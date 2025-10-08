Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Thứ tư, 10:18 08/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.

Dấu hiệu cảnh báo bạn bị gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ là một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn thường không được phát hiện trong giai đoạn đầu. Việc không có các triệu chứng rõ ràng có thể gây khó khăn cho việc xác định. Thật không may, nhiều người chỉ biết đến căn bệnh này khi nó đã đến giai đoạn nghiêm trọng và có khả năng gây nguy hiểm.

Vì vậy, ngăn ngừa nguy cơ gây bệnh và nhận biết dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ là rất quan trọng.

Thông thường, trong giai đoạn đầu của bệnh gan nhiễm mỡ, các cá nhân có thể không gặp bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu có thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đáng báo động như: Mệt mỏi dai dẳng, khó chịu hoặc đau ở vùng bụng trên bên phải và sụt cân không rõ nguyên nhân. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ hoặc các tình trạng khác liên quan đến gan.

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thực phẩm lành mạnh thích hợp cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.

Nước trái cây

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 2.

Các loại nước ép trái cây không chỉ giải khát mà còn có lợi cho gan. Tiêu thụ nước ép trái cây đẩy nhanh quá trình đào thải, do đó làm giảm gánh nặng cho gan. 

Uống nước ép trái cây thường xuyên hỗ trợ hoạt động của gan và tạo điều kiện đào thải chất béo hiệu quả, góp phần cải thiện gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Nước đậu xanh

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt, tính mát, tác dụng giải độc gan. Loại hạt này chứa nhiều polyphenol và flavonoid có tác dụng trong việc giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi các gốc tự do. Uống một ly nước đậu xanh mỗi ngày có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, giảm nóng trong, cải thiện tình trạng mụn.

Lưu ý, đậu xanh có tính hàn nên người hay bị lạnh bụng, dạ dày yếu chỉ sử dụng ở lượng vừa phải để tránh rối loạn tiêu hoá.

Trà atiso

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Trà atiso có đặc tính làm sạch gan nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, bao gồm silymarin và cynarin. Tác dụng giải độc này hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan, hỗ trợ tái tạo tế bào và giúp giảm mỡ thừa trong gan. 

Trà atiso còn có vai trò ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến gan nhiễm mỡ như xơ gan, ung thư gan.

Trà xanh

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 5.

Trà xanh nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, trà xanh hỗ trợ tích cực trong việc giảm mỡ gan và chứng tỏ có lợi cho những người bị gan nhiễm mỡ và rối loạn lipid máu. 

Uống trà xanh thường xuyên và nhất quán có thể góp phần cải thiện sức khỏe của gan theo thời gian.

Trà vỏ bưởi

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Vỏ bưởi khi được phơi khô và đun thành trà mang đến một thức uống hỗ trợ gan cực mạnh. Thức uống giải khát này không chỉ giúp tăng cảm giác ngon miệng mà còn giúp cải thiện sức khỏe của gan, là một bổ sung tuyệt vời cho thói quen hàng ngày của bạn.

Trà lá sen

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

Trà lá sen thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm chứng mất ngủ và sốt. Ngoài ra, lá sen còn hỗ trợ quá trình đào thải mỡ ra khỏi gan và giúp giảm lượng mỡ trong máu. 

Uống nước lá sen hàng ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của gan.

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 8.Loại lá giúp thải độc gan, quét sạch mỡ máu được bán đầy chợ Việt, mua chỉ 5k đủ dùng cho cả nhà

GĐXH - Lá tía tô nếu biết cách sử dụng có thể trở thành “thần dược” giúp bạn phòng bệnh. Lá tía tô đặc biệt thích hợp để thải độc gan và làm sạch mỡ máu.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe gan

5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe gan

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm

Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm

6 cách ngăn ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ an toàn và hiệu quả

6 cách ngăn ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ an toàn và hiệu quả

Cùng chuyên mục

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và năng lượng. Khám phá ngay những thực phẩm giàu kẽm nên bổ sung hàng ngày.

Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Điểm mặt 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim

Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Điểm mặt 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra. Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.

Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Mỡ máu cao không chỉ do ăn uống thiếu kiểm soát. Duy trì chế độ ăn khoa học, thông minh sẽ giúp cân bằng mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Xoa bóp bấm huyệt giúp giảm đau nhức xương khớp

Xoa bóp bấm huyệt giúp giảm đau nhức xương khớp

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Xoa bóp bấm huyệt không chỉ giúp thư giãn, mà còn tác động sâu vào kinh lạc, khai thông khí huyết, giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ vận động.

Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấp

Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trước 1 ngày nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trái từng cơn khi gắng sức, mỗi cơn kéo dài khoảng 10 giây kèm khó thở.

7 nguyên tắc xây dựng bữa ăn cho người bệnh đái tháo đường

7 nguyên tắc xây dựng bữa ăn cho người bệnh đái tháo đường

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trong bữa ăn của người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn thực phẩm, cách ăn và thứ tự ăn uống rất quan trọng. Dưới đây là các nguyên tắc đơn giản mà người bệnh có thể áp dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.

4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộ

4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ rằng một việc đơn giản như đi bộ lại có thể liên quan đến nguy cơ hình thành cục máu đông. Điều đó nghe có vẻ khó tin phải không?

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh ung thư phổi trước đó có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ...

6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.

Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đằng sau vị ngọt ngào, hấp dẫn của bánh trung thu lại ẩn chứa không ít “nguy cơ dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.

Xem nhiều

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bệnh thường gặp
Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộ

4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộ

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top