Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.
11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ ViệtBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Ung thư vú là “kẻ thù thầm lặng” của phụ nữ. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chị em phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.
Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Thường xuyên ăn loại cá này có thể giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người Nhật thích tận dụng hạt vừng đen vào bữa cơm hàng ngày không chỉ hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Dấu hiệu ung thư đại tràng bị nhiều người bỏ qua: Đầy hơi, đi ngoài phân nhỏ dẹt... đừng chủ quanBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Châu phát hiện ung thư đại tràng từ triệu chứng bệnh không rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng đầy hơi, đi ngoài phân hơi nhỏ, dẹt.
Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầuBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú là bệnh hàng đầu ở nữ giới nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm; bỏ qua tầm soát đồng nghĩa đánh mất cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe.
Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quảBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Rau cải xoăn (cải kale) được mệnh danh là "vua của các loại rau xanh”, được chuyên gia Mỹ khuyến cáo nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ.
Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Tập gym quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo có thể gây đột quỵ bất ngờ. Dưới đây là nguyên nhân và cách phòng tránh.
Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ănBệnh thường gặp
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.