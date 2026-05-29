Gia đình sống thọ nhất thế giới ngày nào cũng ăn cùng một bữa trưa: Món quen thuộc nhiều người Việt cũng có
GĐXH - Một gia đình ở Italy từng gây chú ý khi tổng tuổi của 9 anh chị em lên tới 861 tuổi. Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là suốt nhiều năm, họ gần như duy trì cùng một kiểu bữa trưa đơn giản mỗi ngày.
Gia đình nổi tiếng sống thọ ở Italy khiến nhiều người tò mò vì bữa trưa gần như không thay đổi suốt nhiều năm
Khi nhắc đến bí quyết sống thọ, nhiều người thường nghĩ tới thực phẩm chức năng đắt tiền, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc các phương pháp dưỡng sinh phức tạp.
Nhưng gia đình Melis ở đảo Sardinia (Italy) - từng được xem là một trong những gia đình sống thọ nhất thế giới - lại có lối sống giản dị đến bất ngờ.
Năm 2012, gia đình này lập kỷ lục Guinness khi tổng số tuổi của 9 anh chị em còn sống đạt 861 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất thọ tới 109 tuổi.
Điều đặc biệt là họ gần như ăn cùng một kiểu bữa trưa mỗi ngày.
Bữa trưa của gia đình sống thọ nhất thế giới có gì?
Theo tác giả nổi tiếng Dan Buettner - người dành nhiều năm nghiên cứu về các “Vùng Xanh” (Blue Zones), nơi có tỷ lệ người sống trên 90-100 tuổi cao nhất thế giới - bữa trưa quen thuộc của gia đình Melis gồm:
- Súp rau củ kiểu minestrone nấu với 3 loại đậu: đậu gà, đậu pinto và đậu trắng.
- Bánh mì lên men tự nhiên sourdough.
- Một ly nhỏ rượu vang đỏ.
Thoạt nhìn, đây là thực đơn khá đơn giản. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, chính kiểu ăn uống này lại hội tụ nhiều yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ.
Các loại đậu: “Siêu thực phẩm” của người sống thọ
Trong món súp rau củ của gia đình Melis luôn có sự xuất hiện của các loại đậu.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty tại New York (Mỹ), nhiều người sống lâu và khỏe mạnh trên thế giới có điểm chung là ăn đậu gần như mỗi ngày.
Các loại đậu giàu protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất, giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tim mạch và tạo cảm giác no lâu. Đặc biệt, súp minestrone còn chứa rất nhiều rau củ tươi - nhóm thực phẩm được xem là “nền tảng” trong chế độ ăn của người trường thọ.
Bánh mì lên men tự nhiên tốt cho đường ruột hơn bánh mì trắng thông thường
Bánh mì thường bị xem là thực phẩm không lành mạnh, nhưng sourdough lại là trường hợp khác. Đây là loại bánh mì được lên men tự nhiên, chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, người dân ở các “Vùng Xanh” thường xuyên ăn thực phẩm lên men như sữa chua, dưa muối hoặc bánh mì lên men tự nhiên.
So với bánh mì trắng tinh chế, sourdough giúp đường huyết tăng chậm hơn sau ăn, từ đó giảm áp lực cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.
Người sống thọ không ăn quá nhiều, cũng không ăn quá cầu kỳ
Một chi tiết đáng chú ý khác là lượng rượu vang mà gia đình Melis sử dụng khá nhỏ, chỉ khoảng 2-3 ounce, tương đương một nửa ly rượu thông thường.
Dan Buettner cho biết người dân Sardinia thường uống rất điều độ, chủ yếu để thư giãn trong bữa ăn và duy trì kết nối xã hội.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, dù rượu vang đỏ có thể chứa chất chống oxy hóa, việc uống quá nhiều vẫn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.
Bí quyết sống lâu đôi khi nằm ở những điều rất giản dị
Theo các chuyên gia nghiên cứu “Vùng Xanh”, chế độ ăn của người sống thọ thường có một số điểm chung:
Ăn nhiều thực phẩm nguồn gốc thực vật
Hạn chế đồ chế biến sẵn
Ăn vừa đủ, không quá no
Duy trì thói quen ăn uống ổn định trong thời gian dài
Gia đình Melis không ăn uống cầu kỳ hay theo những xu hướng dinh dưỡng cực đoan. Họ chỉ kiên trì với những món ăn quen thuộc, tự nhiên và cân bằng suốt nhiều năm.
Đó cũng là điều khiến nhiều chuyên gia cho rằng: Bí quyết sống lâu đôi khi không nằm ở việc ăn thật đắt đỏ, mà ở sự đơn giản, điều độ và bền vững mỗi ngày.
Mai Anh (Theo Abolouwang)
