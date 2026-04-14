6 loại thực phẩm giúp hạ huyết áp ngoài nước ép lựu
Nghiên cứu cho thấy nước ép lựu là một cách tự nhiên hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Ngoài ra, có thể tham khảo sáu loại thực phẩm/nhóm thực phẩm mang lại những lợi ích tương tự.
1. Rau lá xanh
Giống như quả lựu, các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina rất giàu nitrat tự nhiên. Cơ thể chuyển hóa nitrat thành oxit nitric - một phân tử quan trọng tham gia vào việc điều hòa huyết áp .
Oxit nitric khuếch tán vào các tế bào cơ trơn mạch máu, kích hoạt một loại enzyme giúp giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hạ huyết áp. Ngoài ra, rau lá xanh là thành phần cốt lõi của chế độ ăn DASH , giúp thay thế các thực phẩm chế biến sẵn nhiều natri vốn là tác nhân gây tăng huyết áp .
2. Chuối và trái cây giàu kali
Các loại trái cây giàu kali như chuối, bơ và dưa lưới giúp cơ thể đào thải natri hiệu quả hơn. Khi huyết áp cao, việc nạp đủ kali sẽ khuyến khích quá trình đào thải muối của cơ thể, giúp các mạch máu giãn ra và giảm áp lực dòng chảy.
3. Củ dền
Củ dền rất giàu hai hoạt chất hỗ trợ huyết áp là nitrat và kali. Nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu từ 4 đến 10 mmHg ở người lớn bị tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp.
4. Yến mạch
Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan gọi là beta-glucan. Chất này tạo thành một lớp gel trong ruột giúp cơ thể loại bỏ cholesterol xấu, giảm sự tích tụ mảng bám và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Dù bằng chứng về việc yến mạch trực tiếp hạ huyết áp vẫn còn đang được nghiên cứu thêm nhưng lợi ích tổng thể cho tim mạch là không thể phủ nhận.
5. Cá béo giúp ổn định huyết áp
Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu rất giàu acid béo omega-3 (EPA và DHA). Những chất béo lành mạnh này giúp giảm viêm và làm giãn mạch máu. Việc ăn cá béo ít nhất 2 - 3 phần mỗi tuần giúp cải thiện chỉ số mỡ máu và ổn định huyết áp, đặc biệt là ở những người bị tăng huyết áp chưa được điều trị.
6. Sô-cô-la đen
Tiêu thụ sô-cô-la đen ở mức độ vừa phải (loại có hàm lượng cacao từ 70% trở lên) mang lại lợi ích nhờ hợp chất flavanol. Flavanol làm cho động mạch linh hoạt hơn, giảm tình trạng xơ cứng và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương oxy hóa , giúp mạch máu phản ứng tốt hơn với sự thay đổi áp suất.
Bổ sung đúng cách vào chế độ ăn
Việc điều chỉnh chế độ ăn uống nên được thực hiện từ từ và có lộ trình cụ thể để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa do dư thừa chất xơ đột ngột.
Bắt đầu đơn giản: Thay thịt chế biến sẵn bằng cá béo 1 - 2 lần/tuần, hoặc thay ngũ cốc nhiều đường bằng yến mạch.
Duy trì thói quen: Cách tiếp cận dần dần giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và dễ duy trì lâu dài.
Lưu ý: Trước khi thay đổi thực đơn đáng kể, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là những người đang trong quá trình điều trị tăng huyết áp bằng thuốc.
