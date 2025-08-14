Mới nhất
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Thứ năm, 10:10 14/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - nữ cảnh sát 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 33 vào ngày 11/8 vừa qua, chị Bùi Thị Hà Thu (từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Mai Sơn, Sơn La) đã chia sẻ: "Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em vẫn tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm đón sinh nhật bên bạn bè, người thân và gia đình. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ? Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, vừa được đón sinh nhật sớm ở viện với mẹ và em trai, lại vừa được đón sinh nhật ở nhà, được tặng tới tận 4 cái bánh kem. Sinh nhật em chỉ ước có thật nhiều sức khoẻ và tiếp tục hy vọng được đón sinh nhật vào năm sau. Một lần nữa, em xin được cảm ơn mọi người ạ".

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 1.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 2.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 3.

Khoảnh khắc ấm áp: Chị Bùi Thị Hà Thu – nữ chiến sĩ công an mỉm cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật bên gia đình, tiếp thêm nghị lực chiến đấu với ung thư vú.

Ở tuổi 32, khi nhiều phụ nữ còn đang an yên vun vén gia đình, chị Bùi Thị Hà Thu lại phải đối mặt với 'bản án' nghiệt ngã: ung thư vú giai đoạn cuối. Căn bệnh được phát hiện chỉ ít tháng sau khi chị sinh con đầu lòng, khi bé trai mới biết bập bẹ gọi "mẹ".

Từ một nữ chiến sĩ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chị bước vào chặng đường điều trị dài dằng dặc với 91 lần truyền hóa chất, nhiều đợt xạ trị vùng ngực và não, và những lần di chuyển liên tục từ Sơn La xuống Hà Nội để kịp các buổi tái khám. Có ngày chị phải chống chọi với cơn buồn nôn, mệt lả đến mức chỉ có thể ăn vài thìa cháo loãng nhưng vẫn cố gắng nuốt vì biết rằng mỗi bữa ăn là thêm chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Căn bệnh không chỉ tấn công cơ thể, mà còn thử thách tinh thần. Khối u ác tính đã di căn tới phổi, não và xương, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, thậm chí có lúc chị phải thở oxy liên tục. Thế nhưng, bất chấp những cơn đau dữ dội, chị vẫn giữ nụ cười, bởi chị biết con trai cần một người mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 4.

Chân dung chị Hà Thu trong bộ cảnh phục với nụ cười mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Không muốn gia đình lo lắng, nhiều lần chị tự mình bắt xe khách đường dài để đến bệnh viện, lặng lẽ đối diện với kim tiêm, máy xạ và những đêm trắng vì đau. Với chị, chỉ cần còn thở, còn nghe tiếng gọi "mẹ ơi", là còn lý do để tiếp tục.

Hiện nay, tình trạng phổi của chị Thu ngày càng kém dần. Chị từng bị cháy phổi do xạ trị khối u vú. Khối u lớn nhất thậm chí to bằng quả trứng gà. Do tình hình căn bệnh chuyển biến ngày càng nặng, từ sau Tết Nguyên đán 2024, chị Thu xin nghỉ việc tại cơ quan.

Câu chuyện của chị Bùi Thị Hà Thu không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe vú.

Theo ThS.BS Lê Văn Long - Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa ung thư vú. Thực tế, ở Việt Nam, thói quen khám sức khỏe định kỳ của người dân, đặc biệt là nhóm phụ nữ trẻ, còn khá hạn chế. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tuổi trẻ đồng nghĩa với nguy cơ mắc ung thư vú thấp.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có trường hợp mới ngoài 20 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công có thể đạt trên 90%, thậm chí tới 98%. Ngược lại, khi bệnh tiến triển muộn, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn dưới 20%.

Quy trình tầm soát không hề phức tạp: chỉ cần siêu âm hoặc tự khám vú tại nhà. Nếu phát hiện khối u hay cục bất thường, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, chi phí điều trị sẽ tăng cao và người bệnh mất cơ hội sử dụng các phương pháp điều trị có khả năng chữa khỏi. Lúc này, mục tiêu chủ yếu chỉ còn là kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 5.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú chị em cần biết: Từ thay đổi hình dạng bầu ngực, xuất hiện khối u, tới tiết dịch bất thường ở núm vú, nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe.

Ung thư vú có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào. Trường hợp của chị Bùi Thị Hà Thu là lời nhắc mạnh mẽ rằng, tầm soát định kỳ không chỉ dành cho người lớn tuổi. Một buổi khám sớm có thể giúp phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả, thay vì để mất đi thời gian quý giá.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 6.Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu

GĐXH - Ung thư vú là bệnh hàng đầu ở nữ giới nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm; bỏ qua tầm soát đồng nghĩa đánh mất cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 7.7 cách kiểm tra ngừa ung thư vú tại nhà, chị em nhất định phải biết

GĐXH - Ngừa ung thư vú, ngoài việc khám lâm sàng định kì, siêu âm vú và chụp X-quang tuyến vú định kỳ, chị em cần trang bị kiến thức để có thể tự khám vú thường xuyên tại nhà.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ- Ảnh 8.7 thói quen tăng nguy cơ gây ung thư vú, chị em bỏ càng sớm càng tốt

GĐXH - Ung thư vú ở chị em có thể phòng được nếu từ bỏ ngay những thói quen xấu gây ung thư vú dưới đây.


Bảo An
Tags:

