Hai mẹ con cùng mắc ung thư phổi: Bác sĩ chỉ ra yếu tố gây bệnh nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ 42 tuổi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Không ngờ, bác sĩ phát hiện chị cũng mắc ung thư phổi dù hoàn toàn không có triệu chứng.
Phát hiện ung thư phổi dù không có triệu chứng
Chị Linh (42 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra sức khỏe theo khuyến cáo của bác sĩ sau khi mẹ ruột được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn xương.
ThS.BS Nguyễn Thế Thu, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết trước đó, mẹ của chị Linh được điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích kết hợp xạ trị giảm đau. Trong quá trình tiếp xúc với gia đình người bệnh, bác sĩ nhận thấy chị Linh thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ nên khuyến khích thực hiện tầm soát ung thư phổi.
Kết quả chụp CT phổi liều thấp phát hiện một nốt bán đặc nằm ở vùng tiếp giáp giữa thùy trên và thùy giữa phổi phải, kích thước khoảng 25x30 mm, có dấu hiệu co kéo nhẹ màng phổi lân cận. Tổn thương được xếp loại Lung-RADS 4X, nhóm có nguy cơ ác tính cao.
Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực. Kết quả sinh thiết lạnh trong mổ xác định đây là ung thư biểu mô tuyến xâm nhập.
Ê-kíp sau đó tiến hành cắt thùy trên và thùy giữa phổi phải kết hợp nạo vét hạch để điều trị triệt căn.
Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cho thấy chị Linh mắc ung thư biểu mô tuyến không chế nhầy xâm nhập độ 2. Khối u vẫn còn khu trú trong nhu mô phổi và chưa di căn hạch.
Nhờ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm, người bệnh không cần hóa trị hay xạ trị bổ trợ, chỉ cần tái khám định kỳ để theo dõi nguy cơ tái phát.
"Hai mẹ con cùng mắc ung thư phổi nhưng thời điểm phát hiện hoàn toàn khác nhau. Người mẹ được chẩn đoán khi bệnh đã di căn xương, trong khi chị Linh được phát hiện ở giai đoạn sớm dù chưa có triệu chứng. Đây là sự khác biệt rất lớn về cơ hội điều trị và tiên lượng sống", bác sĩ Thu cho biết.
Ung thư phổi: Giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm
Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thu, ung thư phổi hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam.
Ngoài thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư phổi còn liên quan đến ô nhiễm không khí, tiếp xúc khói thuốc thụ động, hóa chất độc hại trong môi trường làm việc và yếu tố gia đình.
Đặc biệt, những người có người thân trực hệ như cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái mắc ung thư phổi được ghi nhận có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với dân số chung.
Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp ung thư phổi giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường và chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe hoặc tầm soát định kỳ.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, đau ngực, khó thở, sụt cân hoặc ho ra máu, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn muộn hơn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Những ai nên tầm soát ung thư phổi?
Theo các chuyên gia, chụp CT phổi liều thấp hiện là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các nốt phổi nhỏ và những tổn thương nghi ngờ ung thư khi bệnh còn khu trú.
So với chụp X-quang phổi thông thường, CT phổi liều thấp có khả năng phát hiện những bất thường rất nhỏ, từ đó giúp nâng cao cơ hội điều trị thành công.
Bác sĩ Thu lưu ý không phải mọi nốt phổi phát hiện trên CT đều là ung thư. Nhiều trường hợp có thể là tổn thương viêm, xơ hóa hoặc lành tính. Vì vậy, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên đặc điểm hình ảnh, kích thước tổn thương và các yếu tố nguy cơ đi kèm để quyết định theo dõi hay can thiệp điều trị.
Những người có tiền sử hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc, môi trường ô nhiễm hoặc có người thân trực hệ mắc ung thư phổi nên chủ động khám sức khỏe và tầm soát định kỳ. Việc phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn về hiệu quả điều trị cũng như cơ hội sống còn của người bệnh.
