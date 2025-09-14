Loại lá giúp thải độc gan, quyét sạch mỡ máu được bán đầy chợ Việt, mua chỉ 5k đủ dùng cho cả nhà
GĐXH - Lá tía tô nếu biết cách sử dụng có thể trở thành “thần dược” giúp bạn phòng bệnh. Lá tía tô đặc biệt thích hợp để thải độc gan và làm sạch mỡ máu.
Tía tô được trồng ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Từ xưa, người dân dùng tía tô như một loại gia vị và làm thuốc chữa các bệnh thông thường như: Chữa ho, giúp sự tiêu hoá, giảm đau, giải độc, chữa cảm mạo, còn có tác dụng chữa bị ngộ độc nôn mửa, đau bụng do ăn cá cua...
Nghiên cứu cho thấy, trong lá tía tô có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều xơ, giàu carotene, khoáng chất và vitamin C. Ăn lá tía tô thường xuyên giúp thanh nhiệt, giải độc, ngừa lão hóa, tiêu ẩm giúp cơ thể thanh nhiệt, tăng cường hệ miễn dịch.
Với những công dụng tuyệt vời này, lá tía tô được người Trung Quốc ví như là loại rau "trường thọ".
Người Nhật cũng ưa chuộng loại lá này, họ ví chúng như lá hồi sinh và sử dụng mỗi ngày.
Công dụng của rau tía tô với sức khỏe
Giúp giảm triệu chứng ho, cúm
Tinh dầu trong lá tía tô có tác dụng long đờm, giúp tống xuất đờm ra khỏi đường hô hấp, làm giảm triệu chứng ho. Các hợp chất trong lá tía tô có tác dụng kháng viêm, giúp giảm sưng viêm đường hô hấp, làm dịu cơn ho. Vì vậy, lá tía tô được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm phế quản, hen suyễn, cảm cúm, sổ mũi. Bạn có thể uống trà lá tía tô, xông hơi bằng lá tía tô, hoặc ăn lá tía tô kèm với cháo nóng.
Tăng cường sức khỏe của gan
Tía tô chứa axit rosmarinic và axit axetic, hai hợp chất đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ gan khỏi tác hại của các chất độc như rượu và thuốc. Nghiên cứu cho thấy, người bệnh gan nhiễm mỡ dùng chiết xuất tía tô có men gan giảm đáng kể. Ngoài ra, tía tô còn giúp cải thiện chức năng gan, giảm viêm và stress oxy hóa.
Giúp điều trị mỡ máu
Hoạt chất omega-3 và acid alpha-linolenic trong hạt và lá tía tô có tác dụng hạ cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), đồng thời giảm triglyceride trong máu. Ngoài ra, flavonoid và tannin trong lá tía tô còn giúp bảo vệ thành mạch, ngăn chặn hình thành mảng bám gây tắc nghẽn.
Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy: sử dụng chiết xuất từ lá và hạt tía tô liên tục trong 6 tuần giúp giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của mạch máu.
Hỗ trợ điều trị bệnh gout
Các hoạt chất trong tía tô có tác dụng giảm axit uric, một chất gây ra bệnh gout. Tía tô cũng có khả năng giảm viêm và đau khớp, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh gout. Một số nghiên cứu cho thấy tía tô có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn gout cấp.
Kháng khuẩn, chống viêm
Tinh dầu trong tía tô có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp làm lành vết thương và giảm đau. Tía tô cũng có tác dụng kháng nấm và kháng virus, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ngoài ra, tía tô còn có khả năng giảm đau đầu, đau bụng kinh và các cơn đau khác.
Bảo vệ sức khỏe tim mạch
Tía tô có khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tía tô cũng có tác dụng hạ huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Ngoài ra, tía tô còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch khỏi các tổn thương do gốc tự do.
Ngăn ngừa ung thư
Các hợp chất trong lá tía tô như luteolin, axit rosmarinic và perillaldehyde có khả năng chống lại các tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của tía tô trong việc ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư ruột kết. Tía tô cũng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do bức xạ.
Làm đẹp da, chống lão hóa
Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E và flavonoid trong lá tía tô có khả năng bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Bên cạnh đó, lá tía tô còn được biết đến với khả năng làm sáng da, mờ vết thâm nám, làm dịu các nốt mụn sưng viêm, ngăn ngừa mụn lây lan và hình thành sẹo.
Thời điểm uống nước lá tía tô tốt nhất cho sức khỏe
Bạn không nên uống quá nhiều nước tía tô trong thời gian dài và cũng không nên huống thay nước lọc trong ngày để phòng tác dụng phụ như gây tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tim mạch.
Để hấp thụ các chất dinh dưỡng, khoáng chất tốt nhất có trong lá tía tô, bạn chỉ nên uống 2-3 cốc tía tô trong ngày. Thời điểm tốt nhất là uống trước 2 bữa chính khoảng 10-20 phút và uống trước khi đi ngủ 60 phút.
Cách dùng lá tía tô đơn giản mà hiệu quả
Có nhiều cách để đưa lá tía tô vào chế độ ăn và sinh hoạt hằng ngày:
Ăn sống: Dùng làm rau sống ăn kèm bún, phở, cháo… vừa thơm ngon vừa hỗ trợ thải độc.
Nấu canh, luộc: Lá tía tô nấu cùng nghêu, hến, cá… giúp giải cảm, tiêu thực.
Đung lấy nước: Lấy khoảng 50g lá tía tô tươi rửa sạch, đun với 1 lít nước, uống thay trà hằng ngày.
Trà khô tía tô: Lá tía tô phơi khô, hãm nước uống, vừa tiện lợi vừa bảo quản lâu.
Xông hơi: Khi bị cảm lạnh, dùng lá tía tô cùng lá bưởi, lá chanh, sả để xông giải cảm, ra mồ hôi, giải độc nhanh.
