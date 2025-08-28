Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể kiểm soát nếu thay đổi chế độ ăn uống và lối sống kịp thời. Đừng để những thói quen nhỏ hằng ngày âm thầm hủy hoại lá gan – “người gác cổng” sức khỏe quan trọng nhất của bạn.

GĐXH - Nhiều người mang virus viêm gan B mà không hề biết. Chỉ một phút lơ là, bạn có thể đánh mất cơ hội bảo vệ lá gan duy nhất của mình.