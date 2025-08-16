7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung
Một số tư thế yoga thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng, giúp tăng cường trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung...
Thông qua các tư thế yoga cụ thể, người tập có thể kích thích hoạt động của não bộ , đồng thời giảm căng thẳng và lo lắng, mở đường cho sự tập trung tốt hơn.
Hơn nữa, việc kết hợp kiểm soát hơi thở trong khi luyện tập sẽ thúc đẩy sự kết nối sâu sắc hơn giữa tâm trí và cơ thể, từ đó nâng cao hơn nữa khả năng nhận thức.
1. Lợi ích của yoga đối với trí nhớ và sự tập trung
Một số tư thế yoga giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung do:
- Giảm căng thẳng: Khi mức độ căng thẳng tăng cao, khả năng nhớ lại thông tin bị suy giảm. Tuy nhiên, tập yoga có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, từ đó cải thiện sự tập trung và khả năng lưu giữ thông tin, tăng cường trí nhớ .
- Tăng cường lưu lượng máu: Một số tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ, giúp cải thiện lưu thông máu, đặc biệt là máu lên não. Khi lưu lượng máu được cải thiện giúp cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu , rất quan trọng cho chức năng nhận thức , từ đó cải thiện trí nhớ, sự tập trung.
- Chánh niệm và tập trung: Khi thực hiện một số tư thế yoga sẽ giúp nuôi dưỡng chánh niệm, một sự chú ý chủ động, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, từ đó dẫn đến sự minh mẫn tinh thần và khả năng lưu giữ thông tin tốt hơn.
2. Các tư thế yoga tăng cường trí nhớ
Chuyên gia yoga Siddhaa Akshar đến từ dãy Himalaya, Ấn Độ chia sẻ 7 tư thế yoga cụ thể có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung khi được thực hành thường xuyên.
2.1 Tư thế em bé
Đây là một tư thế thư giãn và phục hồi, giúp xoa dịu tâm trí, giảm căng thẳng, là một lựa chọn để cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tổng thể.
Cách thực hiện:
- Quỳ trên thảm và ngồi xuống trên gót chân .
- Hạ thấp thân mình xuống sàn, duỗi thẳng hai tay ra phía trước hoặc dọc theo cơ thể.
- Hít thở sâu và giữ tư thế trong 1-3 phút.
2.2. Tư thế rắn hổ mang
Tư thế rắn hổ mang giúp mở rộng tim và tăng lưu lượng máu lên não, kích thích chức năng nhận thức và tăng cường trí nhớ.
Cách thực hiện:
- Nằm sấp trên thảm, hai chân duỗi thẳng.
- Đặt hai tay dưới vai.
- Hít vào và nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay hơi cong.
- Giữ tư thế trong 15-30 giây và lặp lại vài lần.
2.3 Tư thế chó úp mặt
Tư thế này rất tốt để tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, tăng cường lưu thông máu lên đầu và phục hồi não bộ, tăng cường trí nhớ.
Cách thực hiện:
- Bắt đầu bằng tư thế quỳ 4 chân, hai tay chống xuống sàn và quỳ trên đầu gối .
- Co các ngón chân lại và nâng hông lên, duỗi thẳng chân tạo thành hình chữ "V" ngược.
- Giữ đầu giữa hai cánh tay và hít thở sâu.
2.4 Tư thế chiến binh 1
Tư thế chiến binh 1 giúp tăng cường sức mạnh thể chất, đồng thời tăng cường sự tập trung, minh mẫn, giúp cải thiện chức năng nhận thức.
Cách thực hiện:
- Đứng thẳng, lùi chân phải về sau và gập đầu gối trái.
- Duỗi thẳng hai tay cao qua đầu, hướng mắt về phía trước.
- Giữ tư thế trong 30 giây đến một phút và đổi bên.
2.5 Tư thế hoa sen
Tư thế hoa sen là một bài tập yoga hiệu quả thúc đẩy trạng thái thư giãn sâu, giúp tăng cường trí nhớ và sự minh mẫn.
Cách thực hiện:
- Ngồi khoanh chân, mỗi bàn chân đặt lên đùi đối diện.
- Giữ cột sống thẳng, hai tay đặt trên đầu gối và lòng bàn tay hướng lên trên.
- Nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở.
2.6 Bài tập thở
Mặc dù không phải là một tư thế, bài tập thở có thể kiểm soát hơi thở giúp giảm căng thẳng và cải thiện lưu lượng oxy lên não, tăng cường sự tập trung tinh thần.
Kỹ thuật thở đơn giản:
- Ngồi thoải mái và hít sâu bằng mũi.
- Nín thở trong vài giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng.
- Lặp lại động tác này trong vài phút.
2.7 Tư thế xác chết
Thường được coi là tư thế thiết yếu nhất, tư thế xác chết giúp tinh thần minh mẫn, hỗ trợ não bộ xử lý thông tin trong quá trình tập luyện, cải thiện khả năng ghi nhớ, giảm căng thẳng.
Cách thực hiện:
- Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt dọc theo thân.
- Nhắm mắt, tập trung vào hơi thở và buông bỏ mọi căng thẳng.
- Giữ tư thế này trong 5-15 phút.
3. Lưu ý khi tập yoga
Để tận dụng tối đa lợi ích của yoga trong việc tăng cường trí nhớ, hãy lưu ý:
- Tính nhất quán là chìa khóa: Hãy cố gắng tập luyện thường xuyên, ngay cả một buổi tập ngắn 15-20 phút cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn để tăng cường trí nhớ.
- Tạo môi trường yên tĩnh: Chọn một không gian yên tĩnh, ít bị phân tâm để tăng cường sự tập trung trong khi tập.
- Kết hợp với các kỹ thuật khác: Kết hợp các bài tập thiền và chánh niệm vào thói quen hàng ngày để tăng cường trí nhớ.
- Uống đủ nước: Uống nhiều nước trước và sau khi tập là điều cần thiết để duy trì chức năng tối ưu của cả cơ thể và tâm trí.
Lê Mỹ Giang
Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Theo ghi nhận, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run.
Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.
Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - U tuyến giáp khi phát triển lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.
11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ ViệtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú là “kẻ thù thầm lặng” của phụ nữ. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chị em phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.
Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạchBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Thường xuyên ăn loại cá này có thể giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người Nhật thích tận dụng hạt vừng đen vào bữa cơm hàng ngày không chỉ hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.