Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu

Thứ tư, 11:10 13/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư vú là bệnh hàng đầu ở nữ giới nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm; bỏ qua tầm soát đồng nghĩa đánh mất cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe.

Đẩy lùi ung thư vú: Bí quyết tầm soát giúp chị em bảo vệ trọn vẹn sức khỏe - Ảnh 1.

Chị em nên duy trì tầm soát ung thư vú định kỳ để phát hiện sớm, bảo vệ sức khỏe và giữ trọn cơ hội vàng trong điều trị.

Đẩy lùi ung thư vú: Bí quyết tầm soát giúp chị em bảo vệ trọn vẹn sức khỏe - Ảnh 2.7 cách kiểm tra ngừa ung thư vú tại nhà, chị em nhất định phải biết

GĐXH - Ngừa ung thư vú, ngoài việc khám lâm sàng định kì, siêu âm vú và chụp X-quang tuyến vú định kỳ, chị em cần trang bị kiến thức để có thể tự khám vú thường xuyên tại nhà.

Đẩy lùi ung thư vú: Bí quyết tầm soát giúp chị em bảo vệ trọn vẹn sức khỏe - Ảnh 3.7 thói quen tăng nguy cơ gây ung thư vú, chị em bỏ càng sớm càng tốt

GĐXH - Ung thư vú ở chị em có thể phòng được nếu từ bỏ ngay những thói quen xấu gây ung thư vú dưới đây.

Đẩy lùi ung thư vú: Bí quyết tầm soát giúp chị em bảo vệ trọn vẹn sức khỏe - Ảnh 4.6 nhóm người có nguy cơ mắc ung thư vú cao, đây là 7 dấu hiệu cảnh báo bệnh, chị em cần cảnh giác

GĐXH - Ung thư vú không từ bất kể ai. Tuy nhiên phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn so với các nhóm tuổi khác.

 

Bảo An
Nữ giáo viên 30 tuổi phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu nhiều người bỏ qua

Nữ giáo viên 30 tuổi phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu nhiều người bỏ qua

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 62 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư vú từ việc làm quan trọng này

Người phụ nữ 62 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư vú từ việc làm quan trọng này

Người phụ nữ 67 tuổi bỏ lỡ cơ hội điều trị ung thư vú giai đoạn 0 vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 67 tuổi bỏ lỡ cơ hội điều trị ung thư vú giai đoạn 0 vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Ngực to bất thường, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội đi khám vì lo sợ mắc ung thư vú

Ngực to bất thường, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội đi khám vì lo sợ mắc ung thư vú

Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Rau cải xoăn (cải kale) được mệnh danh là "vua của các loại rau xanh”, được chuyên gia Mỹ khuyến cáo nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ.

Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ

Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Tập gym quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo có thể gây đột quỵ bất ngờ. Dưới đây là nguyên nhân và cách phòng tránh.

Ăn cơm thừa 3 ngày liền, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 30%

Ăn cơm thừa 3 ngày liền, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 30%

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị viêm màng não mủ do vi khuẩn Listeria, một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm.

Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruột

Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruột

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 3 năm, ông phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.

Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Hạ đường huyết nếu không được xử trí kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ...

Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởng

Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu, do đó nắm bắt được bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả.

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Bệnh thường gặp
Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Bệnh thường gặp
Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Bệnh thường gặp
Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp

