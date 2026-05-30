Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì thói quen nhiều người Việt đang làm mỗi ngày
GĐXH - Cho rằng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, người đàn ông 40 tuổi duy trì thói quen uống nước ép đóng chai thay nước lọc suốt nhiều năm. Đến khi nhập viện vì đau bụng dữ dội, anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan trên nền gan nhiễm mỡ nặng.
Phát hiện ung thư gan trên nên gan nhiễm mỡ nặng
Trước khi phát hiện ung thư gan, anh Tiêu (40 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) không nghiện rượu bia, chăm tập thể dục, luôn ngủ sớm và duy trì thói quen uống nước ép trái cây mỗi ngày.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên và cảm giác chán ăn kéo dài. Tuy nhiên, anh Tiêu vẫn chủ quan bỏ qua vì nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường.
Cho đến một ngày, cơn đau bụng dữ dội khiến người đàn ông tím tái, gia đình phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.
Theo bác sĩ phẫu thuật Chiang Kun Chun, kết quả chụp CT phát hiện một khối u ác tính chèn ép ống mật, gây giãn đường mật và vàng da.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận gan của bệnh nhân chứa đầy mỡ, bề mặt bóng loáng giống “gan ngỗng béo”. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận người bệnh mắc ung thư gan.
Điều khiến bệnh nhân bàng hoàng là bản thân không béo phì, không mắc viêm gan B hay C và cũng không có tiền sử gia đình mắc bệnh gan.
Sau khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ xác định người bệnh bị gan nhiễm mỡ nghiêm trọng kéo dài, âm thầm tiến triển thành viêm gan rồi ung thư gan.
Nguyên nhân chính được cho là thói quen uống nước ép trái cây đóng chai thay nước lọc suốt gần 10 năm, kết hợp với tình trạng thức khuya, lao lực kéo dài.
Theo các chuyên gia, nhiều người nhầm tưởng nước ép trái cây luôn tốt cho sức khỏe nên sử dụng hàng ngày với số lượng lớn mà không biết điều này có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa.
Vì sao uống nhiều nước trái cây có thể gây gan nhiễm mỡ?
Bác sĩ phân tích, điểm khác biệt lớn nhất giữa ăn trái cây nguyên quả và uống nước ép nằm ở lượng chất xơ.
Khi ăn trực tiếp trái cây, chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường và tạo cảm giác no. Ngược lại, nước ép trái cây gần như đã loại bỏ phần lớn chất xơ, khiến cơ thể hấp thụ lượng lớn đường fructose trong thời gian ngắn.
Loại đường này chủ yếu được chuyển hóa tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, gan phải chuyển lượng đường dư thừa thành mỡ, từ đó gây gan nhiễm mỡ.
Nếu tình trạng kéo dài, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và thậm chí ung thư gan.
Đặc biệt, các loại nước ép trái cây đóng chai công nghiệp còn chứa thêm đường, chất tạo ngọt và chất bảo quản, làm tăng gánh nặng cho gan và hệ chuyển hóa.
Vì sao nước trái cây không “thần thánh” như nhiều người nghĩ?
Nước ép trái cây giữ lại phần lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa từ trái cây, nhưng lại mất đi phần lớn chất xơ – yếu tố then chốt giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.
Một số điểm cần lưu ý:
– Chỉ số đường huyết (GI) cao hơn: Khi ép, đường fructose trong trái cây được giải phóng nhanh, khiến cơ thể hấp thu nhanh hơn → dễ gây tăng đường huyết đột ngột, đặc biệt ở người tiền đái tháo đường hoặc béo phì.
– Dễ uống quá nhiều calo: Một ly nước ép có thể chứa lượng đường tương đương 2–3 quả táo, nhưng bạn lại không có cảm giác no như khi ăn nguyên quả.
– Mất enzyme và chất chống oxy hóa: Nếu dùng máy ép ly tâm tốc độ cao hoặc để nước ép lâu ngoài không khí, nhiều dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt và oxy sẽ bị phân hủy.
Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lạm dụng nước ép trái cây
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên xem lại thói quen nếu xuất hiện các dấu hiệu như:
- Tăng cân dù ăn ít;
- Nhanh đói và thèm ngọt sau khi uống nước ép;
- Đường huyết dao động bất thường;
- Thường xuyên bỏ bữa vì nghĩ uống nước ép là đủ dinh dưỡng.
Cách uống nước ép an toàn để bảo vệ gan, ngăn ngừa ung thư gan
Để hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan, các chuyên gia khuyến cáo:
- Ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước;
- Không dùng nước ép thay nước lọc hàng ngày;
- Hạn chế nước ép đóng chai công nghiệp;
- Khi ép trái cây nên giữ lại phần bã để bổ sung chất xơ;
- Kết hợp chế độ ăn cân bằng và ngủ nghỉ hợp lý để bảo vệ chức năng gan.
Bác sĩ nhấn mạnh, gan nhiễm mỡ hiện không còn là bệnh của riêng người thừa cân hay uống rượu bia. Những thói quen tưởng là “lành mạnh” nhưng kéo dài nhiều năm cũng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư gan.
Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốtBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.
Đi khám vì nghi ngờ dấu hiệu đột quỵ, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Một trường hợp hy hữu vừa được ghi các bác sĩ cho thấy không phải mọi biểu hiện giống đột quỵ đều xuất phát từ bệnh lý mạch máu não.
Người đàn ông 39 tuổi suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo 4 thói quen buổi tối nhiều người mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Cho rằng mình còn trẻ, có thể “chịu được” việc thức khuya và ăn uống thất thường, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp với chỉ số axit uric tăng vọt.
Gia đình sống thọ nhất thế giới ngày nào cũng ăn cùng một bữa trưa: Món quen thuộc nhiều người Việt cũng cóSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một gia đình ở Italy từng gây chú ý khi tổng tuổi của 9 anh chị em lên tới 861 tuổi. Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là suốt nhiều năm, họ gần như duy trì cùng một kiểu bữa trưa đơn giản mỗi ngày.
Người phụ nữ 29 tuổi tăng gần 25kg thừa nhận 1 sai lầm này khi uống nước ép trái câySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Uống nhiều nước ép trái cây với mong muốn tốt cho sức khỏe, một phụ nữ 29 tuổi lại rơi vào tình trạng béo phì sau vài năm.
Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, người đàn ông 33 tuổi đi khám phát hiện khối u sùi loét ở lưỡi và chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn II.
Người đàn ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đang điều trị ung thư phổi di căn não, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ phát hiện thêm ung thư hạ họng do xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, khó nuốt.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kínY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máuSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải trong ngày nắng nóngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Làm việc liên tục ngoài trời nắng nhưng gần như không uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.
Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thaoMẹ và bé
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.