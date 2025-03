6 cách tự nhiên giúp thoát khỏi cơn đau đầu do viêm xoang

Nếu chứng đau đầu không đáp ứng với các biện pháp khắc phục tại nhà hoặc các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, hãy đi khám. Mặc dù có thể dùng thuốc xịt thông mũi không kê đơn, nhưng tốt nhất là bạn nên tránh dùng, vì chúng không an toàn khi sử dụng trong thời gian dài. Sử dụng chúng trong hơn ba ngày có thể dẫn đến viêm mũi do thuốc, hoặc "tắc nghẽn do dùng thuốc quá liều", khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn nhiều.