6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ
GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.
Dấu hiệu cảnh báo bạn bị gan nhiễm mỡ
Bệnh gan nhiễm mỡ là một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn thường không được phát hiện trong giai đoạn đầu. Việc không có các triệu chứng rõ ràng có thể gây khó khăn cho việc xác định. Thật không may, nhiều người chỉ biết đến căn bệnh này khi nó đã đến giai đoạn nghiêm trọng và có khả năng gây nguy hiểm.
Vì vậy, ngăn ngừa nguy cơ gây bệnh và nhận biết dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ là rất quan trọng.
Thông thường, trong giai đoạn đầu của bệnh gan nhiễm mỡ, các cá nhân có thể không gặp bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu có thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đáng báo động như: Mệt mỏi dai dẳng, khó chịu hoặc đau ở vùng bụng trên bên phải và sụt cân không rõ nguyên nhân. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ hoặc các tình trạng khác liên quan đến gan.
Thực phẩm lành mạnh thích hợp cho người bệnh gan nhiễm mỡ
Nước trái cây
Các loại nước ép trái cây không chỉ giải khát mà còn có lợi cho gan. Tiêu thụ nước ép trái cây đẩy nhanh quá trình đào thải, do đó làm giảm gánh nặng cho gan.
Uống nước ép trái cây thường xuyên hỗ trợ hoạt động của gan và tạo điều kiện đào thải chất béo hiệu quả, góp phần cải thiện gan nhiễm mỡ hiệu quả.
Nước đậu xanh
Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt, tính mát, tác dụng giải độc gan. Loại hạt này chứa nhiều polyphenol và flavonoid có tác dụng trong việc giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi các gốc tự do. Uống một ly nước đậu xanh mỗi ngày có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, giảm nóng trong, cải thiện tình trạng mụn.
Lưu ý, đậu xanh có tính hàn nên người hay bị lạnh bụng, dạ dày yếu chỉ sử dụng ở lượng vừa phải để tránh rối loạn tiêu hoá.
Trà atiso
Trà atiso có đặc tính làm sạch gan nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, bao gồm silymarin và cynarin. Tác dụng giải độc này hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan, hỗ trợ tái tạo tế bào và giúp giảm mỡ thừa trong gan.
Trà atiso còn có vai trò ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến gan nhiễm mỡ như xơ gan, ung thư gan.
Trà xanh
Trà xanh nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, trà xanh hỗ trợ tích cực trong việc giảm mỡ gan và chứng tỏ có lợi cho những người bị gan nhiễm mỡ và rối loạn lipid máu.
Uống trà xanh thường xuyên và nhất quán có thể góp phần cải thiện sức khỏe của gan theo thời gian.
Trà vỏ bưởi
Vỏ bưởi khi được phơi khô và đun thành trà mang đến một thức uống hỗ trợ gan cực mạnh. Thức uống giải khát này không chỉ giúp tăng cảm giác ngon miệng mà còn giúp cải thiện sức khỏe của gan, là một bổ sung tuyệt vời cho thói quen hàng ngày của bạn.
Trà lá sen
Trà lá sen thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm chứng mất ngủ và sốt. Ngoài ra, lá sen còn hỗ trợ quá trình đào thải mỡ ra khỏi gan và giúp giảm lượng mỡ trong máu.
Uống nước lá sen hàng ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của gan.
