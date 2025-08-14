Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạch
GĐXH - Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Thường xuyên ăn loại cá này có thể giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Đi chợ thấy cá rô phi được nuôi sạch, nên mua ngay
Cá rô phi là thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm của nhiều gia đình người Việt bởi có đặc điểm là: Giá rẻ, thịt ngọt, ít xương, dễ chế biến thành nhiều món khác nhau.
Nhiều người cho rằng nên hạn chế ăn loại cá này vì loại này dễ bị tồn dư hóa chất và kim loại nặng. Tuy nhiên điều này chỉ đúng một phần, vì không chỉ cá rô phi mà tất cả các loại cá khác, nếu bị nuôi ở nhưng ao hồ bị ô nhiễm thì đều không nên ăn. Còn nếu cá được nuôi thả ở môi trường nước sạch, sử dụng thức ăn hợp lý, thì ăn cá là sự lựa chọn tốt nhất.
Thực tế, cá rô phi thường sống ở tầng đáy nên có nguy cơ nhiễm kim loại nặng cao hơn các loại cá sống ở tầng nổi. Loại cá này ăn rất tạp, thậm chí ăn cả chất thải của các loại động vật khác nên màng bụng rất đen và tanh.
Nếu cá được nuôi hoặc sống trong môi trường đất, nước bị ô nhiễm, hoặc thức ăn có chứa tồn dư hóa chất thì sẽ bị nhiễm những chất độc hại. Vì vậy, mọi người chỉ nên mua cá rô phi đã được kiểm định hoặc chắc chắn về nguồn gốc là an toàn nhất.
Ăn cá rô phi có thực sự tốt không?
Theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g cá rô phi có 26g protein. Trong khi đó, lượng protein trong 100g cá hồi là 20g.
Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, chỉ xếp sau tôm và cá hồi. Mỗi năm, Mỹ nhập khẩu khoảng 19.700 - 26.700 tấn phi lê cá rô phi tươi, theo thông tin đăng trên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).
Trang Very Well Health đánh giá cá rô phi là loại cá có lượng calo thấp nhưng lại có hàm lượng protein cao, cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Protein trong cá rô phi giúp mọi người no lâu hơn, từ đó hạn chế nạp dư thừa thức ăn vào cơ thể và giúp mọi người duy trì cân nặng ở mức ổn định.
Ngoài ra, trong 116g cá rô phi chứa 0,6g chất béo không bão hòa đơn và 0,4g chất béo không bão hòa đa. Các chất béo này đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiêu thụ nhiều chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa có thể giúp giảm mức cholesterol “xấu” trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.
Thường xuyên ăn cá rô phi cũng có thể giúp thúc đẩy xương chắc khỏe. Lợi ích này đến từ hàm lượng vitamin D và canxi phong phú trong cá rô phi. Đây là hai chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo xương và duy trì xương luôn chắc khỏe.
Lợi ích tuyệt vời của các rô phi với sức khỏe
Cung cấp protein chất lượng cao
Protein là dưỡng chất quan trọng giúp sửa chữa cơ bắp và cần thiết cho hệ miễn dịch của cơ thể. Tiêu thụ cá rô phi giúp bạn hấp thụ một lượng protein lành mạnh mà không quá nhiều chất béo, là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn có chế độ ăn cân bằng.
Giàu axit béo omega-3
Cá rô phi chứa một lượng vừa phải axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Axit béo omega-3 giúp giảm viêm, hạ mức triglyceride và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Dù vậy, cá rô phi có ít axit béo omega-3 hơn so với các loại cá béo như cá hồi.
Ít calo và chất béo
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, cá rô phi ít calo và ít chất béo, tốt cho những ai muốn kiểm soát cân nặng hoặc duy trì trái tim khỏe mạnh. Một phần cá rô phi nấu chín (85g) chứa khoảng 110 calo và dưới 3g chất béo.
Giàu vitamin và khoáng chất
Cá rô phi chứa một số vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là vitamin B12, cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu và chức năng não bộ; vitamin B3 cải thiện tuần hoàn máu và giảm mức cholesterol. Các khoáng chất quan trọng khác có trong cá rô phi bao gồm selen và phốt pho chống lại stress oxy hóa và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
Hỗ trợ sức khỏe xương
Nguồn phốt pho trong cá rô phi tốt cho sức khỏe xương và giúp hình thành răng và xương. Ăn cá rô phi thường xuyên tốt cho người cao tuổi, những người có nguy cơ bị loãng xương.
Cách ăn cá rô phi an toàn, đảm bảo tốt cho sức khỏe
- Ưu tiên cá sạch, rõ nguồn gốc. Tránh sử dụng cá từ các nguồn nước đục, ao hồ chưa kiểm nghiệm.
- Nên chọn cá rô phi được chứng nhận nuôi hữu cơ, hoặc từ các hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS) kiểm soát nước và thức ăn chặt chẽ.
- Hạn chế chiên rán. Các phương pháp chiên ngập dầu không chỉ làm tăng calo mà còn có thể hình thành chất béo trans nếu dùng dầu chiên đi chiên lại.
- Nên chọn cách chế biến là hấp cá. Vì cá hấp hoặc nướng giữ lại hơn 90% lượng omega-3 và vitamin B12, trong khi chiên rán làm thất thoát đến 40% vi chất và tạo hợp chất gây ôxy hóa.
