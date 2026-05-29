Người đàn ông 39 tuổi suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo 4 thói quen buổi tối nhiều người mắc phải

Suy thận cấp sau thời gian dài thức khuya, uống bia buổi tối

Anh Vương (39 tuổi), làm việc trong ngành công nghiệp internet tại Trung Quốc, có thói quen thường xuyên tăng ca và thức khuya trong thời gian dài. Dù cơ thể xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi nhưng anh vẫn chủ quan, không đi khám.

Gần đây, anh liên tục đau lưng dưới, yếu cơ, phù chân, thậm chí tiểu ra máu nên phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ axit uric máu của anh lên tới 860 μmol/L, cao hơn nhiều lần mức bình thường. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng và người bệnh được chẩn đoán suy thận cấp.

Khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ ghi nhận anh thường xuyên thức khuya, ăn tối rất muộn, uống bia và ăn nhiều món kho, chiên rán vào buổi tối.

Theo bác sĩ điều trị, chính các thói quen này đã khiến thận bị quá tải trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ tăng axit uric máu và suy thận.

Vì sao những thói quen buổi tối có thể gây suy thận?

Các chuyên gia cho biết khoảng 70-80% axit uric trong cơ thể được đào thải qua thận. Khi chức năng lọc của thận suy giảm, axit uric sẽ tích tụ trong máu, lâu dài gây tổn thương thận và có thể dẫn tới suy thận.

Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh vào buổi tối nhưng thường chủ quan vì nghĩ cơ thể còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây lại là nhóm nguy cơ khiến bệnh thận tiến triển âm thầm.

4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ suy thận

Uống quá nhiều rượu bia

Rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn tạo áp lực lớn lên thận. Uống nhiều bia rượu vào buổi tối khiến cơ thể mất nước, buộc thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ độc tố.

Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ suy thận và tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.

Ăn nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn

Các món ăn nhiều muối, đồ kho đậm vị hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến cơ thể giữ nước, tăng huyết áp và làm giảm chức năng thận theo thời gian.

Ăn mặn kéo dài còn làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn tính và các biến chứng tim mạch.

Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Thức khuya khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi và đào thải độc tố. Nhiều nghiên cứu cho thấy người ngủ quá ít có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn đáng kể so với người ngủ đủ giấc.

Ngoài ảnh hưởng đến thận, thiếu ngủ kéo dài còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp.

Nhịn tiểu vào ban đêm

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vì ngại thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu có thể làm tăng áp lực lên bàng quang và thận, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tổn thương thận.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận, tuyệt đối không chủ quan

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường như:

- Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu;

- Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc;

- Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục;

- Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo.

Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận bị suy giảm nghiêm trọng.

Làm gì để ngăn ngừa suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận, mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh.

Việc giảm muối, hạn chế đồ uống nhiều đường, ưu tiên thực phẩm tươi và kiểm soát huyết áp, đường huyết là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy thận.

Đặc biệt, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, bởi suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng.

Bảo vệ thận không chỉ giúp phòng tránh bệnh lý nguy hiểm mà còn góp phần duy trì sức khỏe lâu dài và nâng cao tuổi thọ.