Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng, lý do thu hồi là do tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo Kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 ngày 20-21/11/2025 và Biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 ngày 17-18/11/2025 đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Miconazole; Miconazole nitrate.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị có liên quan gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định này do Công ty đưa ra lưu thông; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm; Gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/2/2026.
Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược yêu cầu thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; giám sát các đơn vị thực hiện.
Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
Sở Y tế Hà Nội cùng Sở Y tế Cần Thơ, Tây Ninh được giao trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy; tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế trước ngày 2/3/2026.
Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc.
Miconazole nitrate là một thuốc chống nấm phổ rộng thuộc nhóm azole, có tác dụng ức chế sự phát triển của nấm bằng cách ngăn chặn chúng tổng hợp ergosterol (thành phần thiết yếu của màng tế bào nấm), được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm nấm ở da (nấm da, háng, chân), niêm mạc (miệng, họng, âm đạo) như lang ben, nấm Candida.
