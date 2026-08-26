5 thói quen sau bữa ăn người tuổi thọ cao thường tránh
GĐXH - Muốn duy trì sức khỏe và tuổi thọ, bạn không nên bỏ qua những việc mình làm ngay sau bữa ăn.
Nam sinh 22 tuổi mắc "chứng chân voi" sau khi nằm suốt nửa tháng xem phim, bật điều hòaSống khỏe -
Nằm xem phim trong phòng điều hòa là cách thư giãn được nhiều người yêu thích. Thế nhưng một chàng trai trẻ lại gặp vấn đề sức khỏe vì chính thói quen này.
Sốt cao, đau đầu, người đàn ông rối loạn ý thức, rơi vào nguy kịchSống khỏe -
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng li bì, rối loạn ý thức, sau đó tiếp tục xuất hiện các cơn co giật cục bộ.
RSV - Mối lo thầm lặng với trẻ dưới 1 tuổi: hướng đi mới trong dự phòngSống khỏe -
Chuỗi hội thảo do Hội Nhi khoa Việt Nam thảo luận về gánh nặng bệnh RSV ở trẻ nhũ nhi và giải pháp bảo vệ tiên tiến.
Người đàn ông ho khò khè kéo dài, sụt gần 20 kg, đi khám phát hiện nguyên nhân không ngờ tớiBệnh thường gặp -
GĐXH - Người đàn ông 70 tuổi ho, khò khè, khó thở khi gắng sức và sụt gần 20 kg, đi khám phát hiện một mảnh xương cá nhỏ mắc trong phế quản khiến, được các bác sĩ gắp ra thành công.
Bé trai 13 tuổi đi cấp cứu với lưỡi câu ghim sâu trong mắtY tế -
GĐXH - Các bác sĩ cho biết, mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng: Rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc; tiền phòng bị xẹp; thể thủy tinh bị đục, vỡ.
Người cao tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước, đừng bỏ quaSống khỏe -
GĐXH - Càng lớn tuổi, cảm giác khát có thể kém nhạy khiến cơ thể thiếu nước mà bản thân không nhận ra. Đặc biệt, thói quen hạn chế uống nước vì sợ tiểu đêm có thể khiến người trung niên, cao tuổi dễ rơi vào tình trạng này hơn.
Sau mưa lớn, muỗi sinh sôi: 6 dấu hiệu sốt xuất huyết nhiều người dễ nhầm với cúmSống khỏe -
GĐXH - Sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, đau mỏi cơ khớp, buồn nôn và phát ban là những dấu hiệu thường gặp của bệnh sốt xuất huyết nhưng dễ bị nhầm với cúm hoặc các bệnh nhiễm virus khác.
Khám sức khỏe sàng lọc trước thềm năm học mới, nhiều học sinh Hà Nội phát hiện tăng cận thị, sâu răngY tế -
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Người phụ nữ 65 tuổi hai lần giải phẫu bệnh mới phát hiện ung thư ‘ẩn mình’ trong khối u lành tínhSống khỏe -
GĐXH - Sau lần giải phẫu u tuyến mang tai đầu tiên chưa phát hiện ung thư. Lần 2, bác sĩ tiếp tục cắt rộng khối u mới xác định ung thư biểu mô trên nền u đa hình tuyến nước bọt ở giai đoạn sớm.
Bữa tối quyết định tuổi thọ? Muốn sống lâu, nhớ 5 điều “không” nàySống khỏe -
GĐXH - Bữa tối không quyết định tuổi thọ, nhưng ăn tối thế nào lại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe về lâu dài, nhất là với người trung niên, cao tuổi.