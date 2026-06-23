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Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày

Thứ ba, 07:00 23/06/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
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GĐXH - Không phải thực phẩm đắt tiền hay chế độ ăn khắt khe, chính những món ăn quen thuộc lại đang quyết định bạn sống khỏe hay nhanh lão hóa. Dưới đây là 10 thực phẩm được giới khoa học đánh giá cao trong việc hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Không cần đến những loại thực phẩm đắt tiền hay chế độ ăn quá phức tạp, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy chính những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ bệnh tật.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo các công bố từ Đại học Harvard – Trường Y tế Công cộng và nhiều nghiên cứu đăng trên các tạp chí y khoa uy tín như New England Journal of Medicine, chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên, giàu chất chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm.

Cụ thể, nguy cơ bệnh tim mạch có thể giảm tới 25%, trong khi tỷ lệ tử vong chung giảm khoảng 20% nếu duy trì thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài.

Dưới đây là 10 thực phẩm được đánh giá cao trong việc hỗ trợ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

10 thực phẩm tự nhiên giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn đúng cách để sống khỏe mỗi ngày

1. Ngô (bắp) – thực phẩm "rẻ nhưng giàu chống lão hóa"

Ngô giàu vitamin E và beta-carotene – hai chất chống oxy hóa mạnh giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Ngoài ra, lượng chất xơ cao còn hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 2.

Ảnh: Delia Pindaru / 500px//Getty Images

2. Đậu đỏ – hỗ trợ máu và tuần hoàn

Đậu đỏ chứa nhiều sắt và vitamin nhóm B, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, hỗ trợ tuần hoàn và giảm tình trạng mệt mỏi. Đồng thời, nó còn giúp đào thải nước dư thừa và cải thiện trao đổi chất. Đây là thực phẩm đặc biệt tốt cho người hay bị suy nhược.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 3.

Ảnh: Westend61//Getty Images

3. Bí đỏ – tăng miễn dịch tự nhiên

Giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa, bí đỏ giúp cơ thể tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

Bí đỏ giàu vitamin A, C và beta-carotene, giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm và chống oxy hóa. Thực phẩm này còn hỗ trợ ổn định đường huyết và cải thiện hệ tiêu hóa.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 4.

Ảnh: istetiana//Getty Images

4. Gạo tím – "lá chắn chống lão hóa"

So với gạo trắng, gạo tím chứa nhiều anthocyanin – chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm lão hóa, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 5.

Ảnh: Westend61//Getty Images

5. Việt quất – bảo vệ não bộ và tim mạch

Việt quất được xem là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại quả này giúp giảm nguy cơ bệnh tim, Alzheimer và một số bệnh ung thư.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 6.

Ảnh: Flavia Morlachetti//Getty Images

6. Óc chó – nuôi dưỡng não bộ

Óc chó giàu omega-3, vitamin E và chất béo tốt, giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ não bộ, hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người cao tuổi.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 7.

Ảnh: Arx0nt//Getty Images

7. Cá và hải sản biển sâu – "chìa khóa sống thọ" của người Địa Trung Hải

Các loại cá như cá hồi, cá thu giàu EPA và DHA giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng não bộ. Đây là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn Địa Trung Hải – mô hình ăn uống giúp kéo dài tuổi thọ nổi tiếng thế giới.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 8.

Ảnh: Jordan Lye //Getty Images

8. Nhãn – bổ máu nhưng cần dùng đúng

Nhãn chứa nhiều sắt và vitamin, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giảm mệt mỏi và tăng cường tuần hoàn máu. Tuy nhiên, cần sử dụng vừa phải do hàm lượng đường tự nhiên cao.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 9.

Ảnh: studionobra//Getty Images

9. Kỷ tử – tăng cường sức khỏe cho gan và mắt

Kỷ tử giúp cải thiện thị lực, tăng miễn dịch và hỗ trợ chức năng gan – rất phù hợp người làm việc nhiều với màn hình.

Kỷ tử giàu beta-carotene và vitamin C, giúp tăng cường chức năng gan, cải thiện thị lực và nâng cao hệ miễn dịch. Đây là thực phẩm được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe người trung niên.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 10.

Ảnh: Yagi Studio //Getty Images

10. Táo đỏ – tăng sức đề kháng

Táo đỏ được xem như "viên vitamin tự nhiên", giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và cải thiện tuần hoàn. Sử dụng lâu dài có thể hỗ trợ giảm mệt mỏi và nâng cao thể trạng, đặc biệt phù hợp người trung niên và cao tuổi.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 11.

Ảnh: Hendra Su //Getty Images

Duy trì chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên, ít chế biến không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Điều quan trọng không nằm ở việc ăn nhiều, mà là ăn đúng – ăn đều – ăn lành mạnh mỗi ngày.

Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngày - Ảnh 12.Thói quen làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày không phải ăn cay, mà là 4 việc nhiều người làm mỗi ngày

GĐXH - Nhiều người cho rằng ăn cay là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày. Tuy nhiên, các chuyên gia tiêu hóa cho biết điều đáng lo ngại hơn lại là những thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm, âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ bệnh tật.

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