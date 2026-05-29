Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt
GĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.
Không phải loại 'nước mát' nào cũng phù hợp để uống mỗi ngày
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại nước được gọi là "nước mát" thực chất vẫn chứa đường, năng lượng hoặc hoạt chất sinh học nhất định. Vì vậy, nếu sử dụng liên tục với số lượng lớn mà không cân nhắc thể trạng cơ thể, người dùng vẫn có thể gặp vấn đề về sức khỏe.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, nước dừa, nước mía, nước đậu đen hay các loại trà thảo mộc đều có giá trị dinh dưỡng riêng nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Mỗi loại đồ uống sẽ phù hợp với từng đối tượng và từng hoàn cảnh sử dụng khác nhau.
Ví dụ, nước mía chứa lượng đường tự nhiên khá cao nên nếu uống thường xuyên có thể làm tăng tổng lượng đường nạp vào cơ thể. Trong khi đó, một số loại nước đậu nấu quá đặc hoặc sử dụng thay nước lọc kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng.
Uống đủ nước vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất trong mùa nóng
Theo khuyến nghị của chuyên gia, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nước lọc vẫn nên là nguồn bù nước chính cho cơ thể. Việc bổ sung thêm các loại thức uống khác chỉ nên xem như giải pháp hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn.
Tùy mức độ vận động, thời tiết và thể trạng, mỗi người cần duy trì lượng nước phù hợp trong ngày để hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và hoạt động chuyển hóa của cơ thể.
Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh thận, tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa cần thận trọng hơn khi sử dụng các loại đồ uống được quảng cáo có tác dụng "giải nhiệt", "thanh lọc" hay "bù điện giải tự nhiên".
Chuyên gia khuyến cáo tránh tâm lý uống theo trào lưu
Tiến sĩ Giang cho rằng xu hướng tìm kiếm các loại "nước mát", "nước detox" hay thức uống giải nhiệt trên mạng xã hội hiện nay rất phổ biến. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên tin vào các lời quảng cáo mang tính tuyệt đối như "uống càng nhiều càng tốt" hoặc "thay hoàn toàn nước lọc".
"Không có loại đồ uống nào phù hợp cho tất cả mọi người trong mọi tình huống. Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng đa dạng, đúng lượng và lắng nghe phản ứng của cơ thể" - chuyên gia nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế các loại đồ uống pha chế quá nhiều đường cũng là yếu tố cần được ưu tiên trong mùa hè.
Giải nhiệt đúng cách giúp cơ thể khỏe hơn trong mùa nắng nóng
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì chạy theo các loại "nước mát" theo trào lưu, người dân nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên nước lọc, rau xanh, trái cây tươi và nghỉ ngơi hợp lý trong thời tiết nắng nóng.
Những loại thức uống tự nhiên có thể mang lại lợi ích nhất định nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc dùng thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài không giúp cơ thể khỏe hơn mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ mất cân bằng điện giải, rối loạn tiêu hóa hoặc tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.
Trong mùa nắng nóng, nhu cầu tìm đến các loại "nước mát", nước giải nhiệt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có loại đồ uống nào có thể thay thế hoàn toàn nước lọc hay phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng quá mức.
Nước dừa, nước đậu đen hay các loại thức uống thanh mát khác vẫn có giá trị dinh dưỡng nhất định khi dùng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với thể trạng. Ngược lại, việc lạm dụng hoặc uống theo trào lưu có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và thận.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên nước lọc trong mùa hè, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và lựa chọn đồ uống có kiểm soát thay vì tin vào những lời quảng cáo "giải nhiệt thần tốc" trên mạng xã hội.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máuSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Người già ăn trứng vịt lộn mỗi tuần có tốt không? Chuyên gia nói một điều nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người lớn tuổi lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này cũng chứa lượng cholesterol khá cao, nếu ăn quá thường xuyên hoặc sai thời điểm có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch, huyết áp và hệ tiêu hóa.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Người bệnh 74 tuổi nhập viện với dấu hiệu đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ, được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.
Loại rau là 'nhân vật phụ' trong mâm cơm nhưng lại có công dụng khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 6 ngày trước
GĐXH - Rau mùi không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mùi có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cáchBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.
Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.
Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rauBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Người đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.
Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'Bệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxiBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.