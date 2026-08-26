5 thói quen sau bữa ăn người tuổi thọ cao thường tránh

GĐXH - Bệnh nhân nghĩ rằng các biểu hiện này chỉ là sự mệt mỏi thông thường do chu kỳ sinh lý nên đã chủ quan không đi khám ngay. Đến khi các triệu chứng kéo dài, không giảm bệnh nhân mới đến viện và bất ngờ khi nhận kết quả.