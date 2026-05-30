Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì thói quen nhiều người Việt đang làm mỗi ngày

Thứ bảy, 07:00 30/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Cho rằng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, người đàn ông 40 tuổi duy trì thói quen uống nước ép đóng chai thay nước lọc suốt nhiều năm. Đến khi nhập viện vì đau bụng dữ dội, anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan trên nền gan nhiễm mỡ nặng.

Phát hiện ung thư gan trên nên gan nhiễm mỡ nặng

Trước khi phát hiện ung thư gan, anh Tiêu (40 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) không nghiện rượu bia, chăm tập thể dục, luôn ngủ sớm và duy trì thói quen uống nước ép trái cây mỗi ngày. 

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên và cảm giác chán ăn kéo dài. Tuy nhiên, anh Tiêu vẫn chủ quan bỏ qua vì nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Cho đến một ngày, cơn đau bụng dữ dội khiến người đàn ông tím tái, gia đình phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Theo bác sĩ phẫu thuật Chiang Kun Chun, kết quả chụp CT phát hiện một khối u ác tính chèn ép ống mật, gây giãn đường mật và vàng da.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận gan của bệnh nhân chứa đầy mỡ, bề mặt bóng loáng giống “gan ngỗng béo”. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận người bệnh mắc ung thư gan.

Điều khiến bệnh nhân bàng hoàng là bản thân không béo phì, không mắc viêm gan B hay C và cũng không có tiền sử gia đình mắc bệnh gan.

Sau khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ xác định người bệnh bị gan nhiễm mỡ nghiêm trọng kéo dài, âm thầm tiến triển thành viêm gan rồi ung thư gan.

Nguyên nhân chính được cho là thói quen uống nước ép trái cây đóng chai thay nước lọc suốt gần 10 năm, kết hợp với tình trạng thức khuya, lao lực kéo dài.

Theo các chuyên gia, nhiều người nhầm tưởng nước ép trái cây luôn tốt cho sức khỏe nên sử dụng hàng ngày với số lượng lớn mà không biết điều này có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Vì sao uống nhiều nước trái cây có thể gây gan nhiễm mỡ?

Bác sĩ phân tích, điểm khác biệt lớn nhất giữa ăn trái cây nguyên quả và uống nước ép nằm ở lượng chất xơ.

Khi ăn trực tiếp trái cây, chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường và tạo cảm giác no. Ngược lại, nước ép trái cây gần như đã loại bỏ phần lớn chất xơ, khiến cơ thể hấp thụ lượng lớn đường fructose trong thời gian ngắn.

Loại đường này chủ yếu được chuyển hóa tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, gan phải chuyển lượng đường dư thừa thành mỡ, từ đó gây gan nhiễm mỡ.

Nếu tình trạng kéo dài, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và thậm chí ung thư gan.

Đặc biệt, các loại nước ép trái cây đóng chai công nghiệp còn chứa thêm đường, chất tạo ngọt và chất bảo quản, làm tăng gánh nặng cho gan và hệ chuyển hóa.

Vì sao nước trái cây không “thần thánh” như nhiều người nghĩ?

Nước ép trái cây giữ lại phần lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa từ trái cây, nhưng lại mất đi phần lớn chất xơ – yếu tố then chốt giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Một số điểm cần lưu ý:

– Chỉ số đường huyết (GI) cao hơn: Khi ép, đường fructose trong trái cây được giải phóng nhanh, khiến cơ thể hấp thu nhanh hơn → dễ gây tăng đường huyết đột ngột, đặc biệt ở người tiền đái tháo đường hoặc béo phì.

– Dễ uống quá nhiều calo: Một ly nước ép có thể chứa lượng đường tương đương 2–3 quả táo, nhưng bạn lại không có cảm giác no như khi ăn nguyên quả.

– Mất enzyme và chất chống oxy hóa: Nếu dùng máy ép ly tâm tốc độ cao hoặc để nước ép lâu ngoài không khí, nhiều dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt và oxy sẽ bị phân hủy.

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lạm dụng nước ép trái cây

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên xem lại thói quen nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

- Tăng cân dù ăn ít;

- Nhanh đói và thèm ngọt sau khi uống nước ép;

- Đường huyết dao động bất thường;

- Thường xuyên bỏ bữa vì nghĩ uống nước ép là đủ dinh dưỡng.

Cách uống nước ép an toàn để bảo vệ gan, ngăn ngừa ung thư gan

Để hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan, các chuyên gia khuyến cáo:

- Ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước;

- Không dùng nước ép thay nước lọc hàng ngày;

- Hạn chế nước ép đóng chai công nghiệp;

- Khi ép trái cây nên giữ lại phần bã để bổ sung chất xơ;

- Kết hợp chế độ ăn cân bằng và ngủ nghỉ hợp lý để bảo vệ chức năng gan.

Bác sĩ nhấn mạnh, gan nhiễm mỡ hiện không còn là bệnh của riêng người thừa cân hay uống rượu bia. Những thói quen tưởng là “lành mạnh” nhưng kéo dài nhiều năm cũng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ quaNgười đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

GĐXH - Từ những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, ngứa da, sụt cân, một người đàn ông được phát hiện mắc đồng thời ung thư gan và ung thư đường mật.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
