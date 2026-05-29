Đi khám vì nghi ngờ dấu hiệu đột quỵ, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ
GĐXH - Một trường hợp hy hữu vừa được ghi các bác sĩ cho thấy không phải mọi biểu hiện giống đột quỵ đều xuất phát từ bệnh lý mạch máu não.
Có dấu hiệu giống đột quỵ nhưng nguyên nhân lại đến từ khớp vai
Người bệnh Đ.T.S. (80 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, Phú Thọ) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tức ngực, huyết áp tăng cao đột ngột kèm yếu tay trái. Đây đều là những biểu hiện dễ khiến nhiều người nghĩ tới đột quỵ.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ đã nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Tuy nhiên, qua đánh giá chuyên sâu, bác sĩ nhận thấy các biểu hiện lâm sàng chưa điển hình cho bệnh lý đột quỵ.
Trong quá trình khai thác tiền sử, bác sĩ phát hiện chi tiết quan trọng: hơn 3 tháng trước, người bệnh từng bị tai nạn xe máy và đau vùng vai trái sau chấn thương. Thời điểm đó, ông S. chỉ khám tại cơ sở y tế địa phương, chưa phát hiện bất thường rõ rệt nên điều trị thuốc nam và nghỉ ngơi tại nhà. Sau khi cơn đau giảm dần, người bệnh không tái khám.
Sau khi xác định đúng nguyên nhân, người bệnh được chuyển tới Khoa Ngoại Chấn thương và Y học thể thao để điều trị chuyên sâu.
Trật khớp vai kéo dài có thể gây triệu chứng giống đột quỵ
BSCKII Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng khoa Ngoại chấn thương và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, tình trạng trật khớp vai kéo dài có thể gây đau, giảm vận động khớp vai, yếu tay bên tổn thương. Khi người bệnh cố gắng vận động, cơn đau có thể kích thích thần kinh, gây ra các phản ứng toàn thân như đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp, tức ngực… dễ bị nhầm với đột quỵ hoặc bệnh tim mạch.
Theo bác sĩ Bảy, nếu trật khớp vai được phát hiện sớm ngay sau chấn thương, người bệnh có thể chỉ cần nắn chỉnh và cố định khớp mà chưa cần phẫu thuật. Tuy nhiên, việc bỏ sót tổn thương trong thời gian dài khiến khớp mất khả năng nắn chỉnh đơn thuần, buộc phải can thiệp phẫu thuật để phục hồi cấu trúc giải phẫu và chức năng vận động.
Sau phẫu thuật, tình trạng đau vai của người bệnh cải thiện rõ rệt, các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực cũng biến mất. Người bệnh tiếp tục được tập phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
Bác sĩ cảnh báo không chủ quan với đau kéo dài sau chấn thương
Người bệnh Đ.T.S. chia sẻ ông và gia đình hoàn toàn bất ngờ khi nguyên nhân gây ra các biểu hiện giống đột quỵ lại xuất phát từ chấn thương vai trước đó.
“Tôi chỉ nghĩ đau vai nhẹ sau tai nạn nên chủ quan điều trị tại nhà. Không ngờ lại ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng như vậy”, người bệnh nói.
Theo BSCKII Nguyễn Văn Bảy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên chủ quan với các triệu chứng đau kéo dài sau chấn thương. Nếu điều trị tại nhà không cải thiện, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sâu để được khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương.
“Việc phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời không chỉ giúp phục hồi vận động mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, bác sĩ nhấn mạnh.
