Người đàn ông 39 tuổi suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo 4 thói quen buổi tối nhiều người mắc phải
GĐXH - Cho rằng mình còn trẻ, có thể “chịu được” việc thức khuya và ăn uống thất thường, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp với chỉ số axit uric tăng vọt.
Suy thận cấp sau thời gian dài thức khuya, uống bia buổi tối
Anh Vương (39 tuổi), làm việc trong ngành công nghiệp internet tại Trung Quốc, có thói quen thường xuyên tăng ca và thức khuya trong thời gian dài. Dù cơ thể xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi nhưng anh vẫn chủ quan, không đi khám.
Gần đây, anh liên tục đau lưng dưới, yếu cơ, phù chân, thậm chí tiểu ra máu nên phải nhập viện cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ axit uric máu của anh lên tới 860 μmol/L, cao hơn nhiều lần mức bình thường. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng và người bệnh được chẩn đoán suy thận cấp.
Khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ ghi nhận anh thường xuyên thức khuya, ăn tối rất muộn, uống bia và ăn nhiều món kho, chiên rán vào buổi tối.
Theo bác sĩ điều trị, chính các thói quen này đã khiến thận bị quá tải trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ tăng axit uric máu và suy thận.
Vì sao những thói quen buổi tối có thể gây suy thận?
Các chuyên gia cho biết khoảng 70-80% axit uric trong cơ thể được đào thải qua thận. Khi chức năng lọc của thận suy giảm, axit uric sẽ tích tụ trong máu, lâu dài gây tổn thương thận và có thể dẫn tới suy thận.
Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh vào buổi tối nhưng thường chủ quan vì nghĩ cơ thể còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây lại là nhóm nguy cơ khiến bệnh thận tiến triển âm thầm.
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ suy thận
Uống quá nhiều rượu bia
Rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn tạo áp lực lớn lên thận. Uống nhiều bia rượu vào buổi tối khiến cơ thể mất nước, buộc thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ độc tố.
Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ suy thận và tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.
Ăn nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn
Các món ăn nhiều muối, đồ kho đậm vị hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến cơ thể giữ nước, tăng huyết áp và làm giảm chức năng thận theo thời gian.
Ăn mặn kéo dài còn làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn tính và các biến chứng tim mạch.
Thức khuya, ngủ không đủ giấc
Thức khuya khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi và đào thải độc tố. Nhiều nghiên cứu cho thấy người ngủ quá ít có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn đáng kể so với người ngủ đủ giấc.
Ngoài ảnh hưởng đến thận, thiếu ngủ kéo dài còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp.
Nhịn tiểu vào ban đêm
Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vì ngại thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu có thể làm tăng áp lực lên bàng quang và thận, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tổn thương thận.
Dấu hiệu cảnh báo suy thận, tuyệt đối không chủ quan
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường như:
- Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu;
- Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc;
- Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục;
- Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo.
Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận bị suy giảm nghiêm trọng.
Làm gì để ngăn ngừa suy thận?
Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận, mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh.
Việc giảm muối, hạn chế đồ uống nhiều đường, ưu tiên thực phẩm tươi và kiểm soát huyết áp, đường huyết là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy thận.
Đặc biệt, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, bởi suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng.
Bảo vệ thận không chỉ giúp phòng tránh bệnh lý nguy hiểm mà còn góp phần duy trì sức khỏe lâu dài và nâng cao tuổi thọ.
Gia đình sống thọ nhất thế giới ngày nào cũng ăn cùng một bữa trưa: Món quen thuộc nhiều người Việt cũng cóSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Một gia đình ở Italy từng gây chú ý khi tổng tuổi của 9 anh chị em lên tới 861 tuổi. Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là suốt nhiều năm, họ gần như duy trì cùng một kiểu bữa trưa đơn giản mỗi ngày.
Người phụ nữ 29 tuổi tăng gần 25kg thừa nhận 1 sai lầm này khi uống nước ép trái câySống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Uống nhiều nước ép trái cây với mong muốn tốt cho sức khỏe, một phụ nữ 29 tuổi lại rơi vào tình trạng béo phì sau vài năm.
Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, người đàn ông 33 tuổi đi khám phát hiện khối u sùi loét ở lưỡi và chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn II.
Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Đang điều trị ung thư phổi di căn não, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ phát hiện thêm ung thư hạ họng do xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, khó nuốt.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kínY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máuSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải trong ngày nắng nóngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Làm việc liên tục ngoài trời nắng nhưng gần như không uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.
Sau tuổi 50, thiếu protein cơ thể dễ già nhanh: 4 thực phẩm nên ăn thường xuyênSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người trung niên và cao tuổi chỉ chú ý bổ sung canxi mà quên mất protein mới là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và làm chậm lão hóa. Các chuyên gia khuyến cáo, sau tuổi 55 nên ưu tiên bổ sung 4 loại thực phẩm giàu protein dễ hấp thu này.
Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cư dân mạng hào hứng tham gia trend “thịt một nắng”. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cách làm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đáSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim.
Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen nàySống khỏe
GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.