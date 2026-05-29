Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt

Không phải loại 'nước mát' nào cũng phù hợp để uống mỗi ngày

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại nước được gọi là "nước mát" thực chất vẫn chứa đường, năng lượng hoặc hoạt chất sinh học nhất định. Vì vậy, nếu sử dụng liên tục với số lượng lớn mà không cân nhắc thể trạng cơ thể, người dùng vẫn có thể gặp vấn đề về sức khỏe.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, nước dừa, nước mía, nước đậu đen hay các loại trà thảo mộc đều có giá trị dinh dưỡng riêng nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Mỗi loại đồ uống sẽ phù hợp với từng đối tượng và từng hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Ví dụ, nước mía chứa lượng đường tự nhiên khá cao nên nếu uống thường xuyên có thể làm tăng tổng lượng đường nạp vào cơ thể. Trong khi đó, một số loại nước đậu nấu quá đặc hoặc sử dụng thay nước lọc kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng.

Uống đủ nước vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất trong mùa nóng

Theo khuyến nghị của chuyên gia, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nước lọc vẫn nên là nguồn bù nước chính cho cơ thể. Việc bổ sung thêm các loại thức uống khác chỉ nên xem như giải pháp hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn.

Tùy mức độ vận động, thời tiết và thể trạng, mỗi người cần duy trì lượng nước phù hợp trong ngày để hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh thận, tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa cần thận trọng hơn khi sử dụng các loại đồ uống được quảng cáo có tác dụng "giải nhiệt", "thanh lọc" hay "bù điện giải tự nhiên".

Chuyên gia cảnh báo không nên lạm dụng các loại “nước mát” để thay hoàn toàn nước lọc trong mùa nắng nóng.

Chuyên gia khuyến cáo tránh tâm lý uống theo trào lưu

Tiến sĩ Giang cho rằng xu hướng tìm kiếm các loại "nước mát", "nước detox" hay thức uống giải nhiệt trên mạng xã hội hiện nay rất phổ biến. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên tin vào các lời quảng cáo mang tính tuyệt đối như "uống càng nhiều càng tốt" hoặc "thay hoàn toàn nước lọc".

"Không có loại đồ uống nào phù hợp cho tất cả mọi người trong mọi tình huống. Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng đa dạng, đúng lượng và lắng nghe phản ứng của cơ thể" - chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế các loại đồ uống pha chế quá nhiều đường cũng là yếu tố cần được ưu tiên trong mùa hè.

Giải nhiệt đúng cách giúp cơ thể khỏe hơn trong mùa nắng nóng

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì chạy theo các loại "nước mát" theo trào lưu, người dân nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên nước lọc, rau xanh, trái cây tươi và nghỉ ngơi hợp lý trong thời tiết nắng nóng.

Những loại thức uống tự nhiên có thể mang lại lợi ích nhất định nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc dùng thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài không giúp cơ thể khỏe hơn mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ mất cân bằng điện giải, rối loạn tiêu hóa hoặc tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

