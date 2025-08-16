Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?

Diễn viên Lan Phương vừa có bài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của bản thân khiến người hâm mộ lo lắng. Cô cho biết từ đầu năm đến nay, cô gặp nhiều vấn đề về thể chất vì sống trong trạng thái căng thẳng, trầm cảm do trục trặc hôn nhân gây ra.

Trên trang cá nhân, Lan Phương viết: "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé.

Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp…

Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ".

Nữ diễn viên cho biết đây là hệ quả của việc cô bị trầm cảm trong thời gian dài. "Căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm khi còn là học sinh trung học".

Lan Phương chia sẻ hình ảnh đáng lo ngại khi cần tới nhân viên dìu đỡ.

Sau thời gian dài đối mặt với các vấn đề thể chất lẫn tinh thần, cô hiểu ra rằng đây là những biểu hiện của chứng trầm cảm. Cô chia sẻ câu chuyện của mình để những người ở hoàn cảnh tương tự hiểu tầm quan trọng của việc quan sát, lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể khi có căng thẳng tâm lý, từ đó nhờ đến sự hỗ trợ của người khác hoặc tự vực dậy để tránh suy nghĩ tiêu cực.

Căn bệnh trầm cảm diễn viên Lan Phương gặp phải có phổ biến không?

Theo các chuyên gia y tế, thực tế trầm cảm là căn bệnh phổ biến, các nghiên cứu cho biết có đến 10 - 15% dân số mắc chứng bệnh này vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Tỉ lệ các đối tượng dưới 20 tuổi mắc trầm cảm đang tăng lên, nhất là ở các nước phát triển, nguyên nhân được cho là do lạm dụng rượu và các chất kích thích tăng lên.

Nữ giới có tỉ lệ mắc trầm cảm cao hơn so với nam giới, đặc biệt là ở những người có mối quan hệ xã hội kém, đã ly dị, độc thân hoặc phụ nữ vừa mới sinh con.

Với sự phổ biến của bệnh, mỗi người nên tự trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản về bệnh trầm cảm để có thể xử trí khi mình hoặc những người xung quanh không may mắc phải.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu của bệnh trầm cảm

Nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh trầm cảm là việc quan trọng để giúp người bệnh được can thiệp điều trị sớm, hạn chế được hậu quả do bệnh gây ra với cả sức khỏe, tinh thần hay tính mạng.

Những dấu hiệu dưới đây có thể là cảnh báo sớm của bệnh trầm cảm

Suy nhược cơ thể

Trầm cảm khiến trạng thái tinh thần của người bệnh rơi vào tiêu cực với một loạt cảm xúc xấu như: đau khổ, chán nản, vô vọng, khóc lóc nhiều nhưng không rõ lý do. Bản thân người bệnh cũng nhạy cảm hơn, dễ buồn chán khi cảm thấy mình không được quan tâm, bị bỏ rơi.

Hoảng hốt

Người mắc bệnh trầm cảm khó kiểm soát cảm xúc của bản thân và thường cảm thấy hoảng hốt bất thường với cả những điều xảy ra hàng ngày. Khi rơi vào trạng thái này, người bệnh rất khó lấy lại bình tĩnh, cách tốt nhất là cần tránh những tình huống gây kích thích tinh thần lớn.

Căng thẳng

Dấu hiệu căng thẳng thường xuyên có thể là do trầm cảm, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này. Loại căng thẳng này không thể điều trị bằng thuốc an thần, tuy nhiên có thể hiệu quả với các thuốc khác ít tính phụ thuộc hơn.

Cảm giác bị ám ảnh

Người mắc chứng trầm cảm thường hay bị ám ảnh về một số việc hoặc hành động cụ thể, có thể là nguyên nhân gây ra nỗi sợ, cú sốc tâm lý nào đó. Đôi khi nỗi ám ảnh này gây ra cảm giác tội lỗi cho người bệnh, cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý.

Rối loạn giấc ngủ

Chứng trầm cảm khiến giấc ngủ bị rối loạn, người bệnh rất khó đi vào giấc ngủ, thường hay bị thức giấc vào giữa đêm và khó ngủ lại được. Một số người thì thường xuyên gặp phải ác mộng khiến họ tỉnh giấc và thiếu ngủ.

Mất tập trung

Mất tập trung cũng là triệu chứng thường gặp ở người bị bệnh trầm cảm mà không ít người bỏ qua. Người bệnh rất khó để tập trung làm một việc gì đó, cảm thấy trí nhớ kém đi nhiều, không thể sắp xếp suy nghĩ một cách logic.

Gặp vấn đề về tình dục

Trầm cảm ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống tình dục của người bệnh, họ cảm thấy không còn hứng thú, cảm giác trong chuyện này và đây có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Nghĩ đến cái chết và tự tử

Ngoài các dấu hiệu trên, người mắc bệnh trầm cảm còn có thể gặp những rối loạn khác như: tâm trạng buồn bã, thay đổi khẩu vị, chán ăn hoặc ăn rất nhiều, tăng hoặc giảm cân nhanh, giảm hứng thú hoạt động, tự trách bản thân, mệt mỏi, thiếu sinh lực, suy nghĩ, hành động chậm, dễ nghĩ đến cái chết và tự tử,…

Làm gì để ngăn ngừa bệnh trầm cảm?

Ảnh minh họa

- Cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, tập trung vào các thực phẩm giàu Omega 3, khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa.

- Hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia và chất kích thích

- Tập thể dục đều đặn

- Tránh thức đêm, không lệ thuộc quá nhiều thiết bị điện tử, mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội

- Phát triển các mối quan hệ xã hội lành mạnh.

Khi có các triệu chứng nghi ngờ trầm cảm, người bệnh không nên xem nhẹ hay bỏ mặc cơ thể mà cần đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám, đánh giá mức độ trầm cảm cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.