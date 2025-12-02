Mới nhất
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe

Thứ ba, 10:11 02/12/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.

Ở tuổi 67, vợ chồng ông Vương (ở Thượng Hải, Trung Quốc) có thói quen ăn một bát đậu phụ nóng vào bữa sáng và hầm súp đậu phụ vào bữa tối. Theo ông đây là một chế độ ăn nhẹ nhàng và bổ dưỡng.

Nhưng trong một buổi họp mặt gần đây của những người hàng xóm lớn tuổi, có người bất ngờ khuyên ông: "Ở tuổi ông, ông nên ăn ít đậu phụ đi. Nó không tốt cho xương và dễ gây sỏi thận. Nhiều cụ già trong bệnh viện chúng tôi đã gặp vấn đề vì ăn đậu phụ!".

Trên thực tế, nhiều người cao tuổi trên 65 tuổi cũng gặp phải câu hỏi tương tự như ông Vương. Họ vốn quen ăn đậu phụ, nhưng đột nhiên nghe nói "già rồi không được ăn đậu phụ tùy tiện" khiến họ cảm thấy bất an.

Ăn đậu nhiều có tốt không?

Theo các chuyên gia y tế, thực phẩm dù có tốt thế nào cũng sẽ vẫn tồn tại những mặt trái. Do đó, chúng ta không nên ăn quá nhiều đậu và biến đậu trở thành thực phẩm ăn hàng ngày. Nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu thì không những không mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe mà còn khiến cho cơ thể có nguy cơ đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.

Trong đậu phụ có chứa hàm lượng protein cao nên nếu bổ sung quá nhiều sẽ làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, hơn nữa còn gây ra tình trạng khó tiêu hóa, bệnh gút. 

Nếu cơ thể tiếp nhận một lượng lớn protein và không hấp thụ hết thì sẽ gây ra tình trạng dư thừa, gây tăng cân. Từ đó làm tăng lượng cholesterol trong máu và gây xơ vữa động mạch 

Ngoài ra, đậu phụ cũng là món ăn rất tốt cho phụ nữ, tuy nhiên ăn quá nhiều đậu sẽ làm mất cân bằng nội tiết tố và làm rối loạn quá trình sản xuất estrogen.

Nên ăn đậu phụ như thế nào là hợp lý?

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn bữa cơm gia đình sẽ mang lại lợi ích tốt nếu sử dụng ở mức hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nên bổ sung đậu phụ khoảng từ 2 - 3 lần vào mỗi tuần và mỗi lần khoảng 100g/người.

Bạn có thể chế biến đậu phụ thành nhiều các món ăn đa dạng khác nhau, phù hợp cho cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Những người đang giảm cân hoặc theo chế độ ăn kiêng nên kết hợp cùng với lối sống khoa học, vận động thường xuyên để có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. 

Ai không nên ăn đậu phụ?

Có những người có tiền sử dị ứng với đậu nành thì không nên ăn đậu phụ. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc bệnh gout, sỏi thận, tiêu hóa kém, suy tuyến giáp, viêm dạ dày,... cũng nên hạn chế ăn nhiều đậu phụ vì đậu phụ có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Lưu ý, không ăn chung đậu phụ với các loại thực phẩm như thịt dê, mật ong, cải bó xôi, quả hồng xiêm,... Đậu phụ có thể tương tác với các món ăn này, gây ra những phản ứng nguy hại cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy kết hợp đậu phụ cùng với củ cải, cá, tôm, lá hẹ, dưa cải,... để tăng cảm giác ngon miệng cũng như bổ sung đa dạng các dưỡng chất cho cơ thể.

M.H (th)
