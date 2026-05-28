Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, người đàn ông 33 tuổi đi khám phát hiện khối u sùi loét ở lưỡi và chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn II.
Phát hiện ung thư sau 4 tháng chủ quan với vết loét ở lưỡi
Lo sợ ung thư sau 4 tháng sống trong tình trạng đau và loét lưỡi kéo dài không cải thiện, anh N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) đã đến Bệnh viện K thăm khám.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ phát hiện trong khoang miệng người bệnh có khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải. Kết quả thăm khám và đánh giá chuyên sâu xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi – một dạng ung thư lưỡi khởi phát từ các tế bào bề mặt niêm mạc lưỡi.
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hàm mặt ghi nhận khối u kích thước khoảng 26x10 mm. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. May mắn, người bệnh chưa có dấu hiệu di căn hạch cổ hay xâm lấn các vùng lân cận.
Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi giai đoạn II, khối u còn khu trú nên tiên lượng điều trị khá tốt nếu can thiệp đúng phác đồ.
Ung thư lưỡi dễ bị nhầm với nhiệt miệng
Các bác sĩ cho biết ung thư lưỡi là một trong những bệnh ung thư khoang miệng thường gặp nhưng ở giai đoạn đầu rất dễ bị bỏ qua do triệu chứng khá giống nhiệt miệng hoặc viêm loét thông thường.
Nhiều người chỉ thấy đau rát nhẹ, vết loét lâu lành hoặc cảm giác cộm ở lưỡi nên chủ quan tự điều trị tại nhà. Đến khi khối u phát triển lớn, gây đau kéo dài, nói khó hoặc ăn uống khó khăn mới đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng hơn.
Theo chuyên gia, những dấu hiệu cảnh báo ung thư lưỡi người dân không nên bỏ qua gồm:
- Vết loét miệng kéo dài nhiều tuần không lành, đau rát lưỡi kéo dài.
- Xuất hiện khối sùi hoặc mảng cứng ở lưỡi, nuốt vướng, nói khó;
- Hơi thở hôi kéo dài không rõ nguyên nhân.
- Chảy máu bất thường trong khoang miệng.
Phẫu thuật ung thư lưỡi phức tạp vì liên quan chức năng nói và nuốt
Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt bán phần lưỡi phải kèm vét hạch cổ phải và tạo hình vi phẫu cho người bệnh.
Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật là phương pháp điều trị quan trọng nhất nhằm loại bỏ triệt để khối u và giảm nguy cơ tái phát.
Tuy nhiên, phẫu thuật ung thư lưỡi là kỹ thuật khó vì lưỡi có hệ thống mạch máu và thần kinh phức tạp, liên quan trực tiếp đến chức năng nói, nuốt và cảm giác vị giác.
Sau khi cắt bỏ một phần lưỡi, người bệnh có nguy cơ bị biến dạng khoang miệng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Vì vậy, ê kíp đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cẳng tay tự thân để tái tạo phần lưỡi khuyết.
Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ nối lại những mạch máu và thần kinh siêu nhỏ nhằm giúp phần mô ghép được nuôi sống tốt, đồng thời tối ưu khả năng nói và nuốt sau mổ.
Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân có thể tự ăn uống qua đường miệng và giao tiếp khá tốt.
Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư khoang miệng dễ bị bỏ qua
TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo, các tổn thương kéo dài ở lưỡi, má hoặc khoang miệng tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt khi vết loét không lành sau 2 tuần.
Việc phát hiện sớm ung thư lưỡi giúp tăng đáng kể khả năng điều trị khỏi, hạn chế phải cắt bỏ rộng và giảm ảnh hưởng tới chức năng ăn uống, giao tiếp của người bệnh.
Người dân nên đi khám chuyên khoa sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như loét miệng kéo dài, khối sùi trong khoang miệng, đau rát lưỡi hoặc nuốt vướng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Đang điều trị ung thư phổi di căn não, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ phát hiện thêm ung thư hạ họng do xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, khó nuốt.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kínY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máuSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải trong ngày nắng nóngSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Làm việc liên tục ngoài trời nắng nhưng gần như không uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.
Sau tuổi 50, thiếu protein cơ thể dễ già nhanh: 4 thực phẩm nên ăn thường xuyênSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người trung niên và cao tuổi chỉ chú ý bổ sung canxi mà quên mất protein mới là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và làm chậm lão hóa. Các chuyên gia khuyến cáo, sau tuổi 55 nên ưu tiên bổ sung 4 loại thực phẩm giàu protein dễ hấp thu này.
Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩmSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cư dân mạng hào hứng tham gia trend “thịt một nắng”. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cách làm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đáSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim.
Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với "thời gian vàng" sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.
Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mê man, được chẩn đoán viêm amidan mủ bội nhiễm gây biến chứng tăng huyết áp và viêm cầu thận cấp.
Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.
Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen nàySống khỏe
GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.