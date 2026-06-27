6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, có những điều kiêng kỵ vào sáng sớm mà bạn cần tránh để có một ngày mới thuận lợi và tránh xa xui xẻo.
Nói lời xui xẻo
Nói lời xui xẻo vào buổi sáng với người khác là điều dễ gây bất hòa và mất đi nặng lượng tích cực. "Họa từ miệng mà ra", sáng sớm mà đã buôn chuyện, bịa chuyện nói xấu người khác sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Điều này không chỉ gây hại tới hình ảnh của bản thân mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Sự tiêu cực và ngồi lê đôi mách thường có thể tạo ra sự nhầm lẫn và có thể dẫn đến cảm giác bị tổn thương, khó chịu và tinh thần sa sút.
Chửi thề là tà niệm, sáng sớm dễ gây bất hòa, tổn hại vận khí. Điều cấm kỵ nhất là nói những lời xui xẻo vào buổi sáng, biết đâu điều đó sẽ thành sự thật. Ảnh hưởng đến việc học tập, công việc, v.v...
Buổi sáng chúng ta nên nói năng nhẹ nhàng và nói ra những câu nói tốt đẹp chúc bản thân một ngày mới có nhiều năng lượng và dành sự khen ngợi, chào hỏi đến những người xung quanh.
Nhìn lén, soi mói
Mặc dù không được chửi bới người khác nhưng việc thể hiện sự soi mói, sân si với người khác cũng là điều rất kiêng kỵ vào sáng sớm.
Bởi theo phong thủy thì vì chuyện này một khi bắt đầu xuất hiện ở bạn thì sẽ không thu được kết quả tốt, hơn nữa còn có thể bị thu hút xui xẻo, không may mắn về phía bản thân.
Đổi trả hàng vào buổi sáng
Đổi trả hàng ngay từ sáng sớm không chỉ khiến chủ cửa hàng cảm thấy không vui mà còn mang đến điềm không may mắn cho cả ngày không thuận lợi.
Bạn đến đổi trả hàng khi cửa hàng vừa mở cửa, chủ cửa hàng còn chưa có thu nhập, chắc chắn sẽ không ai vui vẻ. Vì vậy, hãy đợi đến buổi chiều, khi cửa hàng đã đi vào hoạt động ổn định, cả hai bên đều sẽ thoải mái hơn khi giải quyết vấn đề này.
Mượn tiền vào sáng sớm
Khi bạn mượn tiền vào buổi sáng, người cho vay có thể cảm thấy không may mắn. Theo quan niệm tâm linh, việc mượn tiền vào sáng sớm là điều rất kiêng kỵ, vì điều này có thể khiến tài lộc của bạn giảm sút trong thời gian dài. Vì vậy, tốt nhất hãy mượn tiền sau 12 giờ trưa.
Phong thủy cho biết, nếu sáng sớm bạn cho người khác mượn tiền, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang cho đi vận may và phúc khí của mình. Chính vì thế, sáng sớm không nên mượn tiền hay cho người khác mượn đồ đạc.
Người mượn tiền sẽ gặp phải vận xui, luôn thiếu thốn, trong khi người cho vay sẽ bị phân tán tài lộc và tiền bạc cứ thế trôi đi, không giữ được gì.
Mua chịu
Việc mua chịu vào sáng sớm không phải là điều tốt, dù là người mua hay người bán đều cảm thấy bất tiện và khó chịu. Những người kinh doanh thường không thích khách mua chịu, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Khi cửa hàng chưa mở cửa mà đã có người đến mua chịu thì không nên.
Khóc lóc
Khi những cảm xúc tiêu cực phát sinh, chúng ta nên hóa giải chúng ở giai đoạn đầu tiên, đừng để chúng tiếp diễn vì như vậy có thể khiến vận may trong ngày không được như ý, trường khí bị mất đi và tinh thần làm việc không năng suất.
Để có một ngày mới tươi đẹp, nhiều may mắn thì phải luôn rạng rỡ, vui vẻ. Những người sáng ra đã khóc lóc, đau khổ sẽ khiến tâm trạng u buồn, không làm được việc gì, có khi kéo theo nhiều điều đen đủi khác tới.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cây để bàn làm việc tuổi Đinh Tỵ giúp thu hút vượng khíỞ - 2 phút trước
GĐXH - Một cây cảnh hợp bản mệnh bày trên bàn làm việc, trong văn phòng sẽ giúp hỗ trợ gia chủ có một tinh thần làm việc tốt, biết nắm bắt thời cơ để thành công hơn trên con đường công danh sự nghiệp.
Cận cảnh 'Con đường hoa sen' đẹp hút mắt và ẩm thực từ sen tại Lễ hội Sen Hà Nội từ 26 - 28/6/2026Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội dạo bước trên "Con đường hoa sen" tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội). Hơn 30 giống sen đua nhau khoe sắc trong không gian lộng gió, bài trí công phu, những tiểu cảnh được thiết kế tinh tế, ngập tràn hương sắc, trở thành điểm check-in hấp dẫn của mùa sen 2026.
Các lỗi phong thủy bàn thờ Thần tài và cách hóa giải mới nhất 2026Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Muốn bố trí bàn thờ Thần tài Thổ địa sao cho hợp phong thủy, gia chủ cần nắm rõ một số nguyên tắc quan trọng để không phạm lỗi.
Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ tự nhiên đón lộc, đổi đờiỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc trồng những loại cây cảnh phong thủy trong phòng bếp không chỉ giúp cân bằng không khí mà còn mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắnỞ - 9 giờ trước
GĐXH – Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 2 đầu tuần. Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp thắp hương cho cả 2 ngày 14, 15 âm như sau:
5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biếtỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Với 5 tiêu chuẩn vàng sau đây, những người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết vì không chỉ giúp không gian nhà bếp hài hòa, cả gia đình an vui, còn thu hút tài lộc vế.
Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, xây nhà hướng tốt, hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu hướng tốt cho người tuổi Thìn và những hướng cần tránh để hạn chế điều không may mắn.
Mua chung cư khoan nhìn giá: 7 lỗi phong thủy đại kỵ cần tránh ngayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để không rơi vào cảnh 'tiền mất tật mang', dưới đây là những lỗi phong thủy nhà chung cư đại kỵ mà bạn nhất định phải né ngay lập tức khi chọn mua nhà.
Tuổi Thìn nên để cây gì trên bàn làm việc để tiền tài hanh thông, sự nghiệp thăng tiến?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ bật mí bí quyết chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Thìn theo từng niên mệnh, giúp bạn tìm được "bùa hộ mệnh" hoàn hảo cho không gian làm việc của mình.
Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phèn chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt giúp làm sạch, khử mùi, đuổi gián cực tốt. Với vài mẹo dưới đây, phèn chua còn có thể cải thiện và tăng vận khí tốt cho không gian sống.
Cuộc sống viên mãn của hoa hậu cao 1m58 trong căn biệt thự rộng tận 1.200 m2Ở
GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa có ba người con đều thành đạt, từng học ở những ngôi trường hàng đầu thế giới nhưng chị không coi đó là thành công lớn nhất khi làm mẹ.