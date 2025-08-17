Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngay
GĐXH - Loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhắc đến ở đây là rau chùm ngây.
Rau chùm ngây ăn có tốt không
Rau chùm ngây được đánh giá là một loại rau có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng lá chùm ngây có chứa hơn 90 loại dưỡng chất chất, 46 hợp chất chống oxy hóa và 18 loại axit amin.
Trong 100 gram lá chùm ngây chứa 51.7 mg Vitamin C cao hơn gấp 7 lần so với cam, ngoài ra nồng độ đạm cao gấp 2 lần sữa, lượng canxi cung cấp gấp 4 lần sữa, lượng kali cao gấp 4 lần chuối, lượng vitamin A cũng cao hơn hẳn so với cà rốt.
Rau chùm ngây có thể sử dụng như một loại rau ăn bình thường. Bạn có thể ăn sống hoặc đem nấu canh. Ngoài ra, người ta còn sử dụng loại rau này để làm sinh tố. Lá chùm ngây cũng có thể sấy khô, nghiền thành bột và sử dụng để pha nước uống, thêm vào các loại sinh tố, giúp tăng dinh dưỡng.
Lợi ích tuyệt vời của rau chùm ngây với sức khỏe
Nguồn cung cấp protein dồi dào
Rau chùm ngây là nguồn protein thực vật tuyệt vời, rất thích hợp cho những người ăn chay hoặc thiếu protein. Protein là yếu tố quan trọng giúp xây dựng cơ bắp, xương, da, tóc và máu, đồng thời hỗ trợ sản xuất enzyme và hormone.
Kháng khuẩn, giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch
Rau chùm ngây chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, axit chlorogenic, beta sitosterol, giúp giảm viêm, kháng khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch. Các bộ phận khác như hạt và rễ cũng có tác dụng kháng khuẩn mạnh.
Kiểm soát lượng đường trong máu
Rau chùm ngây là lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh đái tháo đường, nhờ chứa isothiocyanates, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm hàm lượng đường và protein trong nước tiểu.
Giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức khỏe tim mạch
Các chất chống oxy hóa trong rau chùm ngây giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim mạch. Ngoài ra, rau còn giúp làm chậm quá trình hình thành gan nhiễm mỡ, bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Tốt cho sức khỏe xương khớp
Rau chùm ngây cung cấp lượng canxi tự nhiên lớn, rất tốt cho sự phát triển và bảo vệ xương, giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp.
Bảo vệ chức năng gan
Chùm ngây chứa silymarin, một hợp chất có tác dụng bảo vệ gan và tăng cường chức năng men gan, giúp gan chống lại các tổn thương do tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo. Ngoài ra, polyphenol trong rau có thể giúp giảm triệu chứng xơ gan.
Chống ung thư
Rau chùm ngây chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C và kẽm, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Niazimicin trong lá chùm ngây đã được nghiên cứu có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.
Lưu ý cần tránh khi ăn rau chùm ngây
- Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi tuần, bạn nên ăn rau chùm ngây từ 2 đến 3 lần bởi ăn quá nhiều rau chùm ngây có thể gây dư thừa vitamin C và canxi không tốt cho sức khỏe.
- Không ăn vào buổi tối vì rau chùm ngây có hàm lượng vitamin C cao có thể kích thích thần kinh dẫn đến khó ngủ nếu ăn vào buổi tối.
- Phụ nữ mang thai không nên ăn rau chùm ngây vì hoạt chất alpha sitosterol có trong rau này có khả năng gây co thắt tử cung và dẫn đến nguy cơ sảy thai, đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ.
- Khi xào nấu hay đun sôi quá lâu, các chất dinh dưỡng trong rau chùm ngây sẽ bị mất đi và điều này làm giảm tác dụng có lợi cho sức khỏe.
- Không ăn thân, rễ, hạt của cây vì các bộ phận này có chứa spiroquine - một chất kiềm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh dẫn đến các vấn đề như đau bụng, say, nôn mửa.
