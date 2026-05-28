Người phụ nữ 29 tuổi tăng gần 25kg thừa nhận 1 sai lầm này khi uống nước ép trái cây
GĐXH - Uống nhiều nước ép trái cây với mong muốn tốt cho sức khỏe, một phụ nữ 29 tuổi lại rơi vào tình trạng béo phì sau vài năm.
Tăng gần 25kg dù ăn ít, giảm cân nhiều lần thất bại
Chị Hồng (29 tuổi) từng có cân nặng dưới 45 kg, tuy nhiên chỉ sau 5 năm, cân nặng tăng lên gần 70 kg, rơi vào tình trạng béo phì độ I. Dù cho biết ăn không nhiều, thậm chí nhiều thời điểm bỏ bữa, nhưng chị vẫn không kiểm soát được cân nặng.
Người bệnh đã thử nhiều phương pháp giảm cân như ăn kiêng keto, cắt tinh bột, thậm chí nhịn ăn. Tuy nhiên, các biện pháp này không mang lại hiệu quả lâu dài, khiến chị rơi vào vòng xoáy căng thẳng, ăn uống mất kiểm soát và tăng cân trở lại.
Tình trạng béo phì kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Sau 6 năm kết hôn chưa có con, chị đi khám hiếm muộn và được khuyến nghị cần kiểm soát cân nặng để tăng khả năng thụ thai và giảm rủi ro khi mang thai.
Uống nhiều nước ép trái cây – nguyên nhân tăng cân ít ai ngờ
Tại Phòng khám Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chị Hồng được ghi nhận cao 1,46 m, nặng 69,3 kg, BMI 32,51, kèm theo gan nhiễm mỡ độ III và mỡ nội tạng cao.
TS.BS Lê Bá Ngọc chẩn đoán bệnh nhân bị béo phì với tỷ lệ mỡ cơ thể gần 50% trọng lượng.
Theo TS Trần Quyền An, chuyên viên dinh dưỡng, điểm đáng chú ý là bệnh nhân có thói quen uống nhiều nước ép trái cây thay vì ăn trái cây nguyên quả. Có thời điểm, chị uống tới một lít nước cam trong một bữa.
Chuyên gia phân tích, nước ép trái cây tuy giàu vitamin nhưng lại chứa lượng đường tự nhiên cao, đồng thời gần như mất hết chất xơ. Khi uống, cơ thể hấp thu nhanh, không tạo cảm giác no như ăn trái cây nguyên quả, khiến người dùng dễ tiêu thụ vượt quá nhu cầu năng lượng.
Phần năng lượng dư thừa sẽ tích tụ thành mỡ, lâu dài dẫn đến tăng cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa như gan nhiễm mỡ.
Giảm hơn 10kg sau 2 tháng nhờ điều chỉnh chế độ ăn
Sau khi được đánh giá toàn diện, bác sĩ xác định nguyên nhân chính đến từ chế độ ăn uống thiếu cân bằng. Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị gồm thuốc hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh dinh dưỡng và tăng cường vận động phù hợp.
Sau khoảng 2 tháng, cân nặng của chị Hồng giảm từ 69,3 kg xuống 58,6 kg, tương đương giảm 10,7 kg. BMI giảm còn 27,5, tỷ lệ mỡ cơ thể và mỡ nội tạng cũng cải thiện rõ rệt.
Hiện tại, người bệnh tiếp tục theo dõi định kỳ nhằm kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và chuẩn bị cho kế hoạch mang thai.
Chuyên gia khuyến cáo cách sử dụng nước ép trái cây hợp lý
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép trái cây không nên thay thế hoàn toàn nước lọc trong chế độ uống hằng ngày. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến cơ thể nạp lượng lớn đường và calo mà không nhận ra.
Thay vì uống nước ép thường xuyên, người trưởng thành nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để tận dụng chất xơ, giúp kiểm soát cảm giác no và ổn định đường huyết. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn cân đối, kết hợp vận động đều đặn để giảm cân và phòng ngừa béo phì hiệu quả.
Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, người đàn ông 33 tuổi đi khám phát hiện khối u sùi loét ở lưỡi và chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn II.
Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Đang điều trị ung thư phổi di căn não, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ phát hiện thêm ung thư hạ họng do xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, khó nuốt.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kínY tế - 5 giờ trước
GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máuSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải trong ngày nắng nóngSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Làm việc liên tục ngoài trời nắng nhưng gần như không uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.
Sau tuổi 50, thiếu protein cơ thể dễ già nhanh: 4 thực phẩm nên ăn thường xuyênSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều người trung niên và cao tuổi chỉ chú ý bổ sung canxi mà quên mất protein mới là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và làm chậm lão hóa. Các chuyên gia khuyến cáo, sau tuổi 55 nên ưu tiên bổ sung 4 loại thực phẩm giàu protein dễ hấp thu này.
Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cư dân mạng hào hứng tham gia trend “thịt một nắng”. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cách làm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đáSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim.
Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với "thời gian vàng" sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.
Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mê man, được chẩn đoán viêm amidan mủ bội nhiễm gây biến chứng tăng huyết áp và viêm cầu thận cấp.
Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen nàySống khỏe
GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.