế, hiện Ban Giám hiệu nhà trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Quang Thành
