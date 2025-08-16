7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung

Thông qua các tư thế yoga cụ thể, người tập có thể kích thích hoạt động của não bộ , đồng thời giảm căng thẳng và lo lắng, mở đường cho sự tập trung tốt hơn.

Hơn nữa, việc kết hợp kiểm soát hơi thở trong khi luyện tập sẽ thúc đẩy sự kết nối sâu sắc hơn giữa tâm trí và cơ thể, từ đó nâng cao hơn nữa khả năng nhận thức.

1. Lợi ích của yoga đối với trí nhớ và sự tập trung

Một số tư thế yoga giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung do:

- Giảm căng thẳng: Khi mức độ căng thẳng tăng cao, khả năng nhớ lại thông tin bị suy giảm. Tuy nhiên, tập yoga có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, từ đó cải thiện sự tập trung và khả năng lưu giữ thông tin, tăng cường trí nhớ .

- Tăng cường lưu lượng máu: Một số tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ, giúp cải thiện lưu thông máu, đặc biệt là máu lên não. Khi lưu lượng máu được cải thiện giúp cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu , rất quan trọng cho chức năng nhận thức , từ đó cải thiện trí nhớ, sự tập trung.

- Chánh niệm và tập trung: Khi thực hiện một số tư thế yoga sẽ giúp nuôi dưỡng chánh niệm, một sự chú ý chủ động, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, từ đó dẫn đến sự minh mẫn tinh thần và khả năng lưu giữ thông tin tốt hơn.

Tập luyện một số tư thế yoga giúp giảm căng thẳng, tăng cường lưu thông máu giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

2. Các tư thế yoga tăng cường trí nhớ

Chuyên gia yoga Siddhaa Akshar đến từ dãy Himalaya, Ấn Độ chia sẻ 7 tư thế yoga cụ thể có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung khi được thực hành thường xuyên.

2.1 Tư thế em bé

Đây là một tư thế thư giãn và phục hồi, giúp xoa dịu tâm trí, giảm căng thẳng, là một lựa chọn để cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tổng thể.

Cách thực hiện:

Quỳ trên thảm và ngồi xuống trên gót chân .

Hạ thấp thân mình xuống sàn, duỗi thẳng hai tay ra phía trước hoặc dọc theo cơ thể.

Hít thở sâu và giữ tư thế trong 1-3 phút.

2.2. Tư thế rắn hổ mang

Tư thế rắn hổ mang giúp mở rộng tim và tăng lưu lượng máu lên não, kích thích chức năng nhận thức và tăng cường trí nhớ.

Cách thực hiện:

Nằm sấp trên thảm, hai chân duỗi thẳng.

Đặt hai tay dưới vai.

Hít vào và nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay hơi cong.

Giữ tư thế trong 15-30 giây và lặp lại vài lần.

2.3 Tư thế chó úp mặt

Tư thế này rất tốt để tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, tăng cường lưu thông máu lên đầu và phục hồi não bộ, tăng cường trí nhớ.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bằng tư thế quỳ 4 chân, hai tay chống xuống sàn và quỳ trên đầu gối .

Co các ngón chân lại và nâng hông lên, duỗi thẳng chân tạo thành hình chữ "V" ngược.

Giữ đầu giữa hai cánh tay và hít thở sâu.

2.4 Tư thế chiến binh 1

Tư thế chiến binh 1 giúp tăng cường sức mạnh thể chất, đồng thời tăng cường sự tập trung, minh mẫn, giúp cải thiện chức năng nhận thức.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, lùi chân phải về sau và gập đầu gối trái.

Duỗi thẳng hai tay cao qua đầu, hướng mắt về phía trước.

Giữ tư thế trong 30 giây đến một phút và đổi bên.

Cách thực hiện tư thế chiến binh 1.

2.5 Tư thế hoa sen

Tư thế hoa sen là một bài tập yoga hiệu quả thúc đẩy trạng thái thư giãn sâu, giúp tăng cường trí nhớ và sự minh mẫn.

Cách thực hiện:

Ngồi khoanh chân, mỗi bàn chân đặt lên đùi đối diện.

Giữ cột sống thẳng, hai tay đặt trên đầu gối và lòng bàn tay hướng lên trên.

Nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở.

2.6 Bài tập thở

Mặc dù không phải là một tư thế, bài tập thở có thể kiểm soát hơi thở giúp giảm căng thẳng và cải thiện lưu lượng oxy lên não, tăng cường sự tập trung tinh thần.

Kỹ thuật thở đơn giản:

Ngồi thoải mái và hít sâu bằng mũi.

Nín thở trong vài giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng.

Lặp lại động tác này trong vài phút.

2.7 Tư thế xác chết

Thường được coi là tư thế thiết yếu nhất, tư thế xác chết giúp tinh thần minh mẫn, hỗ trợ não bộ xử lý thông tin trong quá trình tập luyện, cải thiện khả năng ghi nhớ, giảm căng thẳng.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt dọc theo thân.

Nhắm mắt, tập trung vào hơi thở và buông bỏ mọi căng thẳng.

Giữ tư thế này trong 5-15 phút. Tư thế xác chết giúp não bộ xử lý thông tin, giảm căng thẳng.

3. Lưu ý khi tập yoga

Để tận dụng tối đa lợi ích của yoga trong việc tăng cường trí nhớ, hãy lưu ý:

- Tính nhất quán là chìa khóa: Hãy cố gắng tập luyện thường xuyên, ngay cả một buổi tập ngắn 15-20 phút cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn để tăng cường trí nhớ.

- Tạo môi trường yên tĩnh: Chọn một không gian yên tĩnh, ít bị phân tâm để tăng cường sự tập trung trong khi tập.

- Kết hợp với các kỹ thuật khác: Kết hợp các bài tập thiền và chánh niệm vào thói quen hàng ngày để tăng cường trí nhớ.

- Uống đủ nước: Uống nhiều nước trước và sau khi tập là điều cần thiết để duy trì chức năng tối ưu của cả cơ thể và tâm trí.

