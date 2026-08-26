5 thói quen sau bữa ăn người tuổi thọ cao thường tránh

Thứ tư, 17:37 26/08/2026 | Sống khỏe
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Muốn duy trì sức khỏe và tuổi thọ, bạn không nên bỏ qua những việc mình làm ngay sau bữa ăn.

5 thói quen sau bữa ăn người tuổi thọ cao thường tránh - Ảnh 1.

5 thói quen sau bữa ăn người tuổi thọ cao thường tránh - Ảnh 1.Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày

GĐXH - Không phải thực phẩm đắt tiền hay chế độ ăn khắt khe, chính những món ăn quen thuộc lại đang quyết định bạn sống khỏe hay nhanh lão hóa. Dưới đây là 10 thực phẩm được giới khoa học đánh giá cao trong việc hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

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