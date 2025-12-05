Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A
GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Nguy kịch vì mắc cúm A
Anh H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) sau khi điều trị phù nề ở chân do ngã giàn giáo, mặc dù chỉ chấn thương phần mềm, được các bác sĩ kê thuốc uống. Tuy nhiên, bệnh chưa khỏi anh lại có biểu hiện sốt, đau cơ, ho đờm và khó thở tăng dần.
Sau 11 ngày điều trị nhưng không cải thiện, bệnh nhân vẫn sốt kéo dài. Kết quả nuôi cấy phát hiện nhiễm nấm Aspergillus, anh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bác sĩ Hồng Kỳ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng: an thần, giãn cơ, thở máy, phải dùng thuốc vận mạch, cơ thể phù to, bụng chướng, dịch dạ dày xanh, nước tiểu vàng sậm; vùng cổ bàn chân trái bầm tím; loét lưng và loét cùng cụt độ 3; huyết áp tụt, phải duy trì noradrenalin.
Khi soi phế quản và phát hiện giả mạc bám chắc tại nhánh phế quản phân thùy thùy trên trái, dễ chảy máu. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết. Bệnh nhân được lọc máu liên tục và điều trị thuốc kháng nấm.
Sau một ngày, chức năng phổi bắt đầu cải thiện. Nhưng đến ngày thứ bảy, bệnh nhân lại sốt trở lại 38,8°C, xuất hiện tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn khác tấn công, liều thuốc vận mạch phải tăng lên.
Biến chứng cúm A nguy hiểm thế nào?
Qua 10 ngày điều trị tích cực và hồi sức tối ưu, bệnh nhân dần ổn định, thoát sốc, chức năng thận hồi phục và đã tỉnh táo. Tuy vậy, anh vẫn cần tiếp tục điều trị thuốc kháng nấm kéo dài ít nhất 6 tuần.
ThS.BS Phạm Văn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực – cho biết: "Bệnh cúm không chỉ gây viêm phổi do virus mà còn làm suy yếu "hàng rào bảo vệ" của đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm có cơ hội tấn công.
Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Nấm Aspergillus tồn tại phổ biến trong môi trường, thường vô hại với người khỏe mạnh, nhưng ở bệnh nhân cúm nặng – đặc biệt là người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, hoặc phải thở máy – nấm có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây tổn thương lan rộng và suy hô hấp nhanh chóng.
Bội nhiễm, đặc biệt là Aspergillus xâm lấn, là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân cúm. Người bệnh có thể diễn tiến nặng đột ngột, sốt kéo dài, khó thở tăng, hoặc hình ảnh phổi xấu đi dù đã điều trị kháng sinh. Việc phát hiện sớm bằng các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị kịp thời có vai trò quan trọng trong điều trị."
Cần làm gì khi bị cúm A
Bác sĩ Phúc khuyến cáo: người mắc cúm nếu sốt kéo dài, khó thở tăng dần, hoặc tình trạng không cải thiện sau 3–5 ngày điều trị cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá bội nhiễm.
Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định với những trường hợp bệnh giúp tránh được các biến chứng nguy hiểm.
Những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch càng phải cảnh giác, nên tiêm vaccine phòng cúm hằng năm và đi khám sớm khi có triệu chứng bất thường.
