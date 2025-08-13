Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu
GĐXH - Ung thư vú là bệnh hàng đầu ở nữ giới nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm; bỏ qua tầm soát đồng nghĩa đánh mất cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe.
Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quảBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Rau cải xoăn (cải kale) được mệnh danh là "vua của các loại rau xanh”, được chuyên gia Mỹ khuyến cáo nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ.
Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Tập gym quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo có thể gây đột quỵ bất ngờ. Dưới đây là nguyên nhân và cách phòng tránh.
Ăn cơm thừa 3 ngày liền, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 30%Bệnh thường gặp - 16 giờ trước
Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị viêm màng não mủ do vi khuẩn Listeria, một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm.
Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruộtBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 3 năm, ông phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.
Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Hạ đường huyết nếu không được xử trí kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ...
Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.
Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.
Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu, do đó nắm bắt được bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả.
Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.
Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.
Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ănBệnh thường gặp
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.