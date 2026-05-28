Người phụ nữ 29 tuổi tăng gần 25kg thừa nhận 1 sai lầm này khi uống nước ép trái cây

Tăng gần 25kg dù ăn ít, giảm cân nhiều lần thất bại

Chị Hồng (29 tuổi) từng có cân nặng dưới 45 kg, tuy nhiên chỉ sau 5 năm, cân nặng tăng lên gần 70 kg, rơi vào tình trạng béo phì độ I. Dù cho biết ăn không nhiều, thậm chí nhiều thời điểm bỏ bữa, nhưng chị vẫn không kiểm soát được cân nặng.

Người bệnh đã thử nhiều phương pháp giảm cân như ăn kiêng keto, cắt tinh bột, thậm chí nhịn ăn. Tuy nhiên, các biện pháp này không mang lại hiệu quả lâu dài, khiến chị rơi vào vòng xoáy căng thẳng, ăn uống mất kiểm soát và tăng cân trở lại.

Tình trạng béo phì kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Sau 6 năm kết hôn chưa có con, chị đi khám hiếm muộn và được khuyến nghị cần kiểm soát cân nặng để tăng khả năng thụ thai và giảm rủi ro khi mang thai.

Uống nhiều nước ép trái cây – nguyên nhân tăng cân ít ai ngờ

Tại Phòng khám Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chị Hồng được ghi nhận cao 1,46 m, nặng 69,3 kg, BMI 32,51, kèm theo gan nhiễm mỡ độ III và mỡ nội tạng cao.

TS.BS Lê Bá Ngọc chẩn đoán bệnh nhân bị béo phì với tỷ lệ mỡ cơ thể gần 50% trọng lượng.

Theo TS Trần Quyền An, chuyên viên dinh dưỡng, điểm đáng chú ý là bệnh nhân có thói quen uống nhiều nước ép trái cây thay vì ăn trái cây nguyên quả. Có thời điểm, chị uống tới một lít nước cam trong một bữa.

Chuyên gia phân tích, nước ép trái cây tuy giàu vitamin nhưng lại chứa lượng đường tự nhiên cao, đồng thời gần như mất hết chất xơ. Khi uống, cơ thể hấp thu nhanh, không tạo cảm giác no như ăn trái cây nguyên quả, khiến người dùng dễ tiêu thụ vượt quá nhu cầu năng lượng.

Phần năng lượng dư thừa sẽ tích tụ thành mỡ, lâu dài dẫn đến tăng cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa như gan nhiễm mỡ.

Giảm hơn 10kg sau 2 tháng nhờ điều chỉnh chế độ ăn

Sau khi được đánh giá toàn diện, bác sĩ xác định nguyên nhân chính đến từ chế độ ăn uống thiếu cân bằng. Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị gồm thuốc hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh dinh dưỡng và tăng cường vận động phù hợp.

Sau khoảng 2 tháng, cân nặng của chị Hồng giảm từ 69,3 kg xuống 58,6 kg, tương đương giảm 10,7 kg. BMI giảm còn 27,5, tỷ lệ mỡ cơ thể và mỡ nội tạng cũng cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, người bệnh tiếp tục theo dõi định kỳ nhằm kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và chuẩn bị cho kế hoạch mang thai.

Chuyên gia khuyến cáo cách sử dụng nước ép trái cây hợp lý

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép trái cây không nên thay thế hoàn toàn nước lọc trong chế độ uống hằng ngày. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến cơ thể nạp lượng lớn đường và calo mà không nhận ra.

Thay vì uống nước ép thường xuyên, người trưởng thành nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để tận dụng chất xơ, giúp kiểm soát cảm giác no và ổn định đường huyết. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn cân đối, kết hợp vận động đều đặn để giảm cân và phòng ngừa béo phì hiệu quả.