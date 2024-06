6 dấu hiệu nguy hiểm của đột quỵ do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sinh hoạt của mọi người. Có nhiều bệnh do nắng nóng gây ra, trong đó đặc biệt nguy hiểm có bệnh đột quỵ .



Đối tượng nguy cơ cao bị đột quỵ do nắng nóng là người già, những người làm việc ngoài trời và trẻ em.

Đột quỵ do nắng nóng là tình trạng tăng thân nhiệt gây đáp ứng viêm hệ thống dẫn tới tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó tổn thương thần kinh là nổi bật.

Yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ do nắng nóng

Một số yếu tố nguy cơ gây đột quỵ khi nắng nóng:

Phải làm việc hoặc tập luyện quá lâu ở môi trường nắng nóng.

Trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị đột quỵ khi thời tiết nắng nóng. Hoặc một số người có đáp ứng kém hay kém thích nghi với nhiệt độ cao.

Tiếp xúc đột ngột với môi trường nắng nóng, thiếu các trang bị bảo hộ ngăn ngừa nắng nóng.

Mắc bệnh lý mạn tính như bệnh tim, rung nhĩ, tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, bệnh phổi… có nguy cơ bị đột quỵ do nắng nóng cao hơn người khác.

Người đang sử dụng một số thuốc như thuốc lợi tiểu gây mất nước, điện giải, các thuốc chẹn beta giao cảm điều trị tăng huyết áp, các thuốc chống trầm cảm loại ba vòng, các chất ma túy loại amphetamines hoặc cocaine.

Thường xuyên làm việc, tập luyện, sinh hoạt… trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể dễ bị kiệt sức, làm tăng nặng bệnh tim mạch, huyết áp có sẵn dẫn đến nguy cơ đột quỵ não.

Các yếu tố nguy cơ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng hoặc khiến người bệnh phải chịu nhiều di chứng nặng nề như: mất khả năng ngôn ngữ, yếu liệt, tàn phế suốt đời…

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm của đột quỵ do nắng nóng

Bệnh cảnh do nắng nóng rất đa dạng, biểu hiện từ mức độ nhẹ có thể tự khỏi sau khi nghỉ ngơi nếu chỉ là say nắng nóng. Và đến mức độ nặng, nguy kịch có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về thần kinh, mặc dù được điều trị tích cực là do kiệt sức, đột quỵ do nắng nóng.

- Thân nhiệt tăng cao: Người phải làm việc hay trẻ em chơi ngoài trời nắng, nếu bị đột quỵ, nhiệt độ cơ thể có thể lên tới 40 - 41oC hoặc cao hơn.

- Tim đập nhanh: Ở người bị đột quỵ, tim thường đập nhanh hoặc loạn nhịp. Khi nhịp tim đập quá nhanh có thể hình thành các cục máu đông. Những cục máu đông này nếu bị vỡ rời, nó có thể đi lạc đến các bộ phận khác và cản trở một động mạch não, gây ra cơn đột quỵ.

- Thở dốc: Thân nhiệt tăng kèm theo biểu hiện thở dốc, hơi thở yếu là biểu hiện rõ nét của đột quỵ do nắng. Tình trạng này dễ gặp ở trẻ em mải chơi ngoài trời nắng lâu.

- Buồn nôn: Chóng mặt, buồn nôn cũng là dấu hiệu của một cơn đột quỵ. Thậm chí, bệnh nhân còn có thể nôn rất nhiều.

- Vã mồ hôi: Da sẽ trở nên khô và nóng sau một thời gian đổ mồ hôi. Khi thời tiết quá nắng nóng, cơ thể người sẽ bị nóng và toát mồ hôi nhiều. Khi thấy cơ thể toát mồ hôi nhiều, kèm theo mệt mỏi thì đó là biểu hiện của đột quỵ do nắng.

- Đau đầu: Một cơn đau đầu dữ dội và đột ngột là triệu chứng nặng nhất và cũng khá phổ biến ở những người bị đột quỵ.

Cách xử trí và phòng ngừa đột quỵ do nắng nóng

Xử trí đột quỵ do nắng nóng

Cần đưa nạn nhân vào chỗ thoáng mát sau đó tìm cách hạ thân nhiệt xuống dần từng bước và càng sớm càng tốt bằng các biện pháp như:

Đưa nạn nhân vào chỗ mát, cởi hết quần áo.

Chườm bằng nước mát khắp người hoặc phun nước hay nhúng cả người nạn nhân vào bể nước mát.

Khi thân nhiệt người bệnh giảm xuống 38 độ C, nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi điều trị.

Bệnh nhân đột quỵ do nắng nóng cần được cấp cứu khẩn cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh nhanh chóng bị hôn mê chỉ trong vòng vài phút, thậm chí tử vong do thân nhiệt quá cao.

Cách phòng ngừa đột quỵ do nắng nóng

Mặc dù nguy hiểm nhưng đột quy do nắng nóng hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng các biện pháp đơn giản.

Không ở ngoài trời nắng lâu nhất là vào những giờ cao điểm nắng nóng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Tránh làm việc lâu khi gần các nguồn nhiệt nóng như lò nung vôi, gốm, lò rèn.

Mang đủ mũ nón, trang bị bảo hộ lao động cần cho phòng tránh nắng nóng.

Cải thiện môi trường làm việc: thông gió, thông khí, không làm việc hoặc có những hoạt động gắng sức ở ngoài trời nắng khi cơ thể mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ, cơ thể đói và khát.

Cần đội nón mũ rộng vành khi đi ngoài nắng.

Với người già và trẻ em cần lưu ý việc thay đổi nhiệt độ khi ở phòng lạnh đi ra ngoài, cơ thể rất dễ toát mồ hôi đột ngột, tình trạng này sẽ nguy hiểm cho người cao niên.

Nên uống đủ nước ngay cả khi không cảm thấy khát. Cần uống nước thường xuyên để tránh mất nước.

Những người cao tuổi, sức yếu, có bệnh tim mạch, đã từng bị đột qụy thì không nên ra ngoài nắng.

Không làm việc hoặc hoạt động gắng sức khi cơ thể mệt mỏi, đói và khát.

Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều trái cây, để cơ thể luôn khỏe mạnh, có sức phòng bệnh trong những ngày nắng nóng.