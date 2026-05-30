U40 cần biết: Những dấu hiệu cảnh báo suy thận dễ bị bỏ qua
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ suy thận là bệnh của người lớn tuổi hoặc chỉ xuất hiện ở người có bệnh nền kéo dài. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh thận mạn, thậm chí phải lọc máu từ rất sớm.
Suy thận ở người trẻ: Những dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua
Theo thống kê từ Hội Lọc máu Việt Nam, tỷ lệ người dưới 40 tuổi mắc bệnh thận mạn đang tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.
Tại nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên hay người trẻ tuổi phải gắn bó với máy lọc máu do suy thận giai đoạn cuối.
Theo ThS.BSNT Vũ Thị Ánh, bệnh thận ở giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm vì thận có khả năng bù trừ rất tốt. Nhiều trường hợp chức năng thận đã giảm đáng kể nhưng người bệnh gần như không có triệu chứng rõ ràng.
“Đừng đợi đến khi khó thở hay không tiểu được mới đi khám. Cơ thể thường phát ra tín hiệu cảnh báo từ rất sớm nhưng nhiều người dễ bỏ qua”, bác sĩ khuyến cáo.
Những dấu hiệu suy thận ở người trẻ cần đặc biệt lưu ý
Các chuyên gia cho biết người trẻ cần đi khám sớm nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau:
- Nước tiểu có nhiều bọt lâu tan;
- Tiểu sẫm màu hoặc tiểu ra máu;
- Phù mí mắt, phù chân;
- Tăng huyết áp ở người trẻ tuổi;
- Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao do thiếu máu;
- Chán ăn, buồn nôn không rõ nguyên nhân.
- Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đang suy giảm.
Người trẻ đang tự “bào mòn” thận vì những thói quen sai lầm
Theo các bác sĩ, nhiều thói quen phổ biến hiện nay đang âm thầm làm tăng nguy cơ suy thận ở người trẻ.
Trong đó có tình trạng tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc đông y hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trong thời gian dài.
Ngoài ra, lối sống thiếu lành mạnh như ăn mặn, uống nhiều nước ngọt có gas, thức khuya kéo dài, ít vận động, thừa cân béo phì cũng làm tăng áp lực lên thận.
Nhiều người trẻ mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường nhưng chủ quan không điều trị kiểm soát thường xuyên, khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm theo thời gian.
Phòng ngừa suy thận: Những ai cần tầm soát sớm?
Các chuyên gia khuyến cáo những nhóm sau nên kiểm tra chức năng thận định kỳ:
- Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường;
- Người thừa cân, béo phì;
- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận;
- Người có biểu hiện phù hoặc nước tiểu bất thường;
- Người thường xuyên mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.
Theo bác sĩ, chỉ một xét nghiệm nước tiểu và chỉ số creatinin máu đơn giản cũng có thể giúp phát hiện sớm bệnh thận, từ đó điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ phải lọc máu sau này.
