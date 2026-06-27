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6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân

Thứ bảy, 19:01 27/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, có những điều kiêng kỵ vào sáng sớm mà bạn cần tránh để có một ngày mới thuận lợi và tránh xa xui xẻo.

Nói lời xui xẻo

Nói lời xui xẻo vào buổi sáng với người khác là điều dễ gây bất hòa và mất đi nặng lượng tích cực. "Họa từ miệng mà ra", sáng sớm mà đã buôn chuyện, bịa chuyện nói xấu người khác sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Điều này không chỉ gây hại tới hình ảnh của bản thân mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Sự tiêu cực và ngồi lê đôi mách thường có thể tạo ra sự nhầm lẫn và có thể dẫn đến cảm giác bị tổn thương, khó chịu và tinh thần sa sút.

Chửi thề là tà niệm, sáng sớm dễ gây bất hòa, tổn hại vận khí. Điều cấm kỵ nhất là nói những lời xui xẻo vào buổi sáng, biết đâu điều đó sẽ thành sự thật. Ảnh hưởng đến việc học tập, công việc, v.v...

6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1.

Nói lời xui xẻo vào buổi sáng với người khác là điều dễ gây bất hòa và mất đi năng lượng tích cực.

Buổi sáng chúng ta nên nói năng nhẹ nhàng và nói ra những câu nói tốt đẹp chúc bản thân một ngày mới có nhiều năng lượng và dành sự khen ngợi, chào hỏi đến những người xung quanh.

Nhìn lén, soi mói

Mặc dù không được chửi bới người khác nhưng việc thể hiện sự soi mói, sân si với người khác cũng là điều rất kiêng kỵ vào sáng sớm.

Bởi theo phong thủy thì vì chuyện này một khi bắt đầu xuất hiện ở bạn thì sẽ không thu được kết quả tốt, hơn nữa còn có thể bị thu hút xui xẻo, không may mắn về phía bản thân.

Đổi trả hàng vào buổi sáng

Đổi trả hàng ngay từ sáng sớm không chỉ khiến chủ cửa hàng cảm thấy không vui mà còn mang đến điềm không may mắn cho cả ngày không thuận lợi.

Bạn đến đổi trả hàng khi cửa hàng vừa mở cửa, chủ cửa hàng còn chưa có thu nhập, chắc chắn sẽ không ai vui vẻ. Vì vậy, hãy đợi đến buổi chiều, khi cửa hàng đã đi vào hoạt động ổn định, cả hai bên đều sẽ thoải mái hơn khi giải quyết vấn đề này.

Mượn tiền vào sáng sớm

Khi bạn mượn tiền vào buổi sáng, người cho vay có thể cảm thấy không may mắn. Theo quan niệm tâm linh, việc mượn tiền vào sáng sớm là điều rất kiêng kỵ, vì điều này có thể khiến tài lộc của bạn giảm sút trong thời gian dài. Vì vậy, tốt nhất hãy mượn tiền sau 12 giờ trưa.

6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2.

Người mượn tiền sẽ gặp phải vận xui, luôn thiếu thốn, trong khi người cho vay sẽ bị phân tán tài lộc và tiền bạc cứ thế trôi đi, không giữ được gì.

Phong thủy cho biết, nếu sáng sớm bạn cho người khác mượn tiền, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang cho đi vận may và phúc khí của mình. Chính vì thế, sáng sớm không nên mượn tiền hay cho người khác mượn đồ đạc.

Người mượn tiền sẽ gặp phải vận xui, luôn thiếu thốn, trong khi người cho vay sẽ bị phân tán tài lộc và tiền bạc cứ thế trôi đi, không giữ được gì.

Mua chịu

Việc mua chịu vào sáng sớm không phải là điều tốt, dù là người mua hay người bán đều cảm thấy bất tiện và khó chịu. Những người kinh doanh thường không thích khách mua chịu, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Khi cửa hàng chưa mở cửa mà đã có người đến mua chịu thì không nên.

Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến vận khí kinh doanh, khiến cửa hàng gặp vận đen, không bán được hàng hoặc gặp phải người mua chịu trong suốt ngày hôm đó.
6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3.

Việc mua chịu vào sáng sớm không phải là điều tốt, dù là người mua hay người bán đều cảm thấy bất tiện và khó chịu.

Nếu bạn là người mua, hãy để ý và tránh mua chịu vào sáng sớm. Tốt nhất là đợi đến sau 9 giờ sáng, lúc đó cả người bán và người mua sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác áy náy.

Khóc lóc

Khi những cảm xúc tiêu cực phát sinh, chúng ta nên hóa giải chúng ở giai đoạn đầu tiên, đừng để chúng tiếp diễn vì như vậy có thể khiến vận may trong ngày không được như ý, trường khí bị mất đi và tinh thần làm việc không năng suất.

Để có một ngày mới tươi đẹp, nhiều may mắn thì phải luôn rạng rỡ, vui vẻ. Những người sáng ra đã khóc lóc, đau khổ sẽ khiến tâm trạng u buồn, không làm được việc gì, có khi kéo theo nhiều điều đen đủi khác tới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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