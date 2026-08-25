Sau mưa lớn, muỗi sinh sôi: 6 dấu hiệu sốt xuất huyết nhiều người dễ nhầm với cúm

Vì sao mùa mưa dễ bùng phát sốt xuất huyết?

Theo các chuyên gia Trung tâm tiêm chủng VNVC, sốt xuất huyết thường gia tăng trong mùa mưa bởi đây là thời điểm thuận lợi để muỗi vằn phát triển và sinh sản. Những vật dụng chứa nước quanh nhà như chum, vại, lu, lọ hoa, xô chậu hoặc các khu vực có nước đọng có thể trở thành nơi muỗi sinh sản.

Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thuộc chi Aedes, có đặc điểm màu đen, trên thân và chân thường có các vằn hoặc đốm trắng. Loài muỗi này thường sống gần nơi con người sinh hoạt và có thể phát triển mạnh khi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thuận lợi.

Theo BSCKI Hoàng Thị Hoa, bác sĩ Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Phenikaa, vết muỗi đốt thông thường không có đặc điểm riêng biệt để xác định đó là muỗi truyền virus Dengue. Vùng da bị đốt có thể hơi đỏ, sưng nhẹ, ngứa hoặc khó chịu nhưng những biểu hiện này không đủ để khẳng định một người mắc sốt xuất huyết.

Do đó, sau khi bị muỗi đốt, điều quan trọng không phải là quan sát vết đốt mà cần chú ý đến các triệu chứng toàn thân xuất hiện trong những ngày tiếp theo.

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6 dấu hiệu sốt xuất huyết dễ nhầm với cúm

Sau khi virus Dengue xâm nhập cơ thể, bệnh thường có thời gian ủ bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng. Khi khởi phát, sốt xuất huyết có thể gây nhiều biểu hiện tương tự các bệnh nhiễm virus thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Sốt cao đột ngột: Người bệnh có thể xuất hiện sốt cao đột ngột, thường kèm cảm giác mệt mỏi, uể oải. Đây là một trong những triệu chứng thường gặp khi bệnh khởi phát.

Đau đầu, đau hốc mắt: Người bệnh có thể đau đầu, kèm cảm giác đau hoặc tức phía sau hốc mắt. Triệu chứng này có thể xuất hiện cùng với sốt và mệt mỏi.

Đau cơ, đau khớp, nhức mỏi toàn thân: Cảm giác đau nhức, mỏi cơ thể có thể khiến người bệnh nghĩ mình mắc cúm hoặc một bệnh nhiễm virus thông thường.

Mệt mỏi, chán ăn: Người bệnh thường cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng và ăn uống kém hơn bình thường.

Buồn nôn hoặc nôn: Một số trường hợp có thể xuất hiện buồn nôn, nôn, đặc biệt trong giai đoạn bệnh tiến triển.

Phát ban: Một số người bệnh có thể xuất hiện ban trên da. Tuy nhiên, biểu hiện này không phải lúc nào cũng xuất hiện và mức độ có thể khác nhau giữa từng người.

Dấu hiệu nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết

Bên cạnh các triệu chứng ban đầu, sốt xuất huyết có thể tiến triển nặng và xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo cần được phát hiện sớm. Người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi có chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc bầm tím bất thường; đau bụng nhiều, nôn liên tục; lừ đừ hoặc mệt mỏi bất thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh không nên tự điều trị hoặc tiếp tục theo dõi tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

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Cách phòng bệnh sốt xuất huyết

Phòng sốt xuất huyết không chỉ là tránh muỗi đốt mà còn cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Sau những đợt mưa lớn, người dân nên kiểm tra xung quanh nhà, đặc biệt các vật dụng có khả năng đọng nước.

Chum, vại, lu và các dụng cụ chứa nước cần được vệ sinh thường xuyên và đậy kín. Lọ hoa nên thay nước định kỳ; các vật dụng phế thải có thể chứa nước như chai lọ, hộp, lốp xe cũ cần được thu gom, loại bỏ hoặc che chắn phù hợp.

Các khu vực có nước đọng, cống rãnh và những nơi ẩm thấp quanh nhà cũng cần được kiểm tra, vệ sinh thường xuyên. Phát quang bụi rậm, giữ môi trường sống thông thoáng giúp hạn chế nơi trú ẩn của muỗi.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh môi trường, người dân có thể hạn chế muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các sản phẩm xua muỗi phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy tại nơi ở, không để các dụng cụ chứa nước trở thành nơi muỗi sinh sản. Việc chủ động loại bỏ ổ nước đọng ngay sau mưa có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế mật độ muỗi truyền bệnh và nguy cơ sốt xuất huyết trong cộng đồng.