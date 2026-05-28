Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư sau 4 tháng chủ quan với vết loét ở lưỡi

Lo sợ ung thư sau 4 tháng sống trong tình trạng đau và loét lưỡi kéo dài không cải thiện, anh N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) đã đến Bệnh viện K thăm khám.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ phát hiện trong khoang miệng người bệnh có khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải. Kết quả thăm khám và đánh giá chuyên sâu xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi – một dạng ung thư lưỡi khởi phát từ các tế bào bề mặt niêm mạc lưỡi.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hàm mặt ghi nhận khối u kích thước khoảng 26x10 mm. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. May mắn, người bệnh chưa có dấu hiệu di căn hạch cổ hay xâm lấn các vùng lân cận.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi giai đoạn II, khối u còn khu trú nên tiên lượng điều trị khá tốt nếu can thiệp đúng phác đồ.

May mắn, người bệnh ung thư lưỡi chưa có dấu hiệu di căn. Ảnh: BVCC

Ung thư lưỡi dễ bị nhầm với nhiệt miệng

Các bác sĩ cho biết ung thư lưỡi là một trong những bệnh ung thư khoang miệng thường gặp nhưng ở giai đoạn đầu rất dễ bị bỏ qua do triệu chứng khá giống nhiệt miệng hoặc viêm loét thông thường.

Nhiều người chỉ thấy đau rát nhẹ, vết loét lâu lành hoặc cảm giác cộm ở lưỡi nên chủ quan tự điều trị tại nhà. Đến khi khối u phát triển lớn, gây đau kéo dài, nói khó hoặc ăn uống khó khăn mới đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng hơn.

Theo chuyên gia, những dấu hiệu cảnh báo ung thư lưỡi người dân không nên bỏ qua gồm:

- Vết loét miệng kéo dài nhiều tuần không lành, đau rát lưỡi kéo dài.

- Xuất hiện khối sùi hoặc mảng cứng ở lưỡi, nuốt vướng, nói khó;

- Hơi thở hôi kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Chảy máu bất thường trong khoang miệng.

Phẫu thuật ung thư lưỡi phức tạp vì liên quan chức năng nói và nuốt

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt bán phần lưỡi phải kèm vét hạch cổ phải và tạo hình vi phẫu cho người bệnh.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật là phương pháp điều trị quan trọng nhất nhằm loại bỏ triệt để khối u và giảm nguy cơ tái phát.

Tuy nhiên, phẫu thuật ung thư lưỡi là kỹ thuật khó vì lưỡi có hệ thống mạch máu và thần kinh phức tạp, liên quan trực tiếp đến chức năng nói, nuốt và cảm giác vị giác.

Sau khi cắt bỏ một phần lưỡi, người bệnh có nguy cơ bị biến dạng khoang miệng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Vì vậy, ê kíp đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cẳng tay tự thân để tái tạo phần lưỡi khuyết.

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ nối lại những mạch máu và thần kinh siêu nhỏ nhằm giúp phần mô ghép được nuôi sống tốt, đồng thời tối ưu khả năng nói và nuốt sau mổ.

Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân có thể tự ăn uống qua đường miệng và giao tiếp khá tốt.

TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo, các tổn thương kéo dài ở lưỡi, má hoặc khoang miệng tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt khi vết loét không lành sau 2 tuần.

Việc phát hiện sớm ung thư lưỡi giúp tăng đáng kể khả năng điều trị khỏi, hạn chế phải cắt bỏ rộng và giảm ảnh hưởng tới chức năng ăn uống, giao tiếp của người bệnh.

Người dân nên đi khám chuyên khoa sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như loét miệng kéo dài, khối sùi trong khoang miệng, đau rát lưỡi hoặc nuốt vướng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.